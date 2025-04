Zlínský (SPD): Pro kolik procent dětí máme ochranné pomůcky?

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si navrhnout nový bod jednání s názvem Současný stav zajištění individuálních ochranných prostředků pro děti před následky zbraní hromadného ničení. Asi nevíte úplně většina z vás, o co se jedná, protože já jsem včera interpeloval pana premiéra ve věci tohoto tématu, a jelikož jsem nemohl reagovat na jeho odpověď, tak mě to ponouklo k tomu, abych vlastně navrhl tady tento bod programu, protože jsem byl s jeho odpovědí hrubě nespokojen. Zopakuji tady, o co se vlastně jedná.

Dle vyhlášky číslo 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva...

Tak ve svém § 17 odst. 2 stanoví, že při stavu ohrožení státu a válečném stavu provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob, to znamená: děti do 18 let, osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a jejich doprovod. Pan premiér odpověděl na můj dotaz ohledně toho, kolik procent dětí má zajištěno ochranné prostředky, které jim garantuje tato vyhláška, že žádný stát na světě negarantuje 100procentní ochranu svých obyvatel před následky zbraní hromadného ničení. A já se ptám znovu, pro kolik procent dětí a jakých věkových kategorií tedy tyto ochranné pomůcky máme? To jsem se z odpovědi pana premiéra nedozvěděl, ač jsem se ptal. Na druhou stranu jsem se dozvěděl, že nemáme ochranné prostředky pro 100 procent našich obyvatel. Z toho vyvozuji, že ani našich dětí.

Chtěl bych tedy na tomto fóru rozebrat tuto problematiku s ohledem na to, jaký klíč bude použit při distribuci těchto ochranných pomůcek pro děti včetně kojenců a batolat, pokud nezajišťujeme ochranné pomůcky pro všechny děti. (Ztišení dosavadní hladiny hluku v sále.) Chtěl bych požádat odpovědné zástupce vlády, aby distribuční klíč sdělili občanům, aby se mohli na tuto situaci náležitě připravit, pokud naše zásoby těchto ochranných pomůcek jsou minimální, abychom vyvrátili dezinformace, že se to týká jenom dětí ústavních a vládních činitelů, anebo ať nám sdělí, že žádný distribuční klíč není, a kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Dále bych chtěl sdělit, že s těmi pomůckami občané ani nebudou umět pracovat, pokud si to nenacvičí. Já nevím o tom, že by nějaké podobné nácviky probíhaly. Upozorňuji na to, že pokud nemáme dostatek ochranných prostředků pro všechny děti, tak očekávám v případě vyhlášení ohrožení státu a válečného stavu, kdy se tato distribuce bude provádět, vypuknutí brutální paniky a násilných nepokojů. Pochopitelně nepochybuji o tom, že odpovědné osoby budou i se svými rodinami bezpečně uschovány ve fungujících krytech a budou vybaveni všemi ochrannými pomůckami.

Dále jsem byl nařčen pane premiérem, že straším naše obyvatele situací, která je nepravděpodobná a že se diví, že se obávám jaderného zamoření, pokud se nebojím síly Ruské federace. Dovolte, abych to uvedl na pravou míru.

I podprůměrně vzdělaný politolog a stratég si musí být vědom toho, že užití jaderných zbraní je až poslední pojistka záchrany, kterou použije prohrávající strana, pokud nemá jiné východisko uniknutí před porážkou. Proto sám za sebe mohu říci, že se více obávám nikoliv útoku vojsk Ruské federace směrem západním na nás a jiné státy NATO, ale naopak takového vývoje, který by přinutil ruskou strategii použít jaderné zbraně v případě její hrozící porážky nebo provokace, která by jadernou odezvu mohla vyvolat v rámci další eskalace konfliktu. Nesmíme zapomínat, že v zóně bojů jsou i jaderné elektrárny, kdy konvenční útok na některou z nich by mohl vyvolat jadernou odvetu protistrany nebo to samo o sobě může způsobit jaderné zamoření dalekého okolí.