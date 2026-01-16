Zuna (TOP 09): Tohle myslíte opravdu vážně?

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.
Já se chci jenom pozastavit nad tím, když tady včera Patrik Nacher připomínal, jak to bylo s účastí vlády při jednání Poslanecké sněmovny, tak tak to netrvalo moc dlouho. Sto osmička dala vládě důvěru a zůstává tady jedna paní ministryně, druhá odchází. Takže zase dvojí metr Patrika.
Já si dovolím začít reakcí na to načtené usnesení, které pan Boris Šťastný načetl. A když jsem ho poslouchal, tak jsem se nestačil divit, protože jsem si vyhledal zatím mezitím to, jak členové Motoristů vlastně reagovali na jmenování vlády před čtyřmi lety v roce 2021 a já si dovolím citovat z facebookového profilu pana ministra, pana nepřítomného ministra Petra Macinky, jak se vyjadřoval ke krokům Miloše Zemana. Cituji, jedná se o vyjádření z prosince 2021. Cituji: "Geniálně naformulované stanovisko prezidenta, myšleno Miloše Zemana, kašpárkovi s dredama to sice asi nikdy úplně nedocvakne, ale dokud budou trvat na tom svém nevycválaném frackovi Lipavském, který se tolik líbí Schwarzenbergovi, bude tady vládnout Babiš s Hamáčkem a Maláčovou forever. Nenajde-li totiž Fiala ve Sněmovně 126člennou protizemanovskou většinu, která by schválila žalobu na prezidenta pro velezradu, mohou tak akorát šoupat nohama, vztekat se po nedělích u Václava Moravce a retweetovat pohádky tisíce a jedné propité noci v lese od Džambulky Stehlíkové." Konec citace.
No, a já se ptám, tohle myslíte vážně? Tohle myslíte opravdu vážně, že dnes načítáte usnesení, aby prezident dodržoval ústavu a zároveň v rámci stejného postupu, tak se ministr Petr Macinka vyjádří tak, jak jsem odcitoval? Nepřijde vám to pokrytecké? Nepřijde vám to groteskní? Nepřijde vám to schizofrenní? V roce 2021 vám stejný postup nevadil, dokonce jste ho prostřednictvím pana Macinky tímto způsobem oslavovali. Tak já bych se chtěl zeptat pana Petra Macinky, za čím si stojí, jestli si stojí za výrokem z prosince 2021, anebo jestli si stojí za načteným usnesením Borise Šťastného? Ať nám to přijde říct na mikrofon, co dnes platí, zdali platí to, jak se vyjadřoval nebo dnes bude podporovat zcela opačný a odlišný názor. Zároveň bych chtěl připomenout, že Poslanecké sněmovně, tak se zodpovídají ministři, zodpovídá se jí vláda, nikoliv prezident, ale o tom bude více do hloubky hovořit můj ctěný kolega Jiří Pospíšil.
No, a teď mi dovolte, abych načetl ještě další dvě usnesení. To první usnesení, tak je určeno panu ministru Jaromíru Zůnovi. Já si ho dovolím načíst, pak odůvodnit a pak ho ještě připomenu. "Poslanecká sněmovna vyzývá ministra Jaromíra Zůnu, aby při výkonu své funkce jednal v zájmu České republiky podle svého vědomí a svědomí nezávisle na pokynech či vlivech jiných osob."
A teď mi dovolte, abych to usnesení odůvodnil. Já začnu pozitivně. Já jsem byl mile překvapen, když pan ministr Zůna na prosincové tiskové konferenci se vyjadřoval ohledně prvních kroků na rezortu obrany, kdy zaznělo, že Ukrajina se brání agresi Ruské federace, kde ocenil českou muniční iniciativu, což byl projekt bývalé ministryně Jany Černochové, a ocenil rovněž nákup stíhacích letounů F-35. On ostatně neřekl nic jiného, než k čemu se hnutí SPD přihlásilo již v únoru 2022 usnesením Poslanecké sněmovny, které bylo schváleno jednomyslně 166 hlasy ze 166 přítomných poslanců, kdy v tom usnesení se říká, ano, že kategoricky odsuzuje neomluvitelnou nevyprovokovanou agresi Ruska, že vyjadřuje jednoznačný souhlas se lživou a agresivní rétorikou politického vedení Ruské federace, a to usnesení rovněž vyzývalo vládu České republiky, aby pokračovala ve svém úsilí na podporu Ukrajiny a tak dále. To usnesení má devět bodů, ale je zcela v souladu s tím, o čem hovořil ministr Jaromír Zůna na tiskové konferenci.
