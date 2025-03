Zuna (TOP 09): Získáme pružnější pracovní trh, to není asociální

Děkuju za slovo, pane předsedající. Já chci reagovat na průběh rozpravy. Tady padají slova, jako že se bude vyhazovat pro nějaké názory úplně bezdůvodně. Já to musím absolutně odmítnout.

Návrh jednostranné výpovědi s dvojnásobným odstupným tak je založen na dvou základních pilířích. Ten první je, že je etický a zároveň je odpovědný. V etické rovině tak je tam několik zranitelných skupin, kterým by takováto výpověď nemohla být dána, odpovědnost, ta je právě v tom dvojnásobném odstupném. Můžete mi, prosím říct, kdo v soukromém sektoru, soukromém sektoru, který si váží svých zaměstnanců - pro soukromý sektor zaměstnanec je to nejcennější, co ve své společnosti nebo ve své firmě může mít - proč by někdo zbytečně nebo bezdůvodně, jak vy tvrdíte, vyhazoval ze své firmy zaměstnance, aby mu musel vyplatit šestinásobné odstupné v případě, že tedy je to zaměstnanec, který pracuje déle než dva roky, což při nějaké průměrné mzdě a sociálním, zdravotním pojištění může být až téměř půl milionu korun, proč by to dělal? To je potřeba odmítnout.

Ten návrh tak pouze doplňuje, doplňuje již skvěle a dobře připravenou flexinovelu zákoníku práce, dobře připravenou flexinovelu, kde je celá řada skvělých opatření, která dosáhnou pružnějšího pracovního trhu, a tohle je pouze nějaký doplněk, ale rozhodně se nejedná o nic asociálního, říkám, že ten návrh je jak etický, tak je zároveň odpovědný.

Michal Zuna TOP 09



