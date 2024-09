Zdechovský (KDU-ČSL): Boj za právo osob se zdravotním postižením na vlastní vozík do a z letadla

„Chceme, aby právo dopravit se na vlastním invalidním vozíku až do a z letadla bylo nezcizitelným právem všech osob se zdravotním postižením,“ uvádí předsedkyně správní rady společnosti a advokátka Nataša Randlová, která má sama syna na vozíku.

Zdechovský se v srpnu obrátil na Evropskou komisi s dotazem, zda plánuje revizi stávajících právních předpisů a také zavedení práva dopravit se na vlastním invalidním vozíku až do letadla.

„Mám pocit, že se na osoby, které potřebují svůj vozík se speciálními funkcemi, aby se jim nestal úraz, trochu zapomnělo. Je to nespravedlivé, proto to chceme změnit,“ říká lidovecký europoslanec, který chce vtáhnout do problematiky i další organizace jak z České republiky, tak i Evropské unie.

Cílem je prosadit, aby právo na přistavení vlastního vozíku k letadlu bylo nezabavitelným právem každé osoby se zdravotním postižením, která ho vzhledem ke svému fyzickému handicapu nezbytně potřebuje, a aby tyto osoby nebyly nuceny usedat na běžné letištní vozíky, které jim přiveze asistenční služba a které mohou být pro jejich zdraví nebezpečné.

„Osoba z vozíku (bez jeho speciální úpravy) může přepadnout, sjet nebo se jinak zranit. Samozřejmě je na to nutné myslet předem a nechat vozík označit speciálně už při odbavení, tzv.

„Return to aircraft door“,“ popisuje problém Randlová, která působí ve společnosti Cerebrum.

Podle její zkušenosti se bohužel i přes výše uvedené stává poměrně často, že vozík není k letadlu doručen s odůvodněním, že taková povinnost pro letiště neexistuje. „Vozík pak jezdí na páse jako ostatní kufry či ho osoba musí vyhledat v nadměrných zavazadlech,“ přibližuje své zkušenosti.

„Věřím, že to změníme. Musíme jen napnout síly a zatlačit na Komisi, aby to napravila. Konečně se nebudou muset bát lidé na vozíku vyrazit letecky do zahraničí. Pojďme jim umožnit bezpečně cestovat,“ dodává Zdechovský s tím, že podle neoficiálních odhadů se to týká jen v České republice kolem 15 tisíc osob.

Cerebrum je pacientská nezisková organizace působící od roku 2007, která sdružuje občany, kteří utrpěli poškození mozku (cévní mozkové příhody, traumata, nádory mozku či jiné poškození), a také jejich rodinné příslušníky i pečující.

Hlavním cílem je poskytovat v této oblasti poradenství a zvyšovat tak povědomí veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. V poradně pomáháme v nelehkých životních situacích – po telefonu, emailem ale nejraději osobně. Předáváme praktické rady, sdílíme cenné zkušenosti a někdy prostě jen nasloucháme. Mapujeme i služby, které jsou určené lidem po poranění mozku.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, MBA KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komise ověřuje, jestli nedošlo po prodeji oceláren Guptovi k porušení podmínek. Může uložit pokuty, píše eurokomisařka Vestagerová Zdechovský (KDU-ČSL): Ne, fanatičtí odmítači jádra opravdu nemohou být eurokomisaři! „Její boty jste si neoblékli.“ Zdechovský pro smích kvůli nahé lidovkyni „Budete se smažit v pekle.“ Na výročí nezávislosti Ukrajiny přišel vzkaz