Zaorálek (SOCDEM): Mafie nebyla nikdy blíže českému ministrovi vnitra

01.10.2025 10:02 | Komentář

Lubomír Zaorálek kandidát za hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji se ostře pustil do Rakušana.

Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Teď se dovídáme, že ministr Rakušan věděl dopředu o chystaném zásahu proti mafii v kauze Dozimetr.

Měl dost času, aby přes svůj šifrovaný telefon, členy této mafie varoval, aby se zbavili důkazů. Měl pro to dobrý důvod. Část černých peněz z Dozimetru tekla do pokladny hnutí STAN.
Pan ministr Rakušan tedy nejenom že se přiblížil mafii, on s ní přímo spolupracoval.  A proto tak jako ministr Stanjura nemá po kauze s Bitcoiny co dělat na ministerstvu financí , tak Rakušan už dávno nemá co dělat na ministerstvu vnitra.

A že premiér Fiala s tím nic nedělá..? Samozřejmě, ten má ten svůj zapomenutý milion v kampeličce…

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
autor: PV

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

