Zdechovský (KDU-ČSL): Vyzývám Komisi, aby zachránila skomírající hutnictví v EU

Situace v hutnictví zůstává nadále kritická. Podle předsedy odborové organizace ocelárny Liberty Ostrava Romana Bečici se stav hned tak rychle nezlepší. „Trh drtí vysoká inflace, vysoké úrokové sazby, pokles stavebnictví, pokles státních zakázek, ceny energií, poplatky za emisní povolenky, ale hlavně dovozy levné oceli ze zemí mimo EU a třetích zemí,“ vyjmenovává Bečica s tím, že se uvidí až v březnu, jestli se zvýší poptávka.

Právě kvůli nízké poptávce odstavilo vedení dočasně vysokou pec z provozu. Z pověření majitele Sandžíva Gupty dorazil do České republiky vysoce postavený manažer Viktor Theuns, jenž byl dříve výkonným ředitelem pro průmyslové plánování v rámci společnosti GFG. „Zatím vedení situaci stále analyzuje, které výrobky nám přinesou zisk. Některé tratě jedou ze zásob a hledají se nové možnosti, jak se bude pokračovat,“ prozrazuje Bečica, který ale druhým dechem dodává, že další postup vedení zatím nepředstavilo.

Co může udělat Evropská komise?

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) navštívil huť před dvěma týdny, kdy se sešel také s odbory. „Do Liberty Ostrava jezdím už devět let a situaci pozorně sleduji. Po převzetí indickým majitelem to začalo jít z kopce. Samozřejmě tomu nepomohl covid ani energetická krize,“ uvádí Zdechovský, který se proto ve středu obrátil na Evropskou komisi s dotazem, jak hodlá evropskému hutnickému průmyslu pomoci, aby se EU nestala zcela závislou na dovozu z Číny.

Komise má zpravidla několik týdnů na odpověď. Zdechovský ale nabízí jednoduché řešení. „Evropská komise by pomohla evropskému hutnictví, kdyby omezila dovoz z Číny do EU, potažmo Česka, tím se tady vytvoří poptávka po výrobcích a ocelářské firmy mohou začít naplno vyrábět,“ dodává s tím, že je to jen jeden dílek, který by však mohl nakopnout celé odvětví v EU.

Podle Bečici by ostravské Liberty pomohlo zlepšení platební bilance vůči dodavatelům a zprovoznění vysoké pece a celé prvovýroby. „Žádáme také o transpozici směrnice EU ohledně emisních povolenek, tedy ponechání současných termínů vydávání,“ doplňuje šéf odborů ocelárny Liberty Ostrava, podle kterého může také pomoci vláda úpravami jednotlivých sazeb v konsolidačním balíčku.

V nejbližších dnech by se měly odbory sejít také se zástupci vlády.

