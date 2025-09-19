Zdechovský (KDU-ČSL): Nenechte se napálit

22.09.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k falešným článkům na sociálních sítích.

Zdechovský (KDU-ČSL): Nenechte se napálit
Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Tomáš Zdechovský v pořadu Partie na CNN Prima News.

V posledních dnech se na sítích objevují podobné falešné články, které se sice tváří opravdově, ale ve skutečnosti jde o jeden velký podvod. Že bych snad tnul do živého…?

Beru to s nadhledem, ale chci vás varovat – nenechte se napálit. Pokud na něco podobného narazíte, buď to ignorujte, nebo v lepším případě takové reklamy nahlašte. Ale hlavně na ně neklikejte! A klidně mi dejte i vědět.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  KDU-ČSL
  Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
