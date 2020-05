Vláda rozhodla. Ministr Vojtěch má v ruce zákon o mimořádných opatřeních. Toto může nařídit

„Kdybychom mohli, tak otevřeme všechno, ale není to možné,“ uvedl na brífinku po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k aktuálnímu uvolňování restrikcí. Vládní plán na rozvolňování tak zůstává v současné podobě beze změn. I po konci nouzového stavu bude moci nařídit mimořádná opatření Ministerstvo zdravotnictví, a to na základě zákona o mimořádných opatřeních. Nový zákon, účinný do konce letošního roku, byl vládou podpořen jednomyslně.

Vládní plán rozvolňování má zůstat nezměněn. Další fáze je v plánu po prodlouženém víkendu 11. května, kdy mají za specifických podmínek otevřít mimo jiné zahrádky restaurací, kadeřnictví, prodejny a obchodní centra. Povoleny budou také společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob.



Havlíček řekl, že možné změny by nastaly pouze v případě, kdyby se situace vyvíjela ještě lépe. Ukončení nouzového stavu na rozvolňování nemá mít vliv.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) blíže představil zejména zákon o mimořádných opatřeních, který rozšiřuje a zpřesňuje pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii. Uvedl, že jej vláda schválila jednomyslně. Zákon s účinností omezenou do konce roku by měl vyřešit platnost opatření i po konci nouzového stavu, který trvá do 17. května.



Ministerstvo zdravotnictví podle znění tohoto zákona bude moci nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy.



Zákon je dočasný a bude platit do konce roku. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Vojtěch též zmínil, že dnes Městský soud v Praze zamítl žalobu týkající se opatření o uzavření škol. Soud dnes zamítl žalobu právničky Venduly Zahumenské, která tvrdila, že dvě opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol neoprávněně zasáhla do jejích práv. Žena spatřovala zásah v tom, že musela v době zrušené školní docházky zajistit péči o své dvě nezletilé děti. Soud ale uvedl, že ministerstvo mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný.



Vojtěch předchozí postup jiného senátu Městského soudu v Praze pokládá vzhledem k dnešnímu rozhodnutí za nejednotný a připomenul, že bude podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti předchozímu rozhodnutí jiného soudního senátu o zrušení čtyř opatření Ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Vojtěch nyní očekává sjednocení judikatury.



Další nákupy zdravotnických pomůcek podle Vojtěcha již Ministerstvo zdravotnictví neplánuje a bude pouze redistribuovat již pořízené.



Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) hovořila o rozvolnění v sociálních službách. Od 25. května mají být povoleny návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb včetně domovů seniorů.



Pro zaměstnance v sociálních službách má činit odměna 10 tisíc korun. V zařízeních, kde byla zaznamenána nákaza, sociální pracovníci starající se o klienty dostanou 40 tisíc hrubého měsíčně v přepočtu na odpracované hodiny. Odměna bude namířena i na další pracovníky, například kuchaře, ve výši 20 tisíc korun.

Nákaza se podle ministryně rozšířila až ve dvacítce zařízeních sociálních služeb. „Mám radost, že pečovatelé své klienty neopustili,“ řekla. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Zaměstnavatelé budou moci využít snížení penále za odklad sociálních odvodů za květen až červenec, aby se vyřešily problémy firem s nedostatkem likvidity. Mělo by se tak dle Maláčové jednat o „výhodnou půjčku“. Odklad sociálního pojistného by při plném využití přišel stát na 28 miliard měsíčně. Povinnost podávat měsíční přehledy pojistného bude nově již pouze elektronicky. Předejít by se tak mělo různým nejasnostem.



„Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ shrnula.



Částku za květen až červenec by zaměstnavatelé museli splatit do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit by se tak mělo na pětinu, tedy na 0,01 procenta. Za čtvrt roku by tak činilo zhruba procento. Fotogalerie: - Havlovo letiště

Došlo i na pomoc letecké dopravě. „Domnívám se, že historicky byla chyba, že ČSA přišly ze státu do soukromých rukou,“ posteskl si Havlíček na dotaz ohledně pomoci leteckých společnostem. Podle jeho slov jsme nyní mohli mít státní aerolinky stejně, jakožto máme České dráhy.



Ve vládě mají nyní diskutovat nakolik je ČSA a skupina Smartwings důležitou. Havlíček podotkl, že se nedá očekávat, že by se její situace zlepšila. „Do určité míry to je i vizitka České republiky,“ pronesl směrem k leteckému dopravci.



Z dopravce mám mít letiště v Praze až třicet procent svých tržeb. Při hrozbě insolvence Smartwings by tak případné následky těžce neslo i naše nejvytíženější letiště. Havlíček tak pokládá za možné krátkodobě do společnosti vstoupit.

