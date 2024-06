Zeman (PRO): Není všechno zlato, co se třpytí, aneb nechvalme dne před večerem

„Dnes jsme dokončili důležitou investici do železničního uzlu Pardubice, která je důležitým krokem k tomu, aby železniční doprava fungovala co nejlépe a také co nejpříjemněji pro všechny cestující.“ Tato slova zazněla dne 31.května, aby za několik dní - konkrétně 5.června – zde došlo k závažné dopravní nehodě, kdy došlo ke srážce rychlíku s nákladním vlakem při které zemřeli čtyři lidé a další byli zraněni. Projíždějící rychlík nerespektoval návěstidlo, zakazující vjezd na trať, na které byl odtaven nákladní vlak.

Následně bylo zveřejněno, že na přilehlé trati sice již byl nainstalován zabezpečovací systém, který mohl srážce zabránit, ale s termínem zprovoznění od 1.ledna 2025.

Nejsem znalec, takže nevím, proč se s jeho nasazením čeká až do začátku příštího roku. Ale je jasné, že kdyby již tento systém byl v provozu, mohl srážce s oběťmi na lidských životech zabránit. Nechci tvrdit, že možná předčasné zprovoznění železničního uzlu v rámci předvolební kampaně vládnoucí koalice může za tuto nehodu, protože především vlak měl reagovat na návěstidlo zakazující uvedenou kolej použít, ale třeba kdyby se se slávou a stříháním pásek počkalo na chvíli, kdy bude systém uveden do provozu, k nehodě by nedošlo. A protože údajně nefungoval ani ten původní zabezpečovací systém, lidskou nebo technickou chybu nic a nikdo nemohlo napravit! Inu všechna sláva - polní tráva!

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



