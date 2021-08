Tak co bude s Koudelkou? Různé hlasy: Koten nesvolá výbor. Babiš s ním ale počítá. A opozice...

reklama

Jan Birke podle informací ČTK prohlásil, že nejlepší variantou by bylo, aby o Koudelkovi rozhodla až příští vláda. Bylo by to podle něj nejčistší a nejspravedlivější. BIS by mezitím mohl vést Koudelkův současný zástupce Jan Pavlíček. „Myslím, že když je aktuální situace taková, jaká je, tak podle mého názoru nejideálnější, nejspravedlivější a nejčistší je, aby si to rozhodla nová vláda,“ řekl Birke s tím, že tento postup navrhne vicepremiérovi Janu Hamáčkovi.

S takovým postupem ale nesouhlasí jiný člen výboru, Vít Rakušan (STAN), podle kterého by měla rozhodnout tato vláda a všechno ostatní jsou jen politické hry a schovávání se před odpovědností. „Vláda má mít vlastního nominanta, kterého oznámí výboru, který zaujme stanovisko,“ prohlásil Rakušan a dodal, že současný zmatek je „bláznivý“.

Myslí si to také místopředseda výboru za Piráty Lukáš Kolařík, který označil situaci kolem Koudelky za frašku. „Pan premiér by měl přestat kličkovat a měl by dostát svým ústavním pravomocem a přijít na výbor s nějakým jménem, které si představuje, že by mělo službu dále vést, my se o tom pobavíme a celou věc ukončíme,“ řekl Kolařík.

O mimořádnou schůzi bezpečnostního výboru Sněmovny kvůli situaci kolem Koudelky požádal v týdnu premiér Babiš. Podle předsedy výboru Radka Kotena (SPD) se ale páteční schůzka nejspíše neuskuteční, protože Babiš neposkytl pro svolání zákonný podklad. „Na termín schůze rezervovaný na pátek 7.30 tedy zatím nejsou zákonné důvody a usuzuji, že po vyjádření v médiích o to nestojí ani pan premiér, ani kolegové, kteří posbírali sedm podpisů před čtrnácti dny,“ napsal Koten členům výboru.

Sám Babiš ale podle svých slov se schůzkou dále počítá. „Já jsem požádal pana předsedu, aby schůzku zorganizoval. Nedíval jsem se do datové schránky, zjistím v průběhu dne, jestli výbor bude, nebo ne. Mám různé informace. Já s tím stále počítám, ale jsem třetí den na cestách,“ uvedl Babiš, který chce o Koudelkovi jednat také s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. „Budu v pondělí jednat s vicepremiérem Hamáčkem a v pondělí oznámíme naše stanovisko jako koaliční vlády,“ dodal Babiš.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání právě v bezpečnostním výboru. „Je-li podmínkou projednání ve výboru, tak když nedojde k projednání, podmínka splněna není. Otázkou je, pokud by výbor dlouhodobě obstruoval, jestli by to změnilo situaci. Každopádně v takové situaci nejsme,“ vysvětloval situaci ústavní právník Jan Kysela a dodal, že BIS by měl případně vést provizorní ředitel, dokud nebude o situaci rozhodnuto.

