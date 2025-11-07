Zaorálek (SOCDEM): Co by znamenal pád ukrajinského města Pokrovsk?

Bitva o Pokrovsk je podobná jako byla bitva u Bachmutu. Pád Pokrovska by také znamenal víc než jen ztrátu dalšího města na Donbasu. Tento logistický uzel je klíčovým bodem celé ukrajinské obrany v Doněcké oblasti. Pokud by jej Rusko obsadilo, otevřela by se Moskvě přímá cesta ke Kramatorsku a Dobropillji, tedy do srdce ukrajinského „pevnostního“ pásu.
Z vojenského hlediska jde o zásadní zlom. Přiblížil by se cíl Moskvy, o který se snaží už od roku 2022, ovládnout celý Donbas. Pokud Pokrovsk padne, bude ukrajinská armáda nucena ustoupit k další obranné linii kolem Kosťantynivky a Družkivky. To by přineslo nejen ztrátu území, ale velmi by ztížilo i zásobování jednotek na frontě a ohrozilo by obklíčením zbytek ukrajinských sil v jižní části Donbasu. Hrozil by dominový efekt vedoucí k oslabení celé obrany na východě země.
Neznamená to ale ještě, že by celý Donbas automaticky padl. Dobývání pevnostního pásu kolem Kramatorsku a Slovjansku může trvat ještě velmi dlouho. Jedná se o opevnění tak hluboké, vrstevnaté a urbanizované, že jeho obsazení vyžaduje čas, techniku a obrovské lidské ztráty.
Tento pevnostní pás je symbolem ukrajinského odporu. Vznikal po roce 2014 jako obranný systém bunkrů, zákopů, průmyslových zón a protitankových linií, do kterých Kyjev investoval obrovské prostředky. Jeho pád by měl obrovský morální dopad – na Ukrajině by vyvolal otázky o smyslu dalších obětí a schopnosti vlády udržet východ země.
V ruských rukou by tento pás představoval ideální odrazový můstek pro další ofenzivy. To by velmi posílilo Putinovu vyjednávací pozici.
Pád Donbasu by byl pro Ukrajinu nejen územní, ale i strategickou porážkou. Ztratila by většinu svého těžkého průmyslu, významnou část energetické infrastruktury a klíčové železniční uzly, které spojují východ se středem země. Vedení války by se pro Ukrajinu ještě více ztížilo a bylo by ještě nákladnější a pomalejší.
Pokrovsk a celý Donbas nejsou jen nějaká území. Jsou symbolem. Pokud padne Pokrovsk, Ukrajina ztratí bránu do svého pevnostního pásu. Pokud padne celý Donbas, ztratí i zbytek strategické hloubky, která dosud bránila Rusku pronikat dál.
Putin by mohl tvrdit, že dosáhl svých cílů a pro Ukrajinu by se válka přesunula do jiné fáze, z boje o území do boje o přežití státu. Je však třeba zdůraznit, že dobýt hluboce opevněný pevnostní pás kolem Kramatorsku a Slovjansku nebude pro Rusko žádným automatickým a rychlým vítězstvím. Jeho definitivní ovládnutí se může stále ještě protáhnout na roky, a i pro Kreml by to byl velmi drahý a krvavý proces.
Zdá se, že definitivní pád Pokrovsku se blíží, je to zásadní událost, ale není to žádný konec války. Ten je stále v nedohlednu.
