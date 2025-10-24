Zwyrtek Hamplová: Tohle je prostě dobově úchylné…

24.10.2025 12:12 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vybírání peněz na raketu, která by mohla trefit Moskvu

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Chápete to někdo? Že někdo se skládá na raketu, která ponese jméno konkrétní ženy a někde v konkrétním městě by měla zabíjet? Žijeme v době, jejíž někteří aktéři by občas měli vyhledat odbornou pomoc. protože jejich úvahy a jednání nejsou zkrátka normální. Sorry…

To se raději složím na vybavení mnoha školek hračkami, přispěji na opravu historické budovy nebo zaplatím seniorům pár desítek kulturních vystoupení. Tohle je prostě dobově úchylné…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Souhlasíte se sbírkou na raketu, pojmenovanou po Daně Drábové, která by mohla zaútočit na Moskvu?


