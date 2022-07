„To jsem od revoluce nezažil.“ Těžko v ODS. Padly návrhy, ale panuje strach

reklama

„Tak těžkou dobu jsem od revoluce nezažil,“ sdělil ParlamentnímListům.cz poslanec a zároveň starosta za občanské demokraty. „Jenže zatímco tenkrát byla ve vzduchu cítit naděje, teď nic takového není. Lidé se bojí. A ani my, kteří máme informace, nevíme dost, abychom mohli s jistotou předvídat další vývoj. Tahle válečná situace je zcela nová, nevíme, jak dlouho potrvá,“ uvádí.

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 4637 lidí

Nelíbí se ani to, jak megalomansky vláda přistupuje k vyzbrojování Ukrajiny. „Skáčeme, jak Ukrajina píská. Ukrajina, která ani není v EU! Nemáme k ní žádné závazky, povinnosti, nic! A my jim tam vesele posíláme stále další dodávky zbraní a pronášíme velkohubá prohlášení… Všimněte si, že Německo nebo Francie jsou mnohem zdrženlivější. My si zase musíme hrát na vojáky a dělat ze sebe hrdiny. Akorát na sebe strháváme pozornost Ruska, máme to zapotřebí? Nejsme v pozici, kdy si můžeme na mezinárodním poli vyskakovat. Ale to bych se zase dostal k Lipavskému, to je kapitola sama pro sebe, tím se ani nechci zaobírat,“ uzavřel poslanec.

Na diskusním fóru ODS se zase rozpoutala diskuse o státních výdajích. Rozpočet totiž zatím nevykazuje valné známky ozdravení, jak koalice SPOLU před volbami slibovala.

V ODS se tak začalo mluvit i o zvyšování daní nebo vzniku daní nových – třeba u firem, které v období krize vykazují vysoké zisky. To už naznačil sám ministr financí Zbyněk Stanjura. Jeho kolegové se na tyto nápady ale vstřícně netváří. „Takže když okolnosti přinesou vyšší zisk, tak firmu zdaníme, když okolnosti přinesou zisk nižší, firmu zadotujeme? Není tohle náhodou politika socialistů?“ pokládá řečnickou otázku jeden z poslanců. Jeho kolega má jiné řešení: „Já bych místo zvyšování daní snižoval státní výdaje. Máme kde škrtat a před volbami jsme ukázali, kde se to dá i realizovat. Držme se toho. Jinak budeme muset porušit naše dva hlavní ekonomické sliby – nezvyšování daní a snižování státních výdajů. A toho bych se fakt jako odéesák nechtěl dožít,“ obává se.

Ještě ostřeji se vyjádřil jeden z podnikatelů blízký ODS: „Zdanit a pak zezadu zadotovat vyvolené. Typický nový přístup ODS. Stanjura ještě neušetřil 300 ani 200, ani 100, ani 50 miliard, nezrušil jediný úřad či agendu, nasáhl na systemizaci, nevyhodil jediného zaměstnance státu, ale už budeme zvyšovat daně. Ubohost,“ rozhorlil se.

Fotogalerie: - Nechci vládu!

„Já ale chápu, jak to Zbyněk myslí,“ vložil se do diskuse další z poslanců. „Mluví o takzvané thatcherovské dani, to znamená, když zisk není dán aktivitou firmy, ale jaksi darem shůry, což se někdy stává vlivem nepředvídatelné situace, nebo naopak různými regulacemi státu apod. Pak taková daň smysl dává.“

Jak českému státnímu rozpočtu ulevit, řešili občanští demokraté i na svém interním fóru: „Všichni se asi shodneme, že by měl stát šetřit,“ napsal jeden z aktivních členů. „Pojďme začít třeba tím, že bez náhrady zrušíme kancelář ombudsmana a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Celkem to dělá 190 milionů.“ Na toto téma se pak pod příspěvkem rozběhla bohatá diskuse.

Pro zajímavost jsme tento názor vnesli i mezi občanskodemokratické poslance, kteří mají blízko k vládě a vedení ODS. Tam se však nesetkal s valným nadšením: „Už vidím, jak by nám to dala média a levičáci sežrat. Zrušit zrovna tyhle dvě instituce? No, i když na Křečka jsou výhrady, ale vztahují se jen k němu… Ten úřad jako takový má svou společenskou váhu, vysílá občanům jistý signál. A nemluvím o tom, co by vyváděli naši koaliční partneři, Piráti. Pro další rozkol uvnitř koalice je to výborný nápad,“ usmál se trpce jeden z poslaneckých matadorů, blízký spolupracovník premiéra Fialy. „Já osobně bych s tím snad ani problém neměl, tyto dva úřady mi opravdu nepřijdou coby konzervativnímu individualistovi vhodné na dotování za státní prachy. Ale pro vládu by to bylo politicky velmi, velmi špatné rozhodnutí, kdyby ombudsmana a dohleďák zrušila.“

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem z toho vůbec rozpačitý,“ uzavřel rozhovor s námi výše uvedený podnikatel, který se pohybuje mezi občanskodemokratickou elitou a který před pár lety za stranu kandidoval. „ODS podle mě prostě kráčí doleva a chytá se nesmyslů. Neřeší praktické věci, které občany trápí. Kouká víc za hranice než k nám domů. Volil jsem SPOLU s velkým sebezapřením, a pokud to tak půjde dál, příště už budu volit někoho jiného.“ Koho? „Zní to asi blbě a trochu se za to mezi lidmi i stydím. Ale víte, on ten Babiš byl aspoň nohama na zemi. To je pro vedení státu hrozně důležité – stát nohama na zemi a vědět, co lidé potřebují. Tahle vláda mě zatím nepřesvědčila o tom, že jí na občanech záleží. Staví vzdušné zámky z občanských práv, ale tím má na mysli hlavně občany Ukrajiny, barmské ženy, Tibeťany a tak dále. Vlastním lidem ale radí, ať nejlíp netopí, nesvítí, nejezdí a nekonzumují. To je výraz totálního pohrdání a ztráty smyslu pro realitu. Takže až budu znovu volit, budu volit politika, který má na prvním místě Českou republiku.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama