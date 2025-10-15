Zuna (TOP 09): Vyzývám Filipa Turka k rezignaci na mandát poslance

15.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.

Zuna (TOP 09): Vyzývám Filipa Turka k rezignaci na mandát poslance
Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Vyzývám Filipa Turka k rezignaci na mandát poslance! Už toho bylo dost a místo odpovědí máme jen výmluvy na úrovni žáka prvního stupně. A další a další kauzy.

Filip Turek se nehodí na ministra a není hoden ani toho, aby zastupoval občany České republiky.

Nechává kolovat telefon po hospodě, aby mu cizí lidé psali na sítě? ..  Buď je blázen nebo lže.

Omylem mu vypadl náboj z kapsy na střechu! auta? To bych chtěl ten kaskadérský kousek vidět.

Jízda 200 km/hod po dálnici, po které nejel? Škoda, že nám vše řekl odraz brýlí.

Hajlování z auta. Prý jen utíral okénko. Tak určitě.

Děsivé svědectví od jeho bývalé přítelkyně ohledně domácího týrání.

Za týden skládáme slib poslance na naši čest, že budeme podle nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat mandát v zájmu všeho lidu. A pokud to pan Turek bude myslet vážně, vyvodí v zájmu občanů a republiky odpovědnost ze svých činů. A rezignuje.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

