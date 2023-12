„Za to nemůže Putin. Ani Babiš, ani válka!“ Rajchl napadl vládu přímo ve Sněmovně. Smršť

reklama

Požadavky petentů jsou následující: Vykoupení minoritních podílů ČEZu do vlastnictví České republiky, vyvázání se z obchodování elektřiny přes energetickou burzu v německém Lipsku nebo odstoupení naší země ze systému obchodování s emisními povolenkami.

Podle Rajchla je zřejmé, že dokud nezkrotíme ceny energií, nepoleví problém inflace. „Co je příčínou? Válka na Ukrajině? Není to pravda, jde o výmluvu, není to žádná hlavní příčina tohoto stavu. K nárůstu u nás dochází v zásadní míře, zatímco v jiných zemích ceny energií nerostou. Neustálé výmluvy, že za to může Babiš a Putin, jsou nesmyslné. Příčina jednoduchá, neschopnost naší vlády problém řešit a podvolení se evropské mantře jednotného evropského energetického trhu. Není jediný důvod, aby elektřina stála stejně v českém Kolíně jako v Kolíně nad Rýnem, kde mají několikanásobně vyšší platy,“ míní.

„Evropské státy problém řeší, pouze u nás se stále vymlouvají. Francie vykoupila minoritní akcionáře, kteří se svými stížnostmi u soudu neuspěli. Když to jde ve Francii nebo i Německu, proč by to nemohl jít u nás. Česká republika musí najít odvahu. Nic nám nebrání odejít z lipské burzy klidně zítra. Green Deal je jedna obrovská lež. Kdo to pochopí jako první, neuvěřitelným způsobem na tom vydělá. Emisní povolenky nemají s ekologií nic společného. Jejich největším držitelem jsou americké penzijní fondy a čínské banky. Čím dříve tento kolosální podvod jménem Green Deal pochopíme, tím lépe,“ uvedl Jindřich Rajchl.

Marek Zeman ze spolku Česko proti bídě upozornil, že Green Deal nemá s ekologií prakticky nic společného. „Celé je to o skleníkových plynech a klimatických změnách. Ty však probíhají a budou probíhat a my nemáme možnost je efektivně ovlivnit tak, abychom to měnili. Lidský podíl na produkci C02 je zhruba 3,5 procenta a z tohoto čísla se na tom Evropa podílí pouze nějakými sedmi procenty. Šéfka Evropské komise ohlásila, že by EU měla do boje s klimatem investovat biliony euro. Kromě hospodářského úpadku to nepřinese vůbec nic,“ sdělil na jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny.

Vláda by podle jeho slov měla Green Deal jednoznačně odmítnout. Tvrzení, že s tím už nejde nic dělat, je prý nesmyslné a pouhá výmluva. Stejně tak bychom jako Česká republika měli odmítnout i emisní povolenky. Nepřináší a nemůže to přinést ohlašované výsledky.

Jaroslav Čížek z think-tanku Realistická energie uvedl, že tok energie z větru a slunce je 10 tisíc krát řidší než energie z fosilních paliv, což dokazuje, že tyto tradiční zdroje aktuálně nelze reálně nahradit. Podle jeho slov jsou prohlášení o dovozu energie do Česka odjinud, pokud jí budeme mít málo, naprosto mimo realitu. „Ta energie jinde nebude. A kde nic není, ani čert nebere. Pokud nebudeme mít dostatek energie, končíme. Život bez energie neexistuje, není možný,“ sdělil Čížek.

