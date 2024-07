Politici k ČT: Víc peněz od lidí? Řekněte, na co půjdou. Další chtějí úplnou změnu

Poslanci budou ve čtvrtek rozhodovat o navýšení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas, které navrhuje ministr kultury Martin Baxa z ODS. Ten přitom původně odmítal, že by vláda navýšení televizních a rozhlasových poplatků chtěla prosadit.

Dnes pětikoalice razí argument, že se poplatky nezvyšovaly dávno a jejich současná výše by mohla ohrozit provoz ČT, kterou vnímají jako záruku demokracie a svobody v naší zemi. V anketě, kterou ParlamentníListy.cz podnikly mezi politiky všech stran, se nicméně ukázalo, že ne všichni představitelé vládních stran jsou z navrhované změny nadšeni. Opozice navíc varuje, že nikde není stanoveno, za co má ČT a ČRo tyto peníze utrácet.

Hlavním předmětem sporu pro hnutí ANO není ani tak samotné navýšení poplatků, ale řada jiných otazníků. „Nejde tady o to, zda poplatky zvyšovat, nebo nezvyšovat. Obecně nejsou poplatky drahé. Hlavní je, že nevíme, za co se utrácejí. Neexistuje zde přesná kontrola. Další důvod našeho nesouhlasu je, že nikdo nebyl schopen, a to ani na Ministerstvu kultury, definovat, co to je, ta veřejná služba. Ozývají se hlasy, které asi právem říkají, že pořady typu StarDance nebo Peče celá země patří spíše na soukromé stanice, protože jde o prostředek k získání sledovanosti, potažmo k získání reklamy. Sledovanost není to hlavní, proč by veřejnoprávní televize měla vysílat. A právně není veřejná služba definovaná. Nikdo neřekl, co by za ty peníze měla Česká televize dělat. Nemluvě o tom, že podle navrhované změny by se nově měly platit poplatky i za další přístroje jako počítače, přestože se ti lidé třeba na televizi nedívají. Znamená to, že by to lidé platili sami doma a podruhé by to za ně platil jejich zaměstnavatel. Všechno to jsou sporné momenty,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz poslanec a člen mediálního výboru za hnutí ANO Stanislav Berkovec.

Jeho slova potvrzuje další z poslanců ANO a rovněž člen mediálního výboru Poslanecké sněmovny, Martin Kolovratník. „Jsem jednoznačně proti (navýšení, pozn. red.). Vláda vůbec neotevřela diskusi o funkci veřejnoprávních médií. Co od nich chceme, co od nich očekáváme. Náklady na výběr poplatků jdou do stamilionů. Pokud by rozpočet byl nastaven např. jako zákonem daný podíl určité daně (např. od telekomunikačních operátorů), tak by tyto zbytečně vyhozené peníze za správu poplatků nikdo nemusel platit a ušetřili bychom. Jsem proti,“ shrnul Kolovratník.

„Navýšení poplatků po mnoha letech logiku má. Na druhou stranu konstrukce nebo definice poplatníka mně přijde složitá,“ argumentuje poslanec ODS Karel Krejza.

„Na to, aby ČT zpívala oslavné ódy na pana Fialu, paní Černochovou, pana Rakušana či pana Zelenského, jí těch sedm miliard, které má dnes, bohatě stačí,“ míní poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Senátor Zdeněk Hraba odmítá, aby musel poplatky platit každý, kdo vlastní počítač nebo mobil. „Předně mi chybí jakákoliv diskuse o tom, co je veřejnoprávní služba a zda ji ČT a ČRo správně realizuje. Dále si myslím, že by ČT měla rozkrýt karty a do koruny ukázat svůj rozpočet. Tak aby každý občan věděl, za co jím placená instituce dává peníze. Dále budu požadovat podrobnou analýzu toho, zda je vůbec třeba poplatky zvyšovat. A v neposlední řadě si myslím, že by neměl být zaveden princip, že kdo má internet, tak musí platit koncesionářské poplatky. Klidně ať dá ČT v ivysílání pořady za ‚paywall‘, ale nechci, aby každý, kdo je připojený k internetu, byl ‚sprostým podezřelým‘,“ vyslovil se.

Kateřina Konečná, europoslankyně, šéfka KSČM a zakladatelka koalice STAČILO!, míní, že vláda z poplatku dělá daň. „To není jen zvýšení poplatku. To je de facto daň z vlastnictví televize, rádia, internetu a chytrého telefonu. Vůbec nevidím důvod k plošnému zvyšování poplatků, které vytáhne z kapes občanů více než miliardu ročně. A to ve chvíli, kdy je celá řada finančních toků v ČT opředena mlhou. Naopak jsem toho názoru, aby si produkty ČT platili pouze ti, kdo se na jejich tvorbu dívají a jejich tvorbu konzumují. Dálniční známku také potřebujete jen tehdy, když jezdíte po dálnici,“ podotýká.

„Myslím, že by Česká televize nejdřív měla provést důkladný audit své činnosti a najít úspory uvnitř této instituce. Nejsem přítelem zvyšování koncesionářských poplatků v této době,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

„Podle mě nejde řešit zvyšování koncesionářských poplatků bez toho, abychom uvažovali o sloučení rozhlasu a televize,“ říká lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová by si přála, aby se z ČT nejprve stala skutečně televize veřejné služby. „Chcete to úplně upřímně? Považuji to za vrchol drzosti a výsměch lidem. Veřejnoprávní televize dávno neplní tuto roli nezávislého média, a pokud si teď řeklo její vedení o víc peněz, řeklo si o odměnu za loajalitu této vládě. A tu máme zaplatit my všichni. Nepochybuji, že to projde. Čekají nás volby, a tato vláda potřebuje Českou televizi nadále na své straně. Česká televize by mě mile překvapila, kdyby se alespoň za ty naše peníze stala skutečně veřejnoprávní. To by pak vláda nepřežila,“ uvedla.

Podle předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla je pokus o zvýšení koncesionářských poplatků naprostý výsměch českým občanům. „Česká televize nepotřebuje více peněz, potřebuje razantní změnu a návrat k poskytování veřejnoprávní služby. V současné době tato organizace neplní základní zadání, které jí ukládá zákon, a fakticky se aktivně zapojuje do volebních klání. Nebýt České televize, tak dnes není předsedou vlády Petr Fiala a prezidentem Petr Pavel. Recept PRO je jednoduchý – žádné zvýšení poplatků, a pokud ČT nezačne plnit zákon, tak ji stejně jako na Slovensku zrušit,“ sdělil Rajchl.

Podle prvního místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka by se poplatky nejenže neměly zvýšit, ale celé rovnou zrušit. „Televizní a rozhlasové poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna přeměnily na podivnou degresivní ‚daň z domácnosti‘. Efektivita jejich výběru je problematická, systém je zastaralý a v poměru ke svému platu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. Poplatky je potřeba zrušit, ne je navyšovat. Samotné zrušení poplatků ale nestačí. Českou televizi (i rozhlas) je potřeba zeštíhlit, její hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru. A pokud to nepůjde, nezbývá než veřejnoprávní média raději zrušit. Bez náhrady. Ostatně máme nějaké veřejnoprávní noviny či časopisy? Nemáme. A vadí to něčemu? Hlavní problém České televize není v tom, co vysílá, ale co všechno nevysílá. Svět i politika jsou mnohem pestřejší. Dojde-li k onomu politickému zločinu, který pětikoalice chystá, je nejvyšší čas přistoupit k občanské neposlušnosti. Přestat platit. Prostě tu hydru nekrmit. S Vidlákem něco chystáme,“ řekl Štěpánek.

„Svobodní odmítají novelu upravující poplatky ČT a ČRo. Mám problémy nejen se samotným obsahem, ale i s pokoutným obcházením běžné legislativní procedury. Místo toho navrhujeme, aby byly koncesionářské poplatky skutečně poplatky, tedy dobrovolné. Podporujeme proto stanovisko Svazu průmyslu a dopravy v této věci,“ napsal redakci šéf Svobodných Libor Vondráček.