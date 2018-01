Zaorálek (ČSSD): Celé tohle jednání je špatně

Dobrý den, dámy a pánové.

Stručně. Pokud skutečně tady naši kolegové – předseda vlády i pan Faltýnek řeknou, že v této zemi je možné si objednat na někoho trestní stíhání, tak je to samozřejmě vážná věc. Otázka je, co si s tím má počít tato Sněmovna. My jsme byli ti, kdo byli ve vládě, včetně mě. Hnutí ANO mělo ministra spravedlnosti. Občané této země by po nás chtěli, pokud to tak je, abychom s tím něco dělali. To byla naše povinnost. Chápete, co s tím, když my to teď tady vyvalíme na ty občany? Kdo jiný s tím může něco dělat než my. A ozveme se až ve chvíli, kdy se to týká nás. Takže využijeme toho privilegia, které máme, že když se trestní stíhání týká mě, tak to zvednu a řeknu to všem: podívejte se, taková nehoráznost! Ale to jsme my, vláda, ministři, kteří s tím měli něco dělat! Tady ta Sněmovna s tím, chudák, nic neudělá. A co ta veřejnost? Tam je také spousta občanů, kteří jsou také trestně stíháni, a ti nejsou schopni to zvednout před lidmi, ti nejsou schopni vystoupit tady. Co ti mají dělat? My máme naštěstí imunitu.

Takže to je, chápete, úplně špatně, celé to jednání! Protože se něco dotklo nás, tak se tomu takto důkladně věnujeme, rozebíráme to, ale to jsou ta privilegia. Já když tohle poslouchám, tak si říkám, z toho je jediná cesta. Měl-li bych se před veřejností ospravedlnit, tak řeknu, v tom případě imunitu nechci, protože to je prostě skandál! Všichni chudáci občané musí trestní stíhání dělat, dokonce jim hrozí, že si ho na ně někdo objedná, a my pouze, když nám se to stane, tak se tady ve Sněmovně můžeme bránit. Já si myslím, že je špatně, že my takto vstupujeme do trestního stíhání! Fakticky do něj vším, všemi těmi vystoupeními, přátelé, vstupujeme. To všechno ovlivňuje, dokonce ti, kteří to dělají. Je to prostě zlé. Můj návrh je: toto co nejrychleji skončit, a když tak se politicky dohodnout na zrušení imunity, možná s jedinou výjimkou, když se jedná o projevy ve Sněmovně. To by bylo z hlediska veřejnosti nejkorektnější. Jinak se tohle lidem prostě líbit nemůže. Je to špatně! Vy všichni jste sem přišli v dobré víře, že budete zastupovat lidi. Takhle nezastupujeme je, mluvíme a hájíme pouze sebe!

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



