Jak informoval Český rozhlas, ve sbírce Drony Nemesis bylo vybráno 133 milionů korun. Sbírka byla spuštěna v prosinci a její původní cíl byl vybrat 100 milionů na FPV drony (drony řízené z pohledu první osoby). Sbírku organizuje Spolek D, složený dle ČRo z vojáků a lidí z neziskového sektoru. Jedním z hlavních přispěvatelů byl dle TV Nova (i svých příspěvků na sociálních sítích) miliardář Jan Barta, který daroval 50 milionů korun, aby dle svých slov udělal více pro to, aby „zastavil dalšího Hitlera“.

Ale nejsou to jen Ukrajinci, pro které se vybírají peníze. Přibližně před rokem napsal Petr Fiala vzkaz na tank určený jako pomoc Ukrajině. Není jisté, že tento tank ještě funguje, každopádně psaní vzkazů na zbraně a munici je oblíbené. Což se dá využít.

To právě dělá Grigorij Alexandrovič Korolev (pokud je jméno uvedené na stránkách o něm pravé). Nicméně, známý je hlavně pod přezdívkou Grisha Putin. Na sociální síti X nabízí, že za jistý obnos namaluje ruský dělostřelec na dělostřelecký granát (nebo granát do minometu) malůvku nebo vzkaz podle zadavatelova přání. Ceník je celkem jednoduchý, třicet eur (762 Kč) stojí malůvka na dělostřelecký granát, patnáct eur (381 Kč) pak granát do minometu a za dvě stě eur (5075 Kč) je pak video, jak byla munice použita. Munice je prý severokorejská, ráže 122 milimetrů, dle fotografie se střílí z houfnice D-30. Vybrané peníze jdou dle „Gríši Putina“ na ruskou humanitární pomoc.

Dotyčný přitom podle stránek není ani plnoletý, narodil se roku 2006 v Petrohradu. „Proslavil“ se hraním strategické počítačové hry Hearts of Iron 4, která se odehrává v letech 1936 až 1948 a v podstatě simuluje různé scénáře druhé světové války, nicméně s modifikacemi se dá upravit v podstatě na jakýkoliv scénář. Krátce po začátku války s ním mluvili reportéři ze švédského listu Svenska Dagbladet, kteří se ho ptali na jeho podporu Ruska.

Přibližně před rokem pak streamer upoutal pozornost tím, že v této hře vytvořil scénář NATO vs. Rusko. Což by nebylo tak neobvyklé, ale při hře seděl v centru žoldácké skupiny Wagner v Petrohradu.

„Gríša“ se objevil i v srpnové reportáži německé ZDF, kde na sobě měl tričko wágnerovců a na profilu má stále fotografii s již zesnulým lídrem wágnerovců Jevgenijem Prigožinem.

Se zprostředkováním vzkazů a obrázků na dělostřeleckých granátech začal mladík teprve nedávno. První fotka s nápisem „Kosovo je Srbsko“ pochází z 21. ledna. Od té doby se na nich objevila celá plejáda nápisů v různých jazycích. Například „Generace Z pro Trumpa“, „Sláva císaři Napoleonovi“, „S láskou z Maďarska“, „Palestina bude svobodná“, „Pozdrav ze Švýcarska“, „Za Doněck a Podkarpatí“, „Střela z Jávy připravená zničit fašisty“ nebo „Kdo na tohle umře, je teplej“. V poslední době se na střelách začínají čím dál více objevovat barevné malůvky ve stylu anime. Ale i vlajka americké konfederace se objevila. Ta se velmi podobá vlajce Novoruska, které existovalo v letech 2014 a 2015 a bylo v rámci Minských dohod rozpuštěno.

Sbírka nápisů na dělostřeleckých granátech

Streamer se také pochlubil, že na vybavení pro ruské vojáky vybírá peníze od léta 2023. A dohromady vybral 20 000 eur, tj. něco přes půl milionu korun. „Je pro mě neuvěřitelné, kolik lidí na celém světě prokouklo západní lži a rozhodlo se jednat, ne jen mluvit. Vojáci, se kterými spolupracuji, jsou také ohromeni tím, že vybavení, které používají, je nakoupeno za peníze občanů zemí NATO, jako jsou Němci, