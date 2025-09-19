Zdechovský (KDU-ČSL): Nenechte se napálit

V posledních dnech se na sítích objevují podobné falešné články, které se sice tváří opravdově, ale ve skutečnosti jde o jeden velký podvod. Že bych snad tnul do živého…?
Beru to s nadhledem, ale chci vás varovat – nenechte se napálit. Pokud na něco podobného narazíte, buď to ignorujte, nebo v lepším případě takové reklamy nahlašte. Ale hlavně na ně neklikejte! A klidně mi dejte i vědět.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
