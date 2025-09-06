Zdechovský (KDU-ČSL): Když lezete do zadku, nikdo si vás stejně vážit nebude

Když lezete do zadku, nikdo si vás stejně vážit nebude....
Představte si, že roky lezete osazenstvu Kremlu do zadní části těla, setkáváte se se zločincem Putinem, napadeného souseda necháváte ve štychu, pak jedete poklonkovat do Číny a oni si vás váží tak moc, že vás šoupnou skoro do poslední řady.
To je ta Ficova „suverénní zahraniční politika“? Ne, to je prvotřídní patolízalství. Tak si to v říjnu u nás nepokažme, jinak nám hrozí to stejné.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
