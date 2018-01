Okamura udeřil na dotace Karla Schwarzenberga a na ty, co křičí proti SPD

Když vystoupí šéf SPD Tomio Okamura na veřejnosti, tak to vždy jiskří. Ani v jeho dnešním projevu, kdy premiér Andrej Babiš žádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru pro svůj kabinet, není výjimkou.

„Hnutí SPD nebude hlasovat pro důvěru dnes navrhované vládě, protože tato vláda nemá v plánu prosazovat náš politický program, hnutí ANO odmítá vládní spolupráci s naším hnutím SPD a při pohledu na některé ministry nemá tato vláda naši důvěru ani po personální stránce. Nebudeme tady populisticky a alibisticky používat záminku vyšetřování Čapího hnízda,“ sdělil hned na začátku svého proslovu ve Sněmovně Okamura, jehož partaj byla dosud zmiňována jako možný jazýček na vahách, který by Babišovi v budoucnu možná mohl pomoci důvěru pro vládu získat. Ostatně Okamura se nikdy neskrýval tím, že by rád do vlády za určitých podmínek vstoupil.

Anketa Být dnes na místě poslanců: Vyslovili byste důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 7916 lidí

„Ať už bude Andrej Babiš vydán, anebo ne, bude to stále ten samý Andrej Babiš se vším všudy, se kterým neměli problém jít do vlády lidovci se sociálními demokraty. Kauza bez ohledu na detaily vyšetřování není ničím jiným než ukázkou, kam vedou evropské dotace – k jejich zneužívání ze strany bohatých soukromých firem na úkor těch, co je těm bohatším musí ze svých daní platit. Je to zrůdný systém. A na tomto systému dotací a jejich zneužívání se nepodílí jen Andrej Babiš, ale také všechny vládní partaje od ČSSD a KDU-ČSL po ODS a TOP 09!“ udeřil Okamura.

Také zmínil to, jakým způsobem se v poslední době ve Sněmovně projevuje šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Až tady bude pan Kalousek pokřikovat na pana Babiše, měl by si připomenout, že svému kamarádovi a předsedovi, miliardáři Schwarzenbergovi jeho vláda přiklepávala také dotace. A když porušil dotační podmínky, tak mu prominul vrácení celé dotace kvůli chybám a nesrovnalostem, konkrétně 4,5 milionů korun. O machinátorech z ČSSD a ODS, kteří mají za sebou machinace s miliardami z evropských fondů, darmo mluvit! Příkladem je Regionální operační program Severozápad, který šetří policie a kde svědci dokonce veřejně přiznali, že peníze tekly do stranických pokladen,“ rozohnil se Okamura.

Celostátní konference SPD podle něj ale příslušným stranickým poslancům uložila podpořit jen takovou vládu, která pomůže realizovat programové priority SPD.

„K dnešnímu dni se s námi zástupci současné menšinové vlády, která dnes žádá o důvěru Sněmovny, na tomto nedohodli. Hnutí ANO vytrvale vládní spolupráci s SPD odmítá, přestože my jsme od prvního dne po volbách připraveni prosazovat náš politický program na vládní úrovni. A jsme připraveni dělat i programové a personální kompromisy,“ sdělil dále místopředseda Poslanecké sněmovny.

Podle jeho slov ale hnutí ANO „okamurovce“ stále odmítá. „Asi jsme mu nepohodlní!“ zdůraznil. Jenže s faktem, že hnutí ANO na základě voleb nezastupuje zdaleka ani polovinu, a dokonce ani třetinu občanů, je potřeba se dle něj „demokraticky vypořádat". Okamura ale prý doufá, že jednání o programových bodech mezi hnutími ANO a SPD budou ještě pokračovat. Už proto, že některé programové body SPD vláda už do svého programového prohlášení tak jako tak přijala, byť velmi vykastrovaně.

„Ta nejzásadnější témata hnutí SPD jsou však ještě před námi. Prosazení skutečné demokracie a naplnění Ústavy, prosazení spravedlivého státu pro každého slušného občana a obrana evropské civilizace a České republiky proti invazi nepřátelských kultur...,“ vypočítával Okamura.

Bylo by dobré zachovat alespoň základní principy slušnosti!

„Jsme ochotni o prosazování našeho programu jednat téměř s kýmkoliv. Ale bylo by dobré zachovat alespoň základní principy slušnosti, o kterých mnozí z vás tak rádi mluvíte,“ vypálil Okamura. A pak se jal kritizovat dokonce i členy Babišovy vlády:

„Jednání představitelů této vlády je stejně pokrytecké jako výkřik jakéhosi pána na prosincové pididemonstraci proti naší mezinárodní konferenci zástupců evropských vlasteneckých parlamentních stran v Praze, který mohu skutečně stručně citovat takto: Bojujeme za toleranci proti netolerantním. A ty, podle nás, netolerantní, nikdy tolerovat nebudeme. Tento výkřik přesně ilustruje nebetyčné pokrytectví ne několika paní a pánů ministrů této vlády, ale také části této Sněmovny. S plnými ústy demokracie tady mnozí už desítky let úspěšně demokracii a práva občanů potlačují. A nejen to. Mají tu drzost se jedněmi ústy za demokraty označit, ale vzápětí jakýkoli pokus o demokracii usilovně odmítají. Mám na mysli posílení moci občanů a kontroly nad politiky!“

Svůj výstup pak Okamura zakončil přesně těmito slovy:

„Dámy a pánové, pokud kdokoliv – a mluvím tady i o členech této menšinové vlády – pokud kdokoliv z vás naši snahu o prosazení demokracie označí za extremismus nebo dokonce fašismus, tak je to jeho osobní právo plivat a škodit. Na druhou stranu takový člověk nikdy nemůže a neměl by žádat, natož čekat moji důvěru a důvěru poslanců SPD. Krom velké sprostoty to ukazuje ještě navíc na absenci elementární inteligence. A takové ministry nikdo z nás nechce.“

autor: Olga Böhmová