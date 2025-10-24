Zwyrtek Hamplová: Tohle je prostě dobově úchylné…

Chápete to někdo? Že někdo se skládá na raketu, která ponese jméno konkrétní ženy a někde v konkrétním městě by měla zabíjet? Žijeme v době, jejíž někteří aktéři by občas měli vyhledat odbornou pomoc. protože jejich úvahy a jednání nejsou zkrátka normální. Sorry…
To se raději složím na vybavení mnoha školek hračkami, přispěji na opravu historické budovy nebo zaplatím seniorům pár desítek kulturních vystoupení. Tohle je prostě dobově úchylné…
autor: PV