No, ale co pak následovalo? Následovala nejenom kritika premiéra, ale zejména to nedůstojné a potupné vláčení chodbami Sněmovny, to umlčování a vlastně diktování, co má pan ministr říkat, co si má myslet, takže já mu chci tímto usnesením pomoci. Já si myslím, že to není nic proti ničemu, abychom mu usnadnili jeho výkon funkce v pozici ministra obrany.
Tak a ještě mi dovolte načíst druhé usnesení, to je pro pana ministra Macinku, stále nepřítomného a zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá ministra Petra Macinku, aby při výkonu své funkce neprodleně zajistil, že zahraniční cesty poslanců pozvaných nebo vyslaných ministrem nebudou sloužit k šíření ruských propagandistických narativů, ani k poškozování dobrého jména a bezpečnostních zájmů České republiky."
Tak a krátké odůvodnění. Opět začnu pozitivně. Já jsem byl rovněž mile překvapen a ocenil jsem vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky na brífinku při jeho návštěvě v Kyjevě, kdy se vyjádřil pochvalně ve smyslu, že návštěva Kyjeva, tak je jeho druhá zahraniční návštěva hned po Slovensku, že to je určitý signál, že vyzdvihl přínosy a důležitost muniční iniciativy, vyzdvihl, že Ukrajina má zájem o mír a že je čas na to, aby Rusko učinilo další kroky. A také jsem ocenil, že zdůraznil, že jestli někdo lže, tak je to to Rusko. On na tom brífinku vysvětloval i ten jeho výraz pošuk, který zazněl někdy, tuším, v České televizi. A on tam vlastně objasňoval, co tím myslel, že to označení pošuk tak se netýká jeho kolegů, ale týká se to veřejnosti, která podporuje Ruskou federaci. Také uvedl, že se vysmívá něčemu, čemu se říká ruská propaganda, že to nemá na něj ani na nikoho v jeho okolí žádný vliv, což je velmi oceněníhodné a já jsem za to byl opravdu rád. Jenže pak následovalo to, co jsme všichni viděli, a to byla scéna, kdy Filip Turek stojí před rozbombardovaným panelákem, a tu ruskou propagandu, které se pan ministr Macinka údajně vysmívá, tak tam v podstatě v přímém přenosu začíná šířit. A to prostřednictvím toho, že prohlásil, že za válku na Ukrajině může rozšiřování NATO. Za válku rozhodně nemůže rozšiřování. Já jsem tady o tom hovořil v projevu během důvěry vlády. Žádná dohoda, žádný závazek, ani žádné memorandum o nerozšiřování neexistuje. Tady pan poslanec Turek není přítomen, já bych se ho zeptal, že pokud nějaký takový závazek zná, ať nám ho tady sdělí.
A je to naopak. Severoatlantická aliance je založena na principu otevřených dveří. Každá země, která má zájem o vstup, tak může vstoupit, a o tom pak rozhodují členské státy. A já bych se to panu Turkovi pokusil i vysvětlit na takovém příběhu, na příběhu o tom, jak si diplomaté Švýcarska a Ruska povídají o rozšiřování NATO. A představte si důstojnou místnost, kulatý stůl, červený koberec, broušené vázy, kde hodinu a další hodinu ten ruský diplomat si stěžuje, jak je to hrozné, jaká je to bída, když každých 20 let vstoupí nějaká země do NATO a že už vlastně pět procent její suchozemské hranice sousedí s NATO. A ten Švýcar, který má vlastně hranici se členskými státy NATO v rámci 90 procent svého území, tak mu na to po té hodině může říct pouze jediné: Ono to není tak hrozné, pokud nejsi úplný kretén.
A to si myslím, že je všeříkající, jaký problém je rozšiřování NATO. Já bych tedy chtěl podpořit ministra Macinku, aby měl i mandát Poslanecké sněmovny k poučení své delegace. A proto jsem načetl i to druhé usnesení. Já ho mám, pane předsedající, i písemně, tak vám ho předám, aby to pro vás bylo snadnější při řízení schůze.
Děkuji za pozornost.
