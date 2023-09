Zdechovský (KDU-ČSL): Současný přístup k nelegální migraci je naivní

reklama

V EP vystoupila šéfka komise se svým dlouho očekávaným projevem o zhodnocení stavu EP a výkonu Komise v posledních čtyřech letech. Ursula von der Leyen pochválila výkon Evropské unie v posledních letech a zdůraznila pokrok a pozitivní transformaci, kterou EU zažila. Navzdory nevídaným výzvám, jako je globální pandemie a konflikty na evropské půdě, si podle ní EU získala důvěru svých občanů a splnila své sliby z roku 2019.

Musím říct, že šéfka Komise to neměla v tomto volebním období jednoduché, ale vypíchl bych její zvládnutí pandemie Covid 19 a vytrvalou podporu Ukrajiny včetně odstřihnutí se od ruského plynu. Oceňuji také nový strategický přístup pro region Afriky, smysluplná ekonomická spolupráce s africkými zeměmi zajistí bezpečnost pro evropské občany.

Naivní je pak současný přístup k nelegální migrací!

Nevím, co přinese mezinárodní konference o pašerácích, kterou chce EK uspořádat. Přijde mi to jako čirý alibismus. Dávno měla být připravena strategie, jak s touto mafií efektivně bojovat. Posílení Frontexu a Europolu prosazuji dlouho a jsem rád, že to podobně vidí i Komise. Odvádí dobrou práci, ale chybí jim finance a kvalifikovaní lidé.

Prioritou Komise musí být ekonomika!

Musí zásadně snížit byrokracii a zvýšit investice do inovací, abychom byli konkurenceschopní s USA a Čínou a firmy neodcházely z EU. A souhlasím s tím, že se musíme zbavit neférových tržních praktik ze strany Číny a naší závislosti na ní. S tím souvisí také posílení pozice EU v oblasti přístupu ke strategickým surovinám, mezi které patří například měď, kobalt či lithium.

V neposlední řadě musíme podporovat Ukrajinu, a to jak materiálně, tak i vojensky až do jejího vítězství a zahájit přístupová jednání do Unie. Ukrajina musí provést potřebné reformy, bez kterých to nepůjde. Současně bychom měli také urychlit rozšíření Schengenského prostoru o další státy, jako je Bulharsko či Rumunsko.

Stále máme před sebou spoustu výzev, kterým jako unie budeme čelit, ale věřím, že je zvládneme!

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

