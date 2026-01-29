Zwyrtek Hamplová: Zákon o podpoře bydlení není dobrý

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele zákona o podpoře bydlení

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Ze Senátu… Docela upřímně… Tedy nadějně…

Zákon o podpoře bydlení není dobrý a klade (opět) řadu povinností na samosprávu, aniž je jí stát dostatečnou oporou, a neřeší konflikty s jinými zákony. Stát se tím jen zbavuje odpovědnosti. Obávám se dokonce, že zákon je v některých částech na hranici ústavnosti. Řekla to tu, i když jinými slovy, řada vystupujících včetně mě. Potom nereflektuje odlišnosti regionů, je moc mechanický.

Veřejné slyšení bylo ale velmi dobré - starostové, starostky a zástupci krajů byli korektní, různorodí v názorech, ale současně velmi tvrdí. Rozhodně přispěje k správnému vnímání daného zákona. Kritickému, mám na mysli. Rozhodně to tím nekonči.

Tedy - zákon v této podobě není dobrý, klást dané povinnosti na samosprávu včetně financí není fér a bude nutné mnoho napravovat…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
