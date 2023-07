Zuna (TOP 09): Zemanova éra není promlčená. Musíme ji vyšetřit a vyvodit důsledky

reklama

Hradní kauzy z let 2013 až 2023 nejsou promlčené. Nad hrubým porušováním bezpečnosti naší země nelze mávnout rukou. To by však byla ta lepší varianta, obávám se, že mohlo v určitých případech dojít i k trestnému činu vyzvědačství. Tento týden byl zařazen k projednání bod vzniku vyšetřovací komise. Nestihl se projednat, a tak bude třeba počkat do září.

Vznik vyšetřovací komise jsem spoluinicioval, protože je potřeba jednou provždy uzavřít tuhle nepříjemnou kapitolu a v nejlepším případě rozptýlit naše pochybnosti.

Michal Zuna TOP 09



