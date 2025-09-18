Zwyrtek Hamplová: S vámi aneb Pod pódiem

Chci slyšet vždy vše na vlastni uši, a pak - mám vždy na “místech samých” mnoho starostů a známých z regionů. Zajela jsem si proto na volební akci ANO do Zlína, a jsem tomu ráda. Bylo s kým mluvit a mnoho odborných věcí se starosty (i panem primátorem) jsme na místě prodiskutovali. I ta kafe na radnicích jsme si domluvili, bez komunikace a spolupráce to prostě nejde. A občané si ji od nás zaslouží.
Já nabízím už léta všem své paragrafy, které už za skoro třicet let praxe opravdu znám, a ráda bych nové vládě pomohla s nápravou řady chybných zákonů a postupů právě hlavně vůči obcím a jejich občanům. Nový zákon o obcích, stavební řízení, logičtější kontrola dotací i veřejných zakázek bez formální šikany…
Jak říká NKÚ, s nímž komunikuji, je toho mnoho v řadě k nápravě. Znalý a praktický pohled na fungování samosprávy od jedné nezávislé senátorky a advokátky v jednom by tak mohl přijít vhod. Tedy držím se svého “řemesla”. A pokud by to šlo ze Zlínska (tedy i mého Kroměřížska), byla bych hrdá.
A za co bych pochválila favorita voleb? Za prvé od místního Radka Vondráčka mne potěšil apel na odmítnutí projevů nenávisti, které sama odmítám, za druhé Andrej Babiš výslovně prohlásil, že euro u nás nepřichází v úvahu, že jen česká koruna, a několikrát jasné vyslovení - mír jako program, a pokud obrana, tak se zdravým rozumem, ne předraženými zbraněmi.
To, co nás spojuje, musíme dnes hledat. Na tom se bude stavět efektivní řízení zemí v dnešní náročné době, kdy někdo dělá svůj byznys na úkor veřejných rozpočtů, třeba právě rozpočtů obcí a měst. Spojme tedy mozky a dobrou vůli, nic jiného nám také nezbývá. I když se neshodneme třeba ve všem, to základní dejme společně urychleně dohromady, a hlavně do pořádku.
Bylo mi tam s vámi pod pódiem dobře. Mám přátele a známé napříč spektrem a jsem ráda, že to tak je…
