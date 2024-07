Po desáté utrum? Nápad se Pirátům nevyplatil. Dokonce i Babiš si přisadil

Piráti prosazují plošný zákaz prodeje alkoholu po 22. hodině a další regulace související s alkoholem. Členka rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a rovněž členka republikového výboru Pirátské strany Jana Michailidu iDnes řekla, že resort zdravotnictví je těmto návrhům v určité podobě otevřen.

Omezení reklamy na alkohol, regulace míst prodeje, možný plošný zákaz prodeje alkoholických nápojů po dvaadvacáté hodině a další návrhy. To všechno je prý ve hře.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, co na tyto návrhy říkají a zda to reálně něčemu prospěje.

„Piráti by si to měli vyjasnit, drogy chtějí legalizovat, ale alkohol jim vadí a zakazovali by ho. Piráti navíc roky tvrdili, že chtějí bojovat proti různým regulacím, omezením a stavět na digitalizaci. Každý den teď popírají sami sebe. Po tom fiasku, co předvedl ministr Bartoš s digitalizací stavebního řízení, kde se ukázalo, že o digitalizaci vůbec nic neví, teď přicházejí s nesmyslným návrhem absolutního zákazu prodeje alkoholu ve večerních hodinách. Místo hloupých zákazů, které samy o sobě nic nevyřeší, by se hlavně měli zaměřit na osvětu. To by tam ale někdo musel přemýšlet,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra se podivuje nad tím, že to navrhují právě Piráti. „To už nejsou Piráti. To jsou policajti. Kdysi vstoupili na scénu jako bojovníci za svobodu, teď jsou z nich páprdové, kteří chtějí jen zakazovat, regulovat a dotovat,“ uvedl.

„Je to návrh novodobých neomarxistů, kteří dělají vše pro to, aby i ti čtyři poslanci nebyli. Jen tak dále. Prodej alkoholu po 22. hodině jim vadí, ale zato můžete být pod vlivem drog od rána do večera. Doufám, že již definitivně zmizí z politické mapy i s ohledem na zpackanou digitalizaci stavebního řízení,“ sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

„Je to pokračování sociálního inženýrství a převýchovy lidí. Zásadně s tím nesouhlasím a třikrát podtrhuji, že jsem abstinent. Nepiju a jsem jedním z mála politiků, který nepije celoživotně. Nejsem vyléčený alkoholik ani nejsem nemocný, prostě mi to nechutná. Dokud je alkohol legální, tak ho omezovat je nesmysl. Stát by fakticky řekl lidem, aby ho nakupovali, protože na něm je vysoká daň, ale zároveň by jeho nákup různě komplikoval. Bytostně s tím nesouhlasím. Nebo pojďme alkohol zakázat, jeho výrobu a prodej a pak nebude o čem debatovat,“ sdělil poslanec Patrik Nacher z ANO.

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka ke své odpovědi na anketní otázku přiložil i snímek. „Piráti urazili od doby svého vstupu na politickou scénu pozoruhodnou cestu. Z protikorupčních a antisystémových ‚pusťte nás na ně‘ anarchistů se postupem času stali vypelichanými ‚pusťte nás mezi ně‘ kaviárovými komunisty snažícími se zoufale zavděčit mainstremu,“ popisuje.

„Proto když nyní sledujeme, jak se kdejaká pirátská bývalá fetka snaží příkazy a zákazy normalizačního typu převychovávat dospělou společnost, v níž – na rozdíl od té pirátské – žádný masový problém s nezvládnutým požíváním návykových látek neexistuje, vzpomínáme na časy, kdy jsme např. od pirátského místokrále Jakuba Michálka slýchávali věty, jimiž jako opoziční pražský zastupitel získával protestní slávu při hrdinském odporu proti snahám tehdejšího magistrátu omezovat veřejný alkoholismus: ‚Pražané jsou svobodní lidé a nechci, aby nás někdo pokutoval za to, když si dáme lahváč na náplavce nebo v parku.‘ Blahopřejeme voličům ODS, kteří svými hlasy pro trojspolek Petra Fialy udržují radikálně levičáckou úderku Pirátů ve hře navzdory tomu, že jejich čtyři poslance pro většinové vládnutí vůbec nikdo k ničemu nepotřebuje,“ uvedl Macinka.

Snímek, který ke své odpovědi Macinka přiložil:

Poslanec ODS Karel Krejza byl ve svém vyjádření stručný. „To je pěkná blbost a úplně k ničemu,“ reagoval.

„Zákaz prodeje v určitých hodinách není cesta, to je jen zbytečná buzerace. Nepomohlo by to vůbec ničemu, protože kdo chce pít, tak si to v ‚lepším‘ případě koupí do 21.59, v ‚horším‘ případě bude probíhat podpultový prodej v režimu šedé ekonomiky. Chápu, že Pirátům klesají preference a potřebují vykazovat nějakou činnost, ale tímto jen dokazují svoji nekonzistentnost a pokrytectví, když u drog tvrdí, že represe nefunguje, ale u alkoholu je chtějí zavádět. To, že alkohol představuje problém, je nicméně fakt. Ale základ řešení je v rodině, ve výchově, v tom, že se o problémech bude mluvit, ne ve státních regulacích,“ myslí si senátor Zdeněk Hraba.

Lídryně uskupení STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná míní, že jde o šílenost. „Piráti jsou odborníci na vše, co lidem má otravovat život. Řidiči aut počínaje, lidmi, kteří chtějí stavět, konče. Myslím, že v tuto chvíli je tady milion a jeden problém, který je aktuálnější. Ke snižování spotřeby alkoholu vede kvalitní osvěta, nikoli zákazy a příkazy – ostatně to říkají sami např. u konopí. Nevím, jak si tato pirátská partička ještě vlastně může říkat liberální. Šílenost, co předvádějí,“ vzkázala.

„Sociální inženýři. Ideologičtí novodobí svazáci, kteří žijí v tom, že jejich myšlenky vyřeší svět a zajistí světlé zítřky. Nezajistí nic, má-li se bojovat proti alkoholu, pak se musí začít v rodinách a pokračovat ve školách, a ne šikanovat obchodníky a zákazníky dalšími regulacemi,“ napsal šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Kandidát na senátora v Praze 12 za ANO a Motoristy Boris Šťastný upozorňuje, že Piráti ničí lidem životy. „Za šílený nápad Pirátů plošně zakázat prodej alkoholu po 22. hodině jsem vlastně vděčný. Snad si totiž konečně lidé uvědomí, jak svojí politikou tato radikálně levicová strana dnes a denně ničí naše životy. A v jakýchkoli dalších volbách Piráty vynulují ze všech volených funkcí, do nichž je kolaborující ODS Petra Fialy natahala,“ napsal redakci.

„Běs! Tihle mladobolševici jsou ještě idiotštější, než kdysi bývali starobolševici,“ řekl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se ptá, zda budou chtít zakazovat i další věci. „A sex po půlnoci zakázat nechtějí, aby nerušil sousedy? Je to prostě nedospělý návrh nedospělých lidí. Naprosto ničemu by to samozřejmě neprospělo a je vidět, že žijí zcela mimo realitu. Jak kdysi prohibice pouze podpořila černý obchod, toto by bylo podobné. Udělali by nejlépe, kdyby přestali vymýšlet hlouposti a začali dělat něco užitečného. Z pozice práva to navíc považuji za nezákonný zásah do svobody podnikání a základních občanských svobod. Je to podobně trapné, jako by chtěli zakázat po 22.00 jíst,“ sdělila.

„Více by nám prospělo, kdyby po 22. hodině nevycházeli Piráti ze svých lodí mezi slušné lidi. Každopádně pokud mám mluvit vážně, pak tento nápad hodnotím jako cenné odhalení se ze strany Pirátů. Piráti už dávno preferují zákazy místo svobody. My jako Svobodní naopak víme, že cestou není zakazování, ale osvěta, a to v případě všech drog stejně jako v případě alkoholu,“ uvedl šéf Svobodných Libor Vondráček.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl má Piráty za neomarxisty. „Piráti už delší dobu potvrzují, že jsou skutečnými neomarxisty každým coulem svého těla. Na co sáhnou, to nefunguje, kam šlápnou, tam sedm let tráva neroste, ale přesto by nejraději každému občanovi v naší zemi diktovali, jak má žít a co smí a nesmí dělat. Osobně vnímám tento nesmyslný návrh jako snahu mediálně překrýt absolutní fiasko s digitalizací stavebního řízení, jež mělo vyústit v okamžitou demisi ministra Bartoše. Prvně doufám, že tato skupinka zelených woke fanatiků po příštích volbách skončí na smetišti dějin. Celé naší zemi by se tím velmi ulevilo,“ řekl redakci.

„Plošné restrikce a omezení nikdy nefungovaly. Piráti začínali jako svobodomyslná strana, která chtěla omezení bořit, a končí jako sekta, která omezuje každého, kdo nežije podle jejich představ,“ sdělil šéf SOCDEM Michal Šmarda.