Zwyrtek Hamplová: Zoufalí lidé dělají zoufalé věci...

aneb O demonstraci povolané shora a demonstraci svolané zdola
Přestávám už věci tak trochu chápat. Probudily se nám náhle Miliony chvilek, a organizují demonstraci. Budiž. Každý má právo mlčet a probouzet se, kdy chce. Když se ale začtete, “o co jim jde”, neuškodí si to připomenout v překladu. Chtějí prostě podpořit současnou potápějící se vládu a její kritiky pro jistotu onálepkovat jako extremisty či obdobně, aby je poškodili před volbami.
Tedy v překladu - touto demonstrací chtějí podpořit vládu, kterou v těchto dnech nejvíc reprezentuje Vít Rakušan a kauza Dozimetr, debatuje se o korupci ve vládních stranách, topíme se jako stát v extrémních bilionových dluzích, v předražených a často nesmyslných zakázkách, stát vykazuje milionové škody (nepodařené stavební řízení Piráta Ivana Bartoše, bitcoiny a vyplacené desítky milionů…), namísto na škody po povodních mizí peníze na jiné účely, poškozují se dokonce obce a města, a tak bych mohla pokračovat. Ukrajinu a další hrozící zdražování vynechávám zcela…
Ano, podobné vládnutí považují Chvilky za to správné a demokratické... A protože ale na dobrou reklamu asi nic moc nenašli, zvolili reklamu přes známá jména, která denně přinášejí. Podporují nás (koho?) tito, pojďte taky… říkají.
Nevím, zda tito lidé, kteří přijali roli obhájců podobné “kvality” vládnutí kvůli jedné demonstraci, vůbec vědí, co činí… Miliony chvilek se totiž zcela jasně staví za současné vládnutí a za tyto jeho kvality a jeho reprezentanty, asi jim hodlá tleskat, kritiky této vlády nazývá a bude nazývat extremisty a přikrývá to dalšími jmény, protože úspěchy nemůže. Nejsou. Kdo to platí nevíme, ale jak je možné obhajovat něco podobného v zájmu občanů, se ptát musíme.
Tak jsem si zašla večer za T. G. Masarykem… Nad noční Prahu. Na Hradčanské náměstí… A v tichu se vším kolem nás zamyslela… Nad seznamem, který sepisují Chvílky, a nad dvěma demonstracemi. Není to zase tak složité…
V těchto dnech se bude demonstrovat hned dvakrát.
Jednou to urputně povolávají Miliony chvilek, a kopou za současnou vládu, reprezentovanou dnes nejvíc Vítem Rakušanem, Petrem Fialou, bitcoiny, korupčními kauzami vládních stran a výsledky, které jsem shrnula výše. Miliony chvilek tedy chtěji pokračování toho, co se tu teď děje, a protože jejich podporovatelé vidí průšvih, neb tato vláda je průšvih, probudili je ze spánku, aby na náměstí mluvili cosi o tom, co nám hrozí, a že žijeme ve skvělé době, jen to nevidíme. Nazývám to “demonstrace povolaná shora”.
A pak se tu bude demonstrovat za jinou vládu. Za zásadní změny, které jsou nezbytné, protože jako země jdeme “ke dnu”. Jsou tu zkrátka mnozí jiní lidé, kteří skutečně něčemu ve svých oborech rozumí, ty průšvihy vidí a mají vůli s tím vším něco dělat, a jsou tu napříč opozičním spektrem, napříč různými obory a napříč regiony. Mnozí mají zkušenosti na radnicích… Nejsou extremisty ani ničím podobným, ale volají z pudu sebezáchovy a na základě zdravého rozumu po změně. Už se na to nemohli dívat. Utíkají ze svých zaměstnání a firem, aby své znalosti a energii a čas dali veřejnému prostoru. Vím to - sama patřím mezi ně. Nazývám ji proto “demonstrací povolanou zdola”.
A ta bude v sobotu odpoledne na Hradčanském náměstí, u T. G. Masaryka...
