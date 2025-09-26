Zelení: Nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989

26.09.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k protimafiánskému zákonu

Zelení: Nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Protimafiánský zákon - nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989. Společně s Piráty máme připravený protikorupční balíček, který lze schválit během prvních 100 dnů vlády. Reaguje na kauzy Dozimetr, Motol i nelegální dotace Agrofertu.

  • zpřísnění majetkových přiznání politiků i úředníků
  • nezávislý protikorupční úřad
  • transparentní účty stran a zákaz darů z nejasných zdrojů
  • rozšíření působnosti NCOZ
  • přísnější tresty za korupci bez „podmínek“
  • evidence lobbingu bez výjimek

Volte konec éry kmotrů a oligarchů. Letos Piráti a Zelení, ať se Česko zbaví mafie a korupce. Máme plán, jak nakopnou změnu a ohlídat politiku tak, aby se peníze a podpora vraceli lidem a komunitám.

Strana zelených

  • SZ
Článek obsahuje štítky

korupce , legislativa , zákon , zelení

autor: PV

