Zwyrtek Hamplová: S vámi aneb Pod pódiem

18.09.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volební akci ANO veZlíně

Zwyrtek Hamplová: S vámi aneb Pod pódiem
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Chci slyšet vždy vše na vlastni uši, a pak - mám vždy na “místech samých” mnoho starostů a známých z regionů. Zajela jsem si proto na volební akci ANO do Zlína, a jsem tomu ráda. Bylo s kým mluvit a mnoho odborných věcí se starosty (i panem primátorem) jsme na místě prodiskutovali. I ta kafe na radnicích jsme si domluvili, bez komunikace a spolupráce to prostě nejde. A občané si ji od nás zaslouží.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
97%
1%
hlasovalo: 5517 lidí

Já nabízím už léta všem své paragrafy, které už za skoro třicet let praxe opravdu znám, a ráda bych nové vládě pomohla s nápravou řady chybných zákonů a postupů právě hlavně vůči obcím a jejich občanům. Nový zákon o obcích, stavební řízení, logičtější kontrola dotací i veřejných zakázek bez formální šikany…

Jak říká NKÚ, s nímž komunikuji, je toho mnoho v řadě k nápravě. Znalý a praktický pohled na fungování samosprávy od jedné nezávislé senátorky a advokátky v jednom by tak mohl přijít vhod. Tedy držím se svého “řemesla”. A pokud by to šlo ze Zlínska (tedy i mého Kroměřížska), byla bych hrdá.

A za co bych pochválila favorita voleb? Za prvé od místního Radka Vondráčka mne potěšil apel na odmítnutí projevů nenávisti, které sama odmítám, za druhé Andrej Babiš výslovně prohlásil, že euro u nás nepřichází v úvahu, že jen česká koruna, a několikrát jasné vyslovení - mír jako program, a pokud obrana, tak se zdravým rozumem, ne předraženými zbraněmi.

To, co nás spojuje, musíme dnes hledat. Na tom se bude stavět efektivní řízení zemí v dnešní náročné době, kdy někdo dělá svůj byznys na úkor veřejných rozpočtů, třeba právě rozpočtů obcí a měst. Spojme tedy mozky a dobrou vůli, nic jiného nám také nezbývá. I když se neshodneme třeba ve všem, to základní dejme společně urychleně dohromady, a hlavně do pořádku.

Bylo mi tam s vámi pod pódiem dobře. Mám přátele a známé napříč spektrem a jsem ráda, že to tak je…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Dochází nám evidentně síly a kapacity
Zwyrtek Hamplová: Na zakázky Ministerstva obrany se bude chtít po volbách podívat
Zwyrtek Hamplová: Atentát místo argumentů
Zwyrtek Hamplová: Lidé jsou těžce unaveni dobou a opozice je skutečně silná

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kampaň , Senát , volby , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné napravit řadu chybných zákonů a postupů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Myslíte, že vystoupením z EU bychom se vyvázali z její politiky?

Nedošlo by jen k tomu, že by se rozhodovalo o nás bez nás, protože jsme třeba závislí na exportu a vůbec jsme s ostatními zeměmi dost provázáni, už jen třeba tím, když tam cestujeme? Pustí nás tam pak třeba s auty na spalovacími motory, když budou zakázané? Není pro nás setrvání v EU jedinou šancí, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: S vámi aneb Pod pódiem

11:17 Zwyrtek Hamplová: S vámi aneb Pod pódiem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volební akci ANO veZlíně