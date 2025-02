Zuna (TOP 09): Pokud by došlo k výstřelu, je třeba, aby o něm vědělo co nejvíc lidí v okolí

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolte, abych se také, nikoliv však dlouze, vyjádřil k projednávanému bodu, a to s respektem k samotné události i s úctou ke všem, kterých se ta tragická událost jakýmkoliv způsobem dotkla. Mě velmi mrzí průběh projednávání tady na plénu, nicméně mě bohužel nepřekvapuje.

My jsme se pouze posunuli v čase o půl roku nebo o tři čtvrtě roku, kdy tady padaly při projednávání jednotlivých návrhů změn na pořad schůze právě zařazení bodu ke vzniku vyšetřovací komise. Už tehdy tady padala slova o lhaní a zamlčování. A dnes tady padají tato slova z úst pana kolegy Maška znovu, a to i přesto, jaký průběh poté, co většina Sněmovny hlasovala pro vznik vyšetřovací komise, tak jaký průběh pracovního nasazení a jednotlivých zasedání komise byl.

Ono to tady už zaznělo, my jsme vlastně zasedali pravidelně od září do prosince a celé září, říjen, listopad, jedna komise za druhou tak byla ve velmi spolupracující atmosféře, řekněme, v nějakém i týmovém duchu, ve snaze získat co nejvíce informací, vytěžit i od jednotlivých vyslýchajících (vyslýchaných) co nejvíce informací. Dokonce i na tom, kdo bude pozván, kdo bude vyslýchán, tak na tom byla také jednotná shoda, každý měl možnost rozšířit seznam. Kdo chtěl, tak toho využil.

Když jsme potom pracovali s informacemi a vznikala samotná závěrečná zpráva, tak průběh byl takový, jaký tady opravdu zaznívá, to znamená, my jsme hlasovali jednotlivé body, jednotlivé odstavce, jednotlivá usnesení, bod po bodu a vlastně ve všech tak byla, řekněme, jednomyslná shoda, s výjimkou jednoho, a to je legislativní opatření v otázce zavedení zákazu tlumičů - ale k tomu se ještě dostanu - ale na všech ostatních tak byla shoda a panovala jednota.

Dokonce i 2. 12., když právě na návrh kolegů z hnutí ANO jsme formulovali závěry právě klíčového bodu sedm o závěrech, tak na tom také panovala shoda. Ale pak zničehonic - a já jsem tady o tom mluvil už při minulém projednávání - došlo k otočce, řekněme, neuvěřitelné otočce o 180 stupňů, kdy ze znění, na kterém panovala shoda, tak najednou a zřejmě na základě nějaké politické potřeby, tak bylo potřeba o 180 stupňů otočit, a nejenom se pokusit tedy o změnu znění závěrů, ale vedlo to evidentně i k vypracování oponentní zprávy.

Což nějak nezpochybňuji, je to legitimní právo, jak tady na to upozorňovala kolegyně Ožanová, ale souhlasím s tím, že je to naprosto zbytečné, protože i s ohledem na to, jaké informace byly a jaký byl průběh, já bych to nenazval podrazem, já bych to nazval nějakou vypočítavostí nebo politickou potřebou, zkrátka to, že bylo potřeba - nebo z vaší strany (?) bylo hezké, v uvozovkách, aby Ministerstvo vnitra muselo vyvodit nějakou odpovědnost nebo aby se našel jiný viník než ten jediný, který je v rámci té události, a to je pachatel, tak aby to nějak prostě vycházelo, tak jsme tam, kde jsme, a to je, že tady projednáváme nebo budeme hlasovat o znění oponentní zprávy nebo posudku, teď nevím.

Tak to jenom k tomu průběhu.

Já jsem se chtěl ale zaměřit nebo alespoň se vyjádřit k tomu z mého pohledu podstatnějšímu, a to je, co si z toho můžeme odnést, protože z každé tragické události - a bylo tomu tak už i při události v Uherském Brodu - tak vzniká celá řada, ať už exekutivních, nebo legislativních návrhů, a já z každé tady té kapitoly tak se chci zastavit alespoň u jednoho.

V kategorii exekutivních návrhů já bych rád kladl důraz na opatření, které (která?) komise společně opět všemi hlasy doporučuje ve směru k Ministerstvu školství a jedná se o opatření k prevenci negativních jevů ve společnosti, protože pokud jsem hovořil o tom, že pachatelem byla jedna osoba, byl to ten, kdo to byl, tak je potřeba si uvědomit - a teď v obecné rovině, při takovýchto tragických událostech nejenom tady, ale i v zahraničí - tak je potřeba si uvědomit, že pachatelé velmi často právě pocházejí z prostředí nebo z rodinného prostředí, kde dochází k domácímu nebo sexualizovanému násilí, kde dochází k šikaně, ať už v rámci domácnosti nebo ve škole.

A pokud víme, že i v každé čtvrté domácnosti k domácímu násilí dochází, tak právě poukázáním tady na tuto preventivní část je potřeba, abychom nenechávali v naší společnosti vyrůstat potenciální další takovéto pachatele. Obecně tak i pracujeme s informacemi nebo s vědomím, že pachatelé takto hrůzných trestných činů většinou jsou osoby s nadprůměrnou inteligencí a zároveň jsou to osoby, které mají nějaký velmi vysokou nebo nadprůměrnou nenávist vůči okolnímu světu, což je mix, který potom vytváří takovéto hrůzné události.

Takže opatření k prevenci negativních jevů ve společnosti, ať už to je systematická průběžná realizace preventivních programů proti šikaně a kyberšikaně nebo i například zlepšení dostupnosti krizových linek, tak já považuji za velmi podstatné, aby se do budoucna takovéto události, kterým v podstatě jakékoliv opatření v legislativní rovině by nedokázalo zabránit.

A co se týče legislativních opatření, tak tam já se chci zastavit právě u toho, které jsem zmínil na začátku svého vystoupení, a to je to, u kterého nepanovala jednota, a to je návrh na zakotvení zákazu tlumičů na krátké zbraně. Já si myslím, že pokud se někdo dostane do takové situace, že je proti němu namířená zbraň, ať už v nějaké budově, nebo i ve veřejném prostoru, tak je v takové pozici zcela žádoucí, a pokud by tedy už došlo k samotnému výstřelu, aby o tom výstřelu vědělo možná co nejvíce lidí v okolí, aby se dokázalo zareagovat na střelbu.

A my jsme i slyšeli několikrát právě od vyslýchaných, že pokud by tlumič nebyl použit, tak by bylo slyšet - nebo je velmi pravděpodobné, že by bylo slyšet, odkud střelba vychází, a je zcela logické tedy, že by to v dané situaci obětem pomohlo.

Takže já se chci určitě přimluvit tady za toto legislativní opatření, které je součástí znění závěrečné zprávy, a podpořit to.

Děkuji.