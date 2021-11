Zlínský (SPD): Vládo, překročíte Rubikon?

Dne 23. 11. 2021 Rada vlády pro zdravotní rizika navrhla vládě, že kromě některých odborností, by měla být vakcinace proti onemocnění Covid 19 povinná i pro osoby starší 60 let. Pokud tento návrh vláda schválí, tak dle mého názoru překročí Rubikon, který dělí naši demokratickou společnost od tyranie a diktatury.

Nakonec to není tak dávno, cca něco přes 30 let, kdy bylo tvrzeno, že za mnohé problémy a nedostatky socialistické společnosti může pár zaprodanců a neodpovědných jedinců, jejich eliminací se vše v dobré obrátí. Podobné tendence můžeme rozeznat ve všech dějinných údobích a byly tímto postiženy různé části obyvatelstva a to tak, jak se to zrovna hodilo vládnoucím elitám (kulaci, Židé, templáři, luteráni, husité a kacíři všeho druhu, čarodějnice atd.). Tak a nyní máme na pranýři neočkované proti Covid 19, jejichž ostrakizace se v masovém měřítku zatím v lidských dějinách nekonala. Poslední vývoj a přešlapování současné vlády v demisi ohledně organizačních opatření proti šíření viru Covid 19 jsem přikládal spíše za vinu tomu, že vláda končí a nechce si špinit ruce, nyní mám pocit trochu jiný po vyhlášení odstupujícího předsedy vlády o možnosti povinného očkování.

Dovedu si představit, že přístup do zaměstnání pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách bude podmíněn vakcinací proti Covid 19. Ač jako lékař s tímto bytostně nesouhlasím a raději bych opustil zaměstnání, než bych se nechal psychicky zlomit. Na druhou stranu si nedovedu představit donucovací formy, které stát uplatní na odmítače ze strany seniorů. Chce náš stát seniory, kteří jsou ruinováni různými šmejdy a cenami energií, trestat odebíráním důchodů, masivně pokutovat či je zavírat do nápravného zařízení? Spoléhá se na to, že senioři vydrží všechno a nepůjdou s hůlkami a čakany rozbít okna na Strakovku? Pravda, je po volbách. Senioři to naházeli svému velkému oblíbenci, no a guru se jim odměnil. Postará se o jejich zdraví a bezpečí, ať chtějí nebo ne. Nedá se nic dělat, když se kácí les, nějaká tříska odlítne a někdy i více třísek.

Nebudu rozebírat právní hlediska povinné vakcinace. Za prvé tomu úplně nerozumím a za druhé, vláda si zajisté poradí a pokud jí to Nejvyšší právní soud shodí ze stolu nevadí, nic se neděje. Oni nemusí soudní rozhodnutí poslouchat. Soudy jsou určené jenom pro tu chamraď někde v podpalubí. Na tu třeba přísnost soudů a náležité přísné tresty. Třeba na neočkované, kteří zavinili naše současné neštěstí.

Za pozornost stojí úvaha o protilátkách. Světe div se, nikdo na celoširé planetě Zemi i v okolním mrtvém vesmíru neví, jaká hladina protilátek ještě chrání proti onemocnění Covid 19. U očkovaných to slovutným světovým kapacitám nevadí. Očkovaní jsou 3x pomazaní a svatí ze své podstaty. U těch, kteří jak víme nemoc prodělali, je jakákoli hladina prohlášena pouze za dočasnou s tím, že velmi brzy klesne a jenom svatý zásah zabrání nejhoršímu. U těch, kteří nemoc prodělali a nevěděli o tom, a zásahem ďábelským jim byla zjištěna hladina protilátek, nelze ani pomyslet na uznání svátosti odpustku před povinným svatým zásahem. Je to dílo ďábla a jako takové nelze za svaté uznat ani vysoké hladiny protilátek. Z toho vyplývá, že nebohé seniory a zaměstnance dotyčných odborností před svatým zásahem nezachrání ani hladina protilátek. Kam bychom došli se spravedlností, kdybychom dávali pardon každému kacíři, pravila Svatá inkvizice.

Soudruzi z NDR někde zapomněli typy vakcín, kterých by se pomatení a dezinformacemi nakrmení senioři třeba tak nebáli. Oni ti pomatenci, totiž nevěří 10 lety výzkumu prověřené genetické vakcíně na nemoc, která se objevila cca před necelými 2 lety. Údajně ten rozdíl mezi různými typy koronavirů je minimální, takže se není čeho bát. Proč jenom tomu ti zatracení senioři nevěří, když jim to říkají největší světové kapacity. Kupodivu stejné osoby jim tvrdily, že pandemie již několikrát skončila, virus se přenesl z netopýra, na plaza, na cibetku, Číňana, Itala a českého lyžaře až k nám a kdo tvrdí opak, je zavilý dezinformátor, a že vakcinace supervakcínami o účinnosti blížící se 100% vymýtí virus při 70% pročkovanosti populace zcela spolehlivě atd. Jakýmsi nedopatřením se stalo, že bohužel senioři ještě nepozbyli zbytků paměti a jaksi si výroky celebrit světové a naší vědy uložili do zbytkové paměti. Tak, kde jsou ty slibované antigenní vakcíny firem Sanofi, Novavax a to nemluvím o vakcíně z umrtveného viru Valneva, na kterou se upínají myšlenky seniorů pod knutou jehly, z které odkapává genetická vakcína. Kde máme českou vakcínu, kterou začal vyvíjet tým pana doktora Petráše nebo tým pana prof. Turánka. Nakonec ji bouřlivě podporoval i současný odstupující předseda vlády. Co se stalo, že vše zhaslo, jako když foukne krutý západní vítr.

Pokud budeme postupovat tímto směrem, s velkou pravděpodobností roztočíme vlnu násilí a represí proti skupině zarputilých odpůrců vakcinace. Je to přesně to, co náš národ potřebuje, eliminovat z našeho národa poslední zbytky vzdoru a osobní odvahy, kteréžto vlastnosti náš národ tak výrazně poztrácel v minulosti? Potřebujeme odmítače zhanobit a jejich argumenty postavit na úroveň nejhorších tmářských teorií středověku? Ouha, co by se stalo v budoucnu, kdyby měli tmáři nakonec pravdu. Pokud vypustíme z lahve džina nenávisti, nerad se džin vrací zpátky a někdy si vezme s sebou i své pány. Je čas se dát dohromady. Pokud tak neučiníme, dobře nám tak, spása z nebes ani Blaníku ani skrze „zázračnou včeličku“ asi nepřijde. Ale třeba se mýlím a zářné zítřky jsou již na dohled. Moc bych si to přál.

MUDr. Vladimír Zlínský

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



