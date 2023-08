Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa má nejvyšší čas vymanit se ze závislosti na čínských lécích

reklama

Pro všechny nemocné je samozřejmě nepříjemné, když nemohou sehnat léky, které byly dříve běžně k dostání. Hlavní příčinou zmíněných problémů byl výpadek dodávek především z Číny a také Indie, protože právě v těchto zemích se vyrábějí chemikálie potřebné k produkci těchto léků.

Po zrušení covidových restrikcí v Číně onemocnělo v Říši středu na 250 milionů lidí, takže čínská produkce léků, která by jinak šla na export, musela zůstat na domácím trhu. A důsledkem toho pak (nejen) Evropě přibyla další velká starost.

Další nedostatek léků?

Objevily se nyní zprávy o tom, že podobná situace může nastat i tento podzim. Např. Deník N přišel s tím, že minimálně do konce září mají být celkové dodávky penicilinu do českých lékáren ještě menší než v zimních a jarních měsících (ZDE).

Hlavní výrobce antibiotik, společnost BB Pharma, je ale podle jeho zjištění do konce září schopná dodat jen zhruba 26 tisíc balení, což je množství, které ale zdaleka neodpovídá zimním a jarním dodávkám. Pro srovnání: V době červnového nedostatku penicilinu do Česka přišlo více než 70 tisíc balení.

Lékaři a lékárníci nyní často upozorňují na to, že v lékárnách penicilin není dostupný. Firem schopných dodávat penicilin v Evropě není dostatek. Společnosti Sandoz a Teva, které byly donedávna hlavními producenty tohoto léku, mají nyní problémy s výrobou a počítá se s tím, že většinu dodávek má zajistit společnost BB Pharma, která ale dosud dodávala penicilin jen minimálně.

Česko už nyní věc řeší. Podle vyjádření ministra zdravotnictví výrobci penicilinových antibiotik a sirupů přislíbili dodat do konce září 130 000 balení tabletových antibiotik, dalších 170 000 balení dodají do půlky listopadu.

Má to být víc než loňská spotřeba v září, kdy bylo předepsáno celkem 45 000 balení a 14 000 balení sirupů. Nyní nezbývá než doufat, že léků bude nakonec skutečně dostatek.

Nespolehlivá Čína

Problém ale trápí více či méně celou Evropu a se stejnými potížemi se potýkají i v USA na druhé straně Atlantiku (ZDE). Příčina je všude stejná: Závislost zvláště na dovozu potřebných látek z Číny. Dokud budeme závislí na čínském importu, problém bude přetrvávat a neustále budeme žít v nejistotě, zda bude v lékárnách penicilin vůbec k dostání.

Permanentní hrozba nedostatku léků proto znamená jediné: Celá Evropa by si měla uvědomit, že na Čínu už zkrátka spoléhat nelze a měl by se začít hledat způsob, jak se závislosti zbavit. Závislostí na zemi, jejíž politika představuje bezpečnostní hrozbu, se Evropa střílí do vlastní nohy.

Jen pro okraj bych ještě rád zmínil, že na důvěryhodnosti miliardové velmoci rozhodně nepřidává ani skutečnost, že její ekonomika i společnost se nyní potýkají s velkou mírou nestability.

Problémy má trh s nemovitostmi, zemi hrozí deflace (ZDE) a vedle toho Peking oznámil, že přestane zveřejňovat data o nezaměstnanosti mladých ve věku 16-24 let, poté co v červnu dosahovala 20 % (ZDE).

Podobně jako Evropa se i Čína potýká s nízkou porodností. V roce 2022 byl průměrný počet dítěte na jednu ženu 1,08. K udržení stabilní populace je potřeba míra porodnosti zhruba 2,1 dítěte. To vše zkrátka ukazuje na další problémy, které bublají pod povrchem.

Ale zpět k tomu, co tíží Česko. Nemůže se opakovat situace, kdy v lékárnách nebude k dostání dostatek některých běžných léků. Vymanění se ze závislosti na silně problematických zvláště čínských dodavatelích proto musí mít pro evropské země, potažmo EU jako celek, v příštích několika letech absolutní prioritu. A EU si to uvědomuje.

Nová strategie

Evropská komise v dubnu navrhla nová farmaceutická pravidla, která mají zajistit dostatek léků pro evropské státy. Strategie má za cíl motivovat farmaceutické firmy, aby distribuovaly léky do všech zemí EU, nové preparáty by pak měly procházet rychlejším schvalovacím procesem. Zároveň Komise pamatuje na nastavení mechanismů, aby nedošlo k situaci, že by na trhu chyběly klíčové léky.

Od této strategie si unijní instituce slibuje také nastavení podobných cen za léky napříč EU, v současnosti jsou totiž v některých státech rozdíly mezi léky příliš velké. K novým lékům by tak mělo přístup dalších 70 milionů občanů EU.

Nakolik bude tato strategie úspěšná, si budeme muset počkat. EU ale ví, že závislost na Číně v takto klíčovém odvětví, jakým farmacie bezesporu je, není do budoucna dobrá.

Přeji hezký den a veselou mysl!

(psáno pro medium.seznam.cz)

