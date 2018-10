Zimola (ČSSD): Sobotkovské “sjednocování” nadále pokračuje

Dnes je to na rok přesně od drtivé porážky ČSSD ve volbách do PSP. Reflexe? Smutné výročí namísto otevřené debaty o příčinách a o budoucnosti přineslo včera na jednání ÚVV dehonestaci a hon na ty, kteří se pokouší pojmenovávat věci pravými jmény, přicházejí s programovými náměty a návrhy na celostátní i komunální úrovni, s podněty na významné změny ve vnitřním chodu ČSSD - přeregistrace, nové stanovy, větší zapojení celé členské základny do významných personálních a politických rozhodnutí, posílení činnosti odborných komisí atd.

Včera dosavadní širší vedení ČSSD propáslo další šanci ukázat jinou, novou a pozitivní tvář směrem k voličům i celé členské základně. Jsem smutný z toho, že nadále pokračuje sobotkovské “sjednocování” a štvanice na lidi s vlastním názorem, a to za vydatné pomoci vybraných médií a aktivní spoluúčasti těch bývalých či současných představitelů, kteří spoludirigovali sešup ČSSD v posledních 4 letech až k samotné hranici volitelnosti. To si sociální demokracie ani tisíce řadových sociálních demokratů opravdu nezaslouží...

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel

