„Zbytečně to lidi naštve.“ U Fialy sází jeden příspěvek za druhým. Politolog navrhuje vyhazov

Probuzení Petra Fialy? Anebo jen krátkodobá aktivita jeho marketingových poradců a asistentů na sociálních sítích? Během středečního a čtvrtečního rána se profilech na Facebooku a sociální síti X českého premiéra objevila řada krátkých hesel, která většinou zcela nesouvisí s tím, co se aktuálně řeší.

Seznam příspěvků Petra Fialy na sociálních sítích (Facebook, X) je následující. Jednalo se o celkem 14 krátkých vzkazů či hesel. Na jeho profilech se objevily ve středu a čtvrtek během ranních a dopoledních hodin.

Středa 23.10. v 7:33:

Příští rok investujeme rekordních 250 miliard. Překonáváme všechny předchozí vlády.

Středa 23.10. v 8:10:

Deficit v roce 2025 bude i přes povodňovou pomoc nejnižší za posledních pět let.

Středa 23.10. v 8:50:

Díky přijatým opatřením plníme už letos maastrichtská kritéria.

Středa 23.10. v 9:30:

Konsolidujeme veřejné finance i při tom, že dokážeme rekordně investovat.

Středa 23.10. v 10:05:

ČR na tom dnes není vůbec špatně. Pro příští rok předpokládáme růst HDP o 2,7 %.

Středa 23.10. v 10:40:

Rekordní objem investic, 160 miliard, míří do dopravy.

Středa 23.10. v 11:10:

V příštím roce začneme stavět další část Pražského okruhu – z dálnice D1 do Běchovic.

Čtvrtek 24.10. v 6:50:

V tomto volebním období zprovozníme 207 km dálnic a u dalších 260 km zahájíme stavbu.

Čtvrtek 24.10. v 7:25:

V roce 2025 dáme na obranu 2 % HDP.

Čtvrtek 24.10. v 7:55:

Rozpočet na vzdělávání je rekordní. Do školství jde 291 miliard korun.

Čtvrtek 24.10. v 8:30:

České školství bude odpovídat požadavkům 21. století a tomu, co od něj oprávněně očekáváte vy.

Čtvrtek 24.10. v 8:50:

Rekordní budou výdaje na vědu, výzkum a inovace v celkové výši 51,6 miliardy korun.

Čtvrtek 24.10. v 9:25:

Děláme všechno pro to, abychom podpořili růst ekonomiky, růst firem a růst lidského potenciálu.

Čtvrtek 24.10. v 9:55:

Děláme všechno pro to, abychom postupně uzdravili české veřejné finance.

Podle politologa Lukáše Valeše jde o snahu vytvořit rok před volbami pozitivní atmosféru, ale tato snaha podle něho spíše vyvolává posměch. Marketingové oddělení Úřadu vlády podle něho mělo být dávno vyhozeno.

„Jsou mimo. Pod termínem konsolidace veřejných financí bych očekával, že budou každý rok o desítky a stovky miliard klesat schodky, a že letošní dluh je 282 miliard. Tomu přece nikdo nemůže říkat konsolidace veřejných financí. Eurostat je loni chytil při tom, že fixlovali údaje ve státním rozpočtu,“ uvádí.

„Máme nejdražší ceny elektřiny, to nemohou myslet vážně,“ sděluje k Fialovu tvrzení, že vláda podporuje růst ekonomiky a firem. „Nebo školství, ve kterém žiji. Na vysokých školách jsou nižší platy než na středních školách a základních. Utíkají nám lidé, stav českého školství je jedna velká katastrofa. Vždy je to rozvrat,“ konstatuje docent Valeš.

Rozumí prý tomu, že se premiér bude poslední rok vlády snažit vytvářet pozitivní atmosféru o tom, jak se všechno daří. „Jenže vzhledem k tomu, že HDP nám loni poklesl o 0,4 procenta, rozhodně to není pro vládu nic pěkného. Schodky rozpočtu jsou monstrózní. Pan Fiala prostě žije ve svém světě a teď doufá, že ho politický marketing spasí,“ myslí si politolog.

Zamýšlí se nad otázkou, zda mohou takové příspěvky a nadto v rychlé „kadenci“ na někoho pozitivně zapůsobit. „Zbytečně to lidi naštve. Nezapomeňte, že se teď rozčilují prakticky všichni od policistů až po učitele a lékaře. Naprosto nejhorší je, že normální člověk jasně vidí, že vláda něco říkala před volbami, něco jiného říká teď a ještě k tomu něco jiného dělá. Všem ostatním říká, že nejsou peníze, ale napřed si zkusili zvednout platy o 14 procent a když to nevyšlo, zvedou si je o 7 procent. Přestože na všechny ostatní peníze nejsou a máme obří dluhy, takže jejich platy by měly být první, které by měly jít naopak dolů, protože jsou neúspěšní manažeři. Vláda vytváří virtuální realitu, kde je všechno skvělé a dokonalé a je to nejúspěšnější vlády, jakou jsme kdy měli, ale sami vysílají velmi kontroverzní signály, protože přidat si rok před volbami o 7 procent je politická sebevražda. Je to ztráta politického instinktu,“ sděluje Valeš.

„Marketingové oddělení Úřadu vlády mělo už dávno být rozpuštěno nejpozději po akci Nutella. Tam se ukázalo, že mu radí lidé, kteří jsou mimo realitu. Jestliže jeho PR tým pustí do světa takovou hrůzu, která zesměšní premiéra na několik týdnů dopředu, ty lidi tam dávno neměli být. Evidentní ale je, že tam zůstali a stále pokračují ve své destrukční práci a místo, aby vládě tito poradci pomáhali, ještě ji více zesměšňují a znevěrohodňují. Problém pro vládu je, že je necelý rok do voleb. Vláda by měla pokud možno předkládat jen pozitivní činy, ale těch moc není. Všechno to jsou vzdušné zámky. Rozhodně by vláda neměla štvát voliče víc než je nezbytně nutné. Pomoci může jedině to, že tuhle smršť nesmyslů nikdo moc nebude číst,“

Zdůrazňuje, že vládě chybí elementární sebekritika. „Člověk samozřejmě dělá chyby, ne všechno se nám vždy povede, ale je poctivé to přiznat. Tady jsem nezaznamenal jedinou sebekritiku, jedinou omluvu, že se jim to a to nepovedlo. Fiala mohl být trochu sebekritičtější sám k sobě. Jenže je to jako za bolševika, kdy jsme slyšeli, že v páté pětiletce bude dost mléka, másla a toaletního papíru, ale pak jste přišel do obchodu a nebylo tam nic. Takovým stylem komunikace se politik stává nevěrohodným cokoli řekne, dokonce i pravdu, už mu nikdo nebude věřit,“ uzavírá své hodnocení Lukáš Valeš.

Komentátor Petr Holec byl ve zhodnocení Fialovy aktivity na sociálních sítích sice stručnější.

„Petr Fiala je megalhář a taky milovník alternativních faktů o svém neúspěšném vládnutí a na sockách si proto stvořil alternativní Česko. Tedy pohádkovou zemi, kde vládne úspěšný světový lídr, který plebsu hází jeden svůj falešný úspěch za druhým jak perly sviním. A tohle je poslední štědrou nadílkou, které budou směrem k volbám jen přibývat. Vlastně by na tom dávno měl sedět Fialův cenzor Otakar Foltýn, protože takový festival zmatených dezinformací stěží umí i Putin. Výsledkem samozřejmě je, že Fialově vládě už skoro nikdo nevěří. A že Fiala už není objektem pro komentátory, ale psychiatry,“ sdělil Holec pro ParlamentníListy.cz.

