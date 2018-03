Zdechovský (KDU-ČSL): Není příjemné neustále odpovídat na dotazy, co to máme za premiéra

Příští týden budeme v Evropském parlamentu opět řešit kauzu pana Babiše. Mě osobně zajímá hlavně to, jaká preventivní opatření přijmout, aby se podobná kauza neopakovala. Jsem přesvědčen, že lidé chtějí, abychom dotační podvody řešili. Jen u Čapího hnízda panuje jakýsi dvojí metr. To mě mrzí.

A víte, co mě mrzí ještě víc, že tohle musíme vůbec řešit. Fakt není příjemné neustále odpovídat na dotazy ostatních europoslanců, co to máme za premiéra a proč si doma neuděláme pořádek. Těžko se mi na to hledá odpověď.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poláci vyhlásili boj stočeným tachometrům. A co Češi???

autor: PV