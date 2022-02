Zelení: Hejtman Půta popřel dohodou o Turówu zákony i zdravý rozum

reklama

Česká vláda a hejtman Půta schválili dohodu o pokračování ilegální těžby v dole Turów. Obsah dohody byl sjednán navzdory slibům hejtmana Půty za zavřenými dveřmi a je tak nesmyslný, že se tomu vlastně ani nelze divit.

„V posledních dnech konstatoval rozpor pokračování v těžbě jak samotný polský soud, tak generální advokát Evropské komise. V tu chvíli přispěchali čeští politici a uzavřením dohody pomohli zákony v kauze Turów vypnout. Žádný podnikatel, žádná soukromá osoba si nemůže dovolit stavět či těžit v rozporu se zákonem. V tomto případě ale zjevně platí, že před zákonem jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější,“ komentuje nepochopitelný průběh kauzy Anna Kšírová, členka hnutí Rodiče za klima a představitelka platformy Společně pro vodu. Tato platforma sdružuje bezmála dvacet ekologických spolků, kteří dohodu odmítají. Mezi ně patří např. Greenpeace, Nesehnutí, Sousedský spolek Uhelná, Hnutí Duha či Společnost pro Jizerské hory.

Dalším členem platformy je právní kancelář Frank Bold, která ještě dnes ráno zveřejnila dokumenty polské důlní společnosti PGE, ze kterých vyplývá, že podzemní stěna odtoku vody z ČR nezabrání. Okamžitě to oznámila českým politikům s výzvou, aby takto připravenou dohodu nepodepisovali, neboť by byla uzavřena v rozporu se právními předpisy.

Strana zelených SZ



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čeští politici včetně hejtmana Půty tuto výzvu odmítli. Byla to přitom právní kancelář Frank Bold, kterou si hejtman Půta původně najal, aby hájila zájmy Libereckého kraje ve sporu s Polskem. „Čeští politici tvrdí, že podzemní stěna zabrání odtoku vody z ČR. Zároveň se chlubí, že od Polska dostanou kompenzaci ve výši 1 mld. Kč, kterou použijí na posílení vodních zdrojů. To opravdu nikomu nepřijde ten zjevný rozpor podivný?“, ptá se Jindřich Felcman, spolupředseda libereckých Zelených.

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 75% Nemá 19% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 21032 lidí

Jaroslav Demčák, starosta Hejnic, krajský zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj a zároveň místopředseda dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti přitom v diskuzi na Facebooku pod článkem Liberecké Drbny vyslovil názor, že voda bude navzdory tvrzení svého stranického šéfa kvůli dolu Turów z Frýdlantska mizet. A kvůli tomu tak bude nutné do vodárenské soustavy na Frýdlantsku investovat.

„Rozpory v obsahu smlouvy i vyjádření krajských politiků svědčí o jediném. V téhle dohodě nikdy nešlo primárně o životní prostředí. Šlo o to vyhandlovat si v této kauze aspoň kus žvance v podobě peněz na masivní stavební zakázky v podobě nových mnohakilometrových vodovodních přivaděčů,“ dodává J. Felcman.

Anna Kšírová, profesí lékařka, zároveň upozorňuje masivní zdravotní dopady, které důl má na lidi žijící v jeho okolí a kterým žádné z opatření sjednané v dohodě nijak nemůže zabránit: „Politici zde prodali zdraví svých občanů za mrzké výpalné. Důl a přilehlá elektrárna jsou dle odborných studií zodpovědné za 120 předčasných úmrtí ročně, z toho je více než 20 na české straně. Důl způsobuje kvůli své prašnosti tisíce astmatických záchvatů, které jsou viditelné na porovnání dat mezi lety 2010 a 2017. Elektrárna Turów vypouští do vzduchu jemné prachové částice PM 2.5, které pronikají skrze plíce do krevního oběhu. Dráždí tepny a přispívají k rozvoji aterosklerózy, která může vést k infarktu nebo mozkové mrtvici. A to vše se bude dle dohody nadále dít až do roku 2044.“

Josef Šedlbauer, spolupředseda Zelených v Libereckém kraji přitom popisuje, co mělo být předmětem dohody, avšak paradoxně o tom během celého vyjednávání nepadlo ani slovo: „Celý region měl jedinečnou šanci proměnit se s využitím peněz z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Česká strana měla možnost vyjednat skutečný kompromis, který by místo výpalného stanovil harmonogram uzavírání dolu a transformace regionu. I kdyby to mělo trvat pět nebo deset let. Česká vláda a Liberecký kraj ale daly přednost krátkodobému uklizení problému a obětovaly za to slušnou budoucnost lidí v celém regionu. Je to politická malost.“

Psali jsme: Zelení: Spalovat odpady možná ano, ale určitě ne takto Zelení: Divoká Šárka je v ohrožení Zelení: Kácení označují v Liberci cedule, umístěné přímo na stromech Zelení: Připomeňme, kdo za naši svobodu zaplatil, a nedopusťme, aby nám byla znovu odebrána

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.