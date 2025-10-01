Zaorálek (SOCDEM): Mafie nebyla nikdy blíže českému ministrovi vnitra

Teď se dovídáme, že ministr Rakušan věděl dopředu o chystaném zásahu proti mafii v kauze Dozimetr.
Měl dost času, aby přes svůj šifrovaný telefon, členy této mafie varoval, aby se zbavili důkazů. Měl pro to dobrý důvod. Část černých peněz z Dozimetru tekla do pokladny hnutí STAN.
Pan ministr Rakušan tedy nejenom že se přiblížil mafii, on s ní přímo spolupracoval. A proto tak jako ministr Stanjura nemá po kauze s Bitcoiny co dělat na ministerstvu financí , tak Rakušan už dávno nemá co dělat na ministerstvu vnitra.
A že premiér Fiala s tím nic nedělá..? Samozřejmě, ten má ten svůj zapomenutý milion v kampeličce…
autor: PV