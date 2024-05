Zálom (Svobodní): Zemské klima se mění přirozeně miliony let, paní Nerudová

reklama

Ať si bytosti jako paní Nerudová říkají co chtějí, zemské klima se mění přirozeně miliony let. Vliv člověka nebyl dosud přesvědčivě dokázán jako hlavní faktor změn klimatu. Tvrdit, že za dnešní oteplení může lidská průmyslová činnost, je pavědecké, je to důsledek politizace vědy. Dnešní klimatologie jako obor je asi stejně věrohodná jako lysenkismus ve stalinistickém Sovětském svazu. Jestliže vidíme, že celé mladší čtvrtohory se periodicky střídá každých 1500 let teplejší a studenější období, a vědci jsou schopni to doložit na proxy datech, například z arktických vrtů, přičemž jediná teplejší perioda, v níž člověk vyvíjí nějakou průmyslovou činnost a emituje nějaký objem CO2, je pouze ta současná, je evidentní, že za celým mechanismem oteplování a ochlazování musejí stát jiné faktory.

