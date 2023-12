Zaorálek: Pokud Ukrajina vstoupí do EU, Francie z ní vystoupí. Řekněte lidem pravdu

Lubomír Zaorálek povede kandidátku Sociální demokracie do Evropského parlamentu. Na úterní tiskové konferenci představil svou vizi a podle něho zásadní témata, kterým je nutné se na půdě EU věnovat. Tvrdě zkritizoval unijní politiku vůči Ukrajině a sliby, které jsou jim dávány. Podle něho je jasné, že není možné je splnit, ale politici neříkají lidem pravdu. Několik zemí v Evropě je podle Zaorálka vděčných Viktoru Orbánovi, že mluví proti vstupu Ukrajiny do EU, protože s tím souhlasí. Z debat s francouzskými politiky prý sám ví, že pokud by Ukrajina do EU vstoupila, Francie z ní vystoupí.

Sociální demokracie představila svého volebního lídra pro volby do Evropského parlamentu v červnu příštího roku. Bude jím dlouholetý sociální demokrat, exministr a nynější místopředseda strany Lubomír Zaorálek.

Podle šéfa SOCDEM Michala Šmardy je Zaorálek nejlepší z lídrů kandidátek, které politické strany představily. „Rozhodli jsme se zvolit člověka, který se v Evropském parlamentu rozhodně neztratí. Člověka, který má kontakty v celé Evropě, ve všech evropských státech a na kterého je spoleh, že neselže. Nemůžeme si dovolit experimenty. Nemůžeme si dovolit za ČR vyslat lidi bez evropské zkušenosti. Kteří tam budou dva roky tápat a zmateně pobíhat,“ uvedl Šmarda na úterní tiskové konferenci s tím, že eurovolby rozhodnou o budoucnosti naší země i EU.

Lubomír Zaorálek vidí celou řadu priorit a problémů, které je nutné v rámci Evropské unie řešit. Kromě toho vnímá za důležité snažit se z europarlamentu pomáhat českým občanům, když to podle jeho slov není schopna dělat vláda Petra Fialy. Varoval před hrozbou, aby se z České republiky stal jakýsi skanzen, kde se nebude nic vyrábět. Je rovněž přesvědčen, že bude nutné přeformulovat priority týkající se Green Dealu.

V reakci na otázku ParlamentníchListů.cz popsal lídr kandidátky SOCDEM i svůj pohled na vystupování EU v mezinárodních vztazích a kritizoval přístup k Ukrajině, které je slibováno členství v unii, přestože se je prý jasné, že k tomu nedojde.

„Musíme se starat o to, aby Evropská unie vydržela, protože pokud by tento projekt zhavaroval, ocitli bychom se ve velice nejisté situaci a bouřlivých časech, ve kterých by nebylo jisté vůbec nic. EU musí být životaschopná a funkční, nesmí být strukturou, která se lidem vzdaluje a lidé jí nevěří. Aby se lidé mohli s EU identifikovat, musejí vidět, že dovede zajistit bezpečnost a prosperitu. Že je EU ohrožena je bohužel pravda a ukazují to různé zahraniční průzkumy, ze kterých plyne, že EU strašně spadla z lopatky v Africe, Asii či Latinské Americe. Důvod je jednoduchý, zbytek světa nezajímá útvar, u kterého vidí, že není schopen zajistit lepší život v příští generaci. Kdo se potom může divit, že africké státy EU nezajímá.

Evropská unie se podle něho například ve zmíněné Africe stala směšnou. „Ještě je poučujeme, že musejí dělat zelené projekty a šetřit energií. Přitom u 60 procent Afričanů je jejich spotřeba elektrické energie na hlavu za den na úrovni běžné evropské ledničky. Diví se, že my jsme celou svou civilizaci vybudovali na uhlí a jim teď chceme říkat, že i tu miniaturní spotřebu mají snižovat. Připadá jim to nesrozumitelné a nefér. Je naprosto nehorázné a cynické po nich chtít, aby se řídili našimi pravidly, když se nacházejí v totálně jiné situaci,“ uvedl Zaorálek.

„Když se budete bavit s lidmi v Číně, zemích skupiny ASEAN, Africe a jinde, zjistíte to, co ukázal poslední průzkum. Drtivá většina z nich nevěří, že by Evropská unie za 15 nebo 20 let ještě existovala. Mají pocit, že to je neperspektivní podnik. Pro mě to ale není důvod k rezignaci, my to naopak musíme změnit, protože kdyby EU skutečně byla neperspektivní podnik, Česká republika na to doplatí. EU se musí změnit, aby přežila,“ varoval bývalý šéf české diplomacie.

Vadí mu, že v zemích EU dochází k delegitimizaci či diskreditaci opozičních názorů. „Musíme se daleko otevřeněji a tolerantněji dívat na to, že tady jsou úplně jiné názory, které je nutné vzít do hry. Jinak to proti nám poroste do velké vlny, která nás smete jako tsunami. EU musí diskusi začít chápat jinak. Nelze tvrdit, že pokud je k Evropě někdo kritický, je to ‚protievropan‘,“ pokračoval.

„EU musí přestat být v zahraniční politice pokrytecká. Všichni tady říkají, jaký je Orbán zloduch, když nechce vstup Ukrajiny do Evropské unie. Divím se, že vám nikdo z našich politiků neřekne pravdu. V Evropě je celá řada zemí, kterým Orbánův postoj nesmírně vyhovuje a jsou rády, že to říká. Vždycky to bylo třeba Holandsko, a to dokonce i bez Wilderse. Nebo Francie. Kdybyste si sem pozvali francouzské politiky a oni by s vámi mluvili otevřeně, tak řeknou něco, co bude velmi drsné: Pokud Ukrajina vstoupí do EU, tak Francie z ní vystoupí, protože to nebude ta unie, kterou jsme budovali. Francouzská politika je připravena v případě, že by se vstup Ukrajiny přiblížil, uspořádat referendum, u kterého dobře ví, jak dopadne. Takto jednoduchý výklad vám ve Francii řekne každý druhý politik. Proč hrajeme pokryteckou hru, že Orbán je zlý muž, který něčemu brání, když víme o jiných zemích, které to vidí úplně stejně,“ poznamenal Lubomír Zaorálek.

Podivuje se, proč někomu slibujeme něco, co nejsme schopni splnit. Měl na mysli sliby Ukrajincům, že je EU přijme mezi sebe.

„V EU mi nesmírně vadí opakované vyvolávání očekávání, která nejsme schopni splnit. Podívejte se na Gruzii, jak na tom ta země je. Když si tam zajedete, řeknou vám, že se na ně EU vykašlala. A to vás neposílám do Afghánistánu, což je obrovská katastrofa. 20 let jsme tam investovali, tvrdili jsme, že tam budujeme jinou, novou společnost, a nakonec jsme odešli jako spráskaní psi. Bojím se, že tuhle chybu opakujeme pořád.

Strašně se bojím, když vidím, co děláme vůči Ukrajině. Také jsme vyvolali očekávání, která nesplníme. Vím jak to je, bavím se s lidmi v Bruselu a mám za zlé českým politikům, že nejsou ochotni lidem říci do očí pravdu. Dopadne to jako v případě Afghánistánu, kdy se dnes tváříme jako by ten stát neexistoval. Lidem se musí říkat pravda, ale my si tu lžeme do kapsy. O to horší a těžší bude probuzení. Těžko se vyrovnávám s tím, že nám jednou Ukrajinci budou vytýkat, jak jsme je do něčeho vehnali a nakonec jsme je nechali samotné. Vám se nezdá, že se tento okamžik blíží?

Vám se nezdá, že Joe Biden bude nejspíš muset rezignovat na opětovnou kandidaturu na prezidenta? To je moje současná prognóza, neustojí to. Nejdřív prohrál Afghánistán, a jak bude vysvětlovat, až se v lednu začne mluvit o tom, že prohrál i Ukrajinu? Už dnes se v Demokratické straně za něho zoufale hledá náhrada. Je Evropa připravena na to, co přijde příští rok? Jdu do voleb také proto, abych vyzýval politiky, že mají přestat skrývat to, co je pod povrchem!“ rozohnil se politický matador.

„Neříkám to všechno proto, že bych se chtěl do EU strefovat, ale proto, že mi její osud nesmírně leží na srdci a strašně bych si přál, aby tento útvar fungoval a aby byl zde ku prospěchu naší země. Všichni se ptají, co bude s Ukrajinou, ale přitom tady jde o osud celé Evropské unie. Viním představitele EU jako Ursulu von der Leyen, že si dovolí přijet do Kyjeva a mávat tam papíry, které když Ukrajinci vyplní, dostanou se do Evropské unie. Tady se klame evropská veřejnost i chudáci Ukrajinci, a nakonec budou všichni velice rozčarovaní. Hodně věcí je potřeba změnit, a začátek toho procesu je, abychom o těch problémech aspoň mluvili! Nechci evropské struktury podlamovat a škodit jim; naopak je chci zachraňovat, protože bychom si tím podřízli větev, na které sedíme,“ konstatoval Zaorálek na tiskové konferenci.

Následně čelil dotazu reportéra serveru Idnes.cz, kterému se nelíbil Zaorálkův popis situace s přijetím Ukrajiny do EU. „Ukrajina tady stojí jako hráz proti ruskému medvědovi, který se snaží rozšířit své impérium. Ukrajina stojí jako hráz proti dosti agresivní zemi. Co jste řekl o Ukrajině, je to, co bychom teď ve veřejném prostoru měli říkat?“ ptal se lídra kandidátky SOCDEM.

„Jak jsem řekl, poslední, co bych si přál, je to, aby se opakovala situace jako s Afghánistánem. Takovou hrozbu prostě vidím. Také jsme říkali, že se v Kábulu bojuje za Prahu a pak jsme ho během několika týdnů opustili. Nikdy jsme nevedli zásadní debatu o tom, jak je možné, že k tomu došlo. Doteď neznáme obsah smlouvy, kterou USA uzavřely s Tálibánem. Nejsme schopni takové fiasko ani bilancovat. V případě Ukrajiny? Však se podívejte, co se děje. Co by se nemělo říkat? Nemělo by se říkat, že dodáváme o 87 procent méně munice a zbraní než ve stejné době minulý rok? Nemělo by se mluvit o tom, že 40 procent plynu do naší republiky proudí z Ruska? Říkali jsme, jak jsme se od toho odstřihli a teď se ukázalo, že to není pravda. Dozvěděli jsme se o ruských flotilách, které plují pod vlajkou Libérie nebo dokonce Řecka, členské země EU a dodává se to do Evropy s tím, že to jakoby není ruský plyn,“ reagoval Zaorálek na otázku.

Podle něho je debata na téma válka na Ukrajině v naší zemi absurdní. „Stejní lidé, kteří tvrdili, že se Rusko ekonomicky hroutí, že ho sankcemi zničíme, že se hroutí ruská armáda a není schopna postoupit ani o dva kilometry, tak dnes říkají, že Rusko zítra obsadí Evropu a dorazí až do Prahy. Debata je úplně ujetá, řekněme si to, jak to je. Přijímáme další a další sankce vůči Rusku, které má ale ekonomický růst tři procenta. V roce 2022 se jeho export rekordně zvýšil o 160 miliard na 590 miliard dolarů. Jak je to možné? Vždyť jsme slíbili, že díky naším sankcím nebude Rusko schopno válku vést. Jak se mohlo dostat do takové kondice, že může v příštím roce dát 108 miliard, třikrát víc než dávalo před začátkem války. O tom všem máme mlčet? To všechno škodí? Říkalo se, jak se bude Rusko zdecimováno a Putin bude muset odprosit v Kyjevě a teď ukrajinský prezident říká, že čelí druhé největší armádě světa. Debata se stala součástí propagandy, měli bychom se chovat zodpovědně a říkat, jak věci stojí. Přece si nedáme pusu na zámek. Musíme mluvit narovinu, a to i s Ukrajinci, co můžeme a co ne. Když odmítám hrát tu pokryteckou hru, říkám něco, co bych říkat neměl? Mám právo mluvit o tom, že nechci zažít takový výprask, jaký jsme zažili v případě Afghánistánu,“ dodal Lubomír Zaorálek.

