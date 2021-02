„Strkáte prst do zadku a máte mluvit.“ Blatný vadí kvůli miliardám. Nejdřív mlčel, pak se rozjel a kolem se dějí věci

reklama

Není to tak dávno, co moderátor Václav Moravec ve svém pořadu na ČT přišel s tvrzením, že premiér Babiš hledá náhradu za ministra zdravotnictví Jana Blatného s tím, že premiér údajně operuje s variantou, že by se oficiálně ministrem stal on sám a resort by reálně řídil Roman Prymula. Babiš toto tvrzení následně popřel.

ParlamentnímListům.cz se nyní podařilo zjistit, že v zákulisí bez novinářské pozornosti probíhá tvrdý lobbing za to, aby byl skutečně Jan Blatný vyměněn, a odborná veřejnost je neoficiálně z některých zdravotnických a odborných kruhů „oťukávána“, zda by pro ni byl přijatelným ministrem člověk typu doktora Petra Smejkala, epidemiologa z pražského IKEM. Obecně lze říci, že tlak směřuje na to, aby ministerstvo převzal některý z představitelů tvrdých řešení a opatření.

Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 7012 lidí

Původcem těchto tlaků ale není premiér Andrej Babiš a jeho okolí, nitky podle našich zjištění vedou k určité části zdravotnického sektoru a na něj napojeným zájmovým skupinám. Brzy totiž začne boj o více než 350 miliard korun, které ve výdajích na veřejné zdravotní pojištění protečou systémem.

„Tlačí to skupinka teoretiků, kteří na sebe rádi koukají v médiích, prosazují nesmyslně tvrdá řešení a především jsou úzce zaměření na epidemii. Nechápou, že covid je z pohledu práce ministra zdravotnictví tak pět procent práce, a těch zbylých 95 procent už nevidí, protože to není denně v novinách. Tihle mají pocit, že by to měli řídit oni, a jsou přesvědčeni, jak by to dělali lépe. Tlak na to, aby se premiér zbavil Blatného, je strašný. On když nastoupil, choval se dost introvertně, pracoval tiše a s nikým moc nemluvil a hodně lidí si myslelo, že to bude loutka. Jenže se dost emancipoval a hodně si věci začal hlídat a v tuhle chvíli už musí řešit víc než covid další věci. Jde o velké peníze,“ připouští zdroj redakce dobře obeznámený s děním v resortu zdravotnictví.

Hraje se o 350 miliard

„Začalo se na odborné veřejnosti testovat, co by řekli tomu, kdyby to řídil znovu Prymula nebo oficiálně někdo jiný jako třeba Smejkal. Vidíme, že se poslední dobou hrozně vyhrocují prohlášení ve smyslu, že tady zítra všichni umřeme a potřebujeme experta epidemiologa, který nás zachrání. Tohle je podle mě poslední zoufalá snaha, jak Blatného odstřelit, jsou za tím lidé různých zájmů,“ popisuje zdroj.

Jaká jména v zákulisí padala? Zpravidla mělo jít o lidi, kteří jsou díky pandemii mediálně známí. „Nejdřív se mluvilo o tom, aby to dělal profesor Zdeněk Hel, teoretik a výzkumný pracovník z univerzity v americké Alabamě, jenže rychle přišli na to, že není vůbec orientovaný na zdravotnictví, tak začali prosazovat a shánět podporu pro doktora Smejkala z IKEM. Ten je ambiciózní, rád mluví do médií. Podle mě si věří a myslí, že by to zvládl. Moc toho ale neví, což by spoustě lidí s byznysovými zájmy ve zdravotnictví vyhovovalo. Začíná totiž rozdělování peněz na rok 2022, což bude víc než 350 miliard, takže netřeba mluvit o tom, o jak vysokou hru pro mnohé lidi jde,“ prozrazuje dále.

Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Ministr Jan Blatný podle jeho slov hodně lidí nepříjemně překvapil. „Ukázal se jako samostatný, nenechá se nikým vodit jako loutka, což je věc, která samozřejmě hodně lidí štve. Tak by ho rádi odstřelili. Ministr se chová docela rozumně, neřeší zdaleka jen covid, hlídá si toho hodně a pro spoustu lidí je to nepohodlné, tak mu mydlí schody. Těžko říct, co má v hlavě Andrej Babiš, ale měnit ministra zdravotnictví v této době by bylo šílené. Z jeho kroků je navíc vidět, že se soustředí na to, aby se vakcinace skutečně rozjela. Prostě není loutka, a to vadí. Je zvyklý řešit věci podle pravidel a nastavení a pro určité skupiny by bylo výhodnější, kdyby nastoupil někdo, kdo se ponoří do covidu, všechno ostatní pustí z hlavy, nebude se moc orientovat a nechá zájmové skupiny v klidu ‚úřadovat‘. Doufám, že k tomu nedojde,“ dodává informovaný zdroj, který se v prostředí zdravotnictví, ale i kolem samotného ministerstva léta pohybuje.

Hlavní epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal, který má být podle našich informací na čelném místě žebříčku těch, kteří by případně měli nahradit Jana Blatného, je známou tváří prakticky od počátku pandemie. Opakovaně vystupoval na podporu tvrdých restriktivních opatření a kritizoval ty, kteří byli pro jiná a ve vztahu k fungování běžného života mírnější opatření. Smejkal ovšem není odborník v oboru epidemiologie, ale člověk se smyslem pro humor, což v minulosti využíval a vystupoval jako tzv. stand-up komik.

Po internetu koluje sedm let staré video z jednoho Smejkalova vystoupení, ve kterém využil téma rektoskopického vyšetření, tedy vyšetření konečníku. „Medicína je jediné povolání, kde se během patnácti minut s někým seznámíte, podáte mu ruku, popovídáte si a nakonec mu strčíte prst do zadku. Není to nic příjemného pro toho člověka, ale ani pro nás, kteří to děláme. Nandáme si rukavici a spousta pacientů říká: Áááá, přichází ta modrá rukavice,“ popisoval před rozesmátým publikem doktor Smejkal. A pokračoval: „Strčíte tomu pacientovi prst do zadku a máte pocit takových těch trapných situací, že byste měli něco říct. Znáte to. Ze strany pacienta i doktora je pocit, že při rektálním vyšetření je potřeba něco říct a nemlčet. Nekecám. Slyšel jsem věci, které snad ani nejdou povídat. Třeba: doktore, až najdete moji důstojnost, dejte mi vědět. Co na to máte říct a vyšetřujete dál. Nebo: tak už vím, proč nejsem gay. Dobrý,“ rozesmál publikum.

Resort v rozkladu?

Ale ještě zpět k Ministerstvu zdravotnictví. Současný ministr docent Jan Blatný nastoupil do funkce ministra zdravotnictví na konci října loňského roku poté, co musel nuceně z pozice šéfa resortu odejít profesor Roman Prymula. Toho zachytili fotoreportéři deníku Blesk na pražském Vyšehradě, jak vychází z uzavřené restaurace. Dětský hematolog Blatný před nástupem na ministerstvo pracoval jako zdravotnický náměstek ve Fakultní nemocnici Brno. Dříve sbíral odborné zkušenosti v zahraničí. Je pedagogicky činný na brněnské Masarykově univerzitě. Na postu šéfa resortu zdravotnictví „oslavil“ 100 dní.

Připomeňme, že ministr Blatný byl v posledních týdnech terčem kritiky. Nejvýrazněji zněly hlasy po jeho výměně kvůli komunikaci jeho resortu směrem k veřejnosti i proto, že je podle některých resort v rozkladu, protože ho za krátkou dobu opustila řada významných osob. Pokud jde o komunikaci resortu, tu ostře kritizoval premiér Babiš poté, co média zveřejnila e-mail tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví, v němž se hovořilo o doporučení krajům pozastavit vakcínu první dávkou pro nedostatek dodávek očkovací látky a pouze dočasně aplikovat vakcínu v druhé dávce. CNN Prima News tehdy přišla s informací, že k premiérovi musel na kobereček ministr Blatný i jeho tisková mluvčí a šéf vlády prý na oba řval (více ZDE).

Zhruba ve stejné době ministerstvo opustil náměstek Aleksi Šedo, který v rozhovorech pro média ministra Blatného kritizoval, že se s nikým nebaví, a sám uvedl, že s ministrem za celou dobu ve funkci mluvil pouhých 15 minut. Z resortu odešel i koordinátor očkování Zdeněk Blahuta (který byl na tuto práci zaměstnán pouze na půl úvazku) a skončil i šéf laboratorní skupiny ministerstva Marián Hajdúch. Již delší čas je prý v naprosté apatii Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Hvězda tiskových konferencí z první vlny pandemie prý v poslední době stále častěji hovoří o tom, že by úplně odešel ze zdravotnictví.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Derou se k záchranným člunům. Profesor Svoboda o mocných a bohatých za covidu Vláda hledá podporu pro pokračování nouzového stavu. Místo KSČM by prý mohli pomoci Piráti Imunolog: Britské mutace je tu mnohem více, než se tvrdí. Někde možná i přes polovinu nakažených A to ty lidi necháte raději zemřít? Komentátor Schmarcz je zděšen Blatného odmítnutím pomoci z Německa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.