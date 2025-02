Zaorálek (SOCDEM): Slezte z toho lustru, profesore Fialo!

Pohádkář premiér básní, že každá koruna investovaná do obrany prý vygeneruje tři koruny v ekonomice. Kéž by to bylo tak jednoduché! Ve skutečnosti jen cálujeme za švédské transportéry, francouzská děla nebo americké stíhačky… A i to, co budeme investovat doma, přinese efekt jen krátkodobě. Dlouhodobě tyto výdaje vedou k sociálně-ekonomickému zpomalení a zaostávání – jak dnes vidíme v Rusku.

Trump po nás chce stovky miliard, hlavně na nákup amerických zbraní, ale sám plánuje snížit výdaje na obranu o 50 procent. Putin souhlasí a vyzývá Čínu, aby se přidala. Mezitím se uzavírají nové velké dohody o spolupráci mezi Ruskem a USA – v kosmu, ekonomice i energetice. Mluví se o „překrásném přátelství“ mezi Putinem a Trumpem a o návratu firem na ruský trh, kde odchodem v roce 2022 prý přišly o 324 miliard dolarů.

Fiala křičí „zbraně na stůl!“, ale námi těžce splácené stíhačky proti Rusku Trump s takovou vůbec vyletět nenechá…

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky