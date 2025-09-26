Zelení: Nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989

Protimafiánský zákon - nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989. Společně s Piráty máme připravený protikorupční balíček, který lze schválit během prvních 100 dnů vlády. Reaguje na kauzy Dozimetr, Motol i nelegální dotace Agrofertu.
- zpřísnění majetkových přiznání politiků i úředníků
- nezávislý protikorupční úřad
- transparentní účty stran a zákaz darů z nejasných zdrojů
- rozšíření působnosti NCOZ
- přísnější tresty za korupci bez „podmínek“
- evidence lobbingu bez výjimek
Volte konec éry kmotrů a oligarchů. Letos Piráti a Zelení, ať se Česko zbaví mafie a korupce. Máme plán, jak nakopnou změnu a ohlídat politiku tak, aby se peníze a podpora vraceli lidem a komunitám.
autor: PV