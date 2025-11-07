Zaorálek (SOCDEM): Co by znamenal pád ukrajinského města Pokrovsk?

07.11.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktuální situaci na ukrajinské frontě

Zaorálek (SOCDEM): Co by znamenal pád ukrajinského města Pokrovsk?
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Bitva o Pokrovsk je podobná jako byla bitva u Bachmutu. Pád Pokrovska by také znamenal víc než jen ztrátu dalšího města na Donbasu. Tento logistický uzel je klíčovým bodem celé ukrajinské obrany v Doněcké oblasti. Pokud by jej Rusko obsadilo, otevřela by se Moskvě přímá cesta ke Kramatorsku a Dobropillji, tedy do srdce ukrajinského „pevnostního“ pásu.

Z vojenského hlediska jde o zásadní zlom. Přiblížil by se cíl Moskvy, o který se snaží už od roku 2022, ovládnout celý Donbas. Pokud Pokrovsk padne, bude ukrajinská armáda nucena ustoupit k další obranné linii kolem Kosťantynivky a Družkivky. To by přineslo nejen ztrátu území, ale velmi by ztížilo i zásobování jednotek na frontě a ohrozilo by obklíčením zbytek ukrajinských sil v jižní části Donbasu. Hrozil by dominový efekt vedoucí k oslabení celé obrany na východě země.

Neznamená to ale ještě, že by celý Donbas automaticky padl. Dobývání pevnostního pásu kolem Kramatorsku a Slovjansku může trvat ještě velmi dlouho. Jedná se o opevnění tak hluboké, vrstevnaté a urbanizované, že jeho obsazení vyžaduje čas, techniku a obrovské lidské ztráty.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tento pevnostní pás je symbolem ukrajinského odporu. Vznikal po roce 2014 jako obranný systém bunkrů, zákopů, průmyslových zón a protitankových linií, do kterých Kyjev investoval obrovské prostředky. Jeho pád by měl obrovský morální dopad – na Ukrajině by vyvolal otázky o smyslu dalších obětí a schopnosti vlády udržet východ země.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
98%
1%
hlasovalo: 5055 lidí

V ruských rukou by tento pás představoval ideální odrazový můstek pro další ofenzivy. To by velmi posílilo Putinovu vyjednávací pozici.

Pád Donbasu by byl pro Ukrajinu nejen územní, ale i strategickou porážkou. Ztratila by většinu svého těžkého průmyslu, významnou část energetické infrastruktury a klíčové železniční uzly, které spojují východ se středem země. Vedení války by se pro Ukrajinu ještě více ztížilo a bylo by ještě nákladnější a pomalejší.

Pokrovsk a celý Donbas nejsou jen nějaká území. Jsou symbolem. Pokud padne Pokrovsk, Ukrajina ztratí bránu do svého pevnostního pásu. Pokud padne celý Donbas, ztratí i zbytek strategické hloubky, která dosud bránila Rusku pronikat dál.

Putin by mohl tvrdit, že dosáhl svých cílů a pro Ukrajinu by se válka přesunula do jiné fáze, z boje o území do boje o přežití státu. Je však třeba zdůraznit, že dobýt hluboce opevněný pevnostní pás kolem Kramatorsku a Slovjansku nebude pro Rusko žádným automatickým a rychlým vítězstvím. Jeho definitivní ovládnutí se může stále ještě protáhnout na roky, a i pro Kreml by to byl velmi drahý a krvavý proces.

Zdá se, že definitivní pád Pokrovsku se blíží, je to zásadní událost, ale není to žádný konec války. Ten je stále v nedohlednu.

Psali jsme:

Zaorálek (SOCDEM): Nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí
Zaorálek (SOCDEM): Stop emisním povolenkám a asociální bruselské politice
Zaorálek: Fiala už jen straší Ruskem. Evropa se řítí do zdi a Green Deal je ekonomická sebevražda
Zaorálek (SOCDEM): Mafie nebyla nikdy blíže českému ministrovi vnitra

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , válka , Zaorálek , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Znamenal by pád města Pokrovsk z vojenského hlediska zásadní zlom ve válečném konfliktu na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tou revizí pobytu Ukrajinců v ČR?

A taky jak se stavíte k pomoci Ukrajině? Nepomohlo by, což chtěl i sám Zelenský, aby Ukrajinci šli za svou zem bojovat a neschovávali se třeba zde? A jaký bude váš přístup k sociálním dávkám pro Ukrajince?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!

18:09 Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k stavu veřejných financí