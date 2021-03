Pád Babiše? Tvrdý Zeman a opozice v pasti

reklama

Minimálně několik týdnů jsou z různých stran i částí politického spektra „vypouštěny balonky“ o možném vzniku nepolitické úřednické vlády, která by do voleb převzala otěže boje s pandemií covidu.

Kritici současné vlády menšinové vlády Andreje Babiše tvrdí, že kabinet už zcela ztratil důvěru veřejnosti, není schopen situaci dále řešit a nic než jeho výměna nemůže přinést zlepšení.

Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 27% Roman Prymula 4% Petr Pavel 3% Josef Středula 2% Andrej Babiš 64% hlasovalo: 3736 lidí

Naposled s návrhem na konec současné vlády přišlo hnutí SPD Tomia Okamury. „Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti,“ uvedlo hnutí v prohlášení po úterním jednání svého předsednictva.

Ke hlasování o vyslovení nedůvěry vládě by sice teoreticky mohlo dojít, otázkou však zůstává, co by následovalo. Pokud by měla vzniknout jiná vláda, například právě již zmiňovaná úřednická, bylo by vše plně v režii prezidenta republiky. A tady by ti, co si úřednickou vládu přejí, evidentně narazili.

Miloš Zeman za premiérem Babišem a jeho vládou stojí, přestože na jejím počínání v době pandemie nachází řadu chyb. Pravděpodobnost, že by hlava státu pomohla k Babišovu sesazení, se rovná nule. Naopak již Zeman možnost svržení současného kabinetu ostře zkritizoval.

„Když tady probíhá epidemie, tak je nejméně vhodný způsob, kdy svrhnout vládu. To je totéž, jako kdybyste vládu chtěli svrhnout v okamžiku války. V době války, v době epidemie, v době hladomoru a nevím čeho všeho ještě, se vláda nesvrhává. A ti, kdo se o to pokoušejí, vlastně nejenom té vládě, ale celé zemi, společenství, národu, vráží kudlu do zad,“ konstatoval razantně prezident pro Blesk.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle jeho slov je takto krátce před volbami (zbývá sedm měsíců, pozn. red.) neobvyklé a často nerozumné zkoušet vládu svrhnout. „Nejrozumnější způsob, jak svrhnout vládu, jsou volby,“ sdělil Miloš Zeman deníku.

Tuto realitu si nepochybně uvědomuje i hnutí SPD a další političtí hráči, kteří by kabinetu hnutí ANO a ČSSD rádi vystavili stopku. Co za těmito spekulacemi tedy je? Možných vysvětlení je několik.

Jednak nepochybně tlak na premiéra i celou vládu, aby začala části opozice více naslouchat. Síla na vyslovení nedůvěry vládě by se totiž ve Sněmovně najít mohla. Pokud by se do procesu zapojila i KSČM nebo její část. Celá opozice s nezařazenými poslanci má bez komunistů 93 hlasů, stačilo by tak „ulovit“ zhruba půlku komunistického poslaneckého klubu. A faktem je, že řady nespokojenců a rázných kritiků vlády mezi členy klubu KSČM rostou.

Při užití tohoto scénáře je ale třeba mít na mysli již zmíněný fakt, kterým je postoj prezidenta Miloše Zemana. Po případném vyslovení nedůvěry vládě by se hlava státu na stranu SPD nepřipojila a žádný úřednický kabinet by nevznikl. Spíš by hrozil politický chaos, který by situaci s řešením covidové krize mohl jen zhoršit.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Pak je zde druhá možnost, co za voláním po úřednické vládě může být. Návnada na část opozičních stran, především pravicové strany a čekání na to, jak se zachovají. Pokud by došlo na lámání chleba a skutečně by mělo dojít k hlasování o nedůvěře, pro tyto strany nebude primárně výhodné vládu svrhnout ani podržet.

Důvod? Podle informací ParlamentníchListů.cz ze sněmovních kuloárů by se totiž tzv. demokratická opozice ocitla mezi mlýnskými kameny, a to může být i důvod celého plánu.

„Těžko se ubránit dojmu, že jde o jakousi návnadu. Uvažujte se mnou. Pokud by vládu většinou svých hlasů pomohli sundat, mediálně na ně spadne odpovědnost za prohloubení krize, za ústavní a politickou krizi v době války s covidem. Do takové pozice se stoprocentně dostat nechtějí. No jo, jenže kdyby vládu podrželi, čímž by zase nabourali svou image nesmiřitelné antibabišovské opozice, budou vnímáni jako ti, co svými hlasy udrželi Babiše u moci. To je situace, co? Ani jedna varianta pro ně není výhodná. Zásadní ale je, že pokud by mělo jít o sofistikovanou zákulisní hru, jak zatopit tzv. demobloku, museli by mu to ponouknout mimo pozornost a nechat je samotné, aby s tím vyrukovali. Takhle bylo jasné, že se nechytí. Bude ještě hodně zajímavé sledovat, kam se to všechno posune. Ale na úřednickou vládu bych si nevsadil ani halíř,“ řekl nám pod příslibem anonymity zdroj ze sněmovních kuloárů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.