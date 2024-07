„Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa. Padlo nejhorší

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová během svého rozhovoru pro pořad Interview ČT24 sdělila, že si bývalý americký prezident a kandidát na toho příštího Donald Trump v podstatě za pokus o atentát může sám.

„Ukazuje se, že kdo zasévá vítr, sklízí bouři. To bychom měli mít na paměti všichni,“ řekl Pekarová Adamová o pokusu zavraždit Trumpa.

Důvodem, proč si za útok prý může sám, má být jeho údajné vyzývání k útoku na americký Kongres po minulých prezidentských volbách v roce 2020.

„„Je strašně smutné, že až ve chvíli, kdy dojde k takové bouři, projeví dotyční, že dříve dělali nešťastná vyjádření, která nejdou vzít zpět,“ podotkla šéfka dolní komory českého parlamentu s odkazem na to, že po atentátu Donald Trump zvolil smířlivou rétoriku.

Faktem ovšem je, že její výrok „kdo seje vítr, sklízí bouři“ mnohé politiky zaskočil či dokonce pobouřil. Vyplývá to z ankety ParlamentníchListů.cz.

Sdělení, že si za těsný únik smrti a útok střelce vlastně bývalý a možný budoucí šéf Bílého domu může sám, se nelíbí ani koaličnímu politikovi Tomáši Zdechovskému, europoslanci za KDU-ČSL.

Europoslankyně, šéfka KSČM a lídr kandidátky Stačilo! Kateřina Konečná se zamýšlí, zda by se Pekarová vyjadřovala stejně, kdyby se útok týkal někoho z českého vládního tábora. „Toto je vyjádření hodné kognitivních schopností předsedkyně Sněmovny. Je vidět, že nesnášenlivost k názorovým oponentům je v ní hluboce zakořeněna. Zajímalo by mě, jestli by podobná slova použila, kdyby se jednalo o někoho z pětikoalice. A že ta tady toho zasela opravdu hodně - válečným běsněním počínaje, poklesem životní úrovně konče,“ uvedla.

„Paní Pekarová je mimořádně zlý a nenávistný člověk. Jak může někomu přát smrt? Paní Pekarová svou neskrývanou nenávistí vůči komukoli, kdo odporuje její hlouposti, zasévá semínka zla do naší společnosti a toto zlo samozřejmě budí odpor u všech normálních lidí. Podobně se v minulosti vyjádřil i poslanec Bartošek z KDU-ČSL v reakci na to, že mi vyhrožovali smrtí za moje názory. Jen doufám, že odpověď občanů bude ve formě drtivé prohry vládní pětikoalice ve volbách. Jsme demokraté a na rozdíl od Pekarové a spol. sázíme na hlasy voličů - ne na cenzuru, diktáty a totalitu,“ konstatoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura.



Markéta Pekarová Adamová v Interview ČT24. (Screen: ČT24)

Senátor Zdeněk Hraba vidí absenci slušnosti v TOP 09. „Každý, kdo není schopen odsoudit atentát na kohokoliv bez jakýchkoliv „ale“, nemůže být brán vážně. A to i pokud jde o atentát na člověka se zcela odlišnými názory. Bohužel u TOP 09 je obecně problém, že nectí tento elementární znak slušnosti. Na sítích, když jsem odsoudil atentát jak na Donalda Trumpa, tak na Roberta Fica, se v komentářích objevila spousta hloupostí od členů TOP 09, kteří se snažili atentát relativizovat či omlouvat,“ řekl redakci Hraba.

„Markéta Pekarová Adamová je suverénně nejhloupějším člověkem, který se dostal nejen na post šéfa některé z komor našeho parlamentu, ale i ze všech lidí, kteří se od vzniku samostatného Československa v roce 1918 v politice vyskytli. V jejím případě se dramatický intelektuální deficit navíc vzácně snoubí s exemplární žlučovitostí, arogancí a nesnášenlivostí. Vzhledem k tomu, že poslanci po tomto jejím skandálním výroku stále nejednají o okamžitém odvolání Pekarové Adamové z čela sněmovny, nezbývá než zakončit anketní odpověď zvoláním: Banik, Markéto!“ zvolal předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda upozorňuje na rostoucí napětí. „Politická atmosféra na celém světě houstne. Proto se vyskytují tyto činy psychicky labilních lidí. Spojovat je s politickými kampaněmi obětí nebo jejich legitimních konkurentů, je zbytečné, hloupé a situaci to jen zhoršuje. Fakt je, že by neuškodilo, kdyby všichni trošku přestali přikládat pod kotlem,“ sdělil PL Šmarda.

„Je moc dobře, že paní Pekarová to přísloví zná. Nicméně je zjevné, že ta ušlechtilá dáma si nevidí do huby,“ reagoval zostra poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Myslím, že je to nepatřičné vyjádření, ale na to už jsme od představitelů TOP 09 zvyklí. Pokus o atentát se přece nedá ospravedlnit nijak a zásadně nepatří do jakkoli vyhroceného, demokratického boje,“ míní šéf hnutí Přísaha a kandidát na senátora v obvodu Břeclav Robert Šlachta.

„Atentát na kohokoliv je plánovaným úmyslným trestným činem takového kalibru, že jej nelze jakkoliv zlehčovat anebo tvrdit, že si za to může případný cíl atentátníka sám. Násilí do politiky nepatří a pokud někdo označuje za dezoláta, populistu anebo pravicového extremistu jenom proto, že má jiný názor než je ten "jediný správný", tak to je právě ten, kdo rozděluje společnost. Proto toto její vyjádření považuji za hloupé,“ podotýká poslanec SPD Radovan Vích.

Podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla se Pekarová chová absolutně povýšenecky. „Ve svém nedělním živém vysílání jsem řekl, že po úvodních “povinných” vyjádřeních, které útok odsoudí, brzy přijdou komentáře typu “kdo seje vítr, sklízí bouří”. Paní Pekarové trvalo dosažení tohoto morálního dna necelých 24 hodin. Demonstrovala tím nejen úroveň prodavačky mobilů, ale zejména absolutní povýšenost, kdy při použití její optiky by fakticky bylo ospravedlnitelné odstranění jakéhokoliv politika na světě. Pro mnoho lidí v naší zemi je to totiž právě ona, kdo tady seje nejen vítr, nýbrž uragán. Paní Pekarové bych doporučil vrátit se k těm mobilům. Nemyslím si, že by v této činnosti byla výrazně efektivnější než nyní, ale zcela jistě by napáchala méně škody a ostudy.

„To, že předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamové (TOP09) v souvislosti s atentátem na Donalda Trumpa řekla něco mimořádně hloupého a nevhodného, mě nijak nepřekvapuje. Ostatně toho jsme v jejím případě svědky prakticky den co den. Když už ale vyslovila větu, že kdo se je vítr, sklízí bouři, je potřeba jí dát tentokrát výjimečně za pravdu. Fialova vládní koalice i Pekarová Adamová osobně skutečně sejí vítr, a proto také dříve či později sklidí bouři,“ uvedl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.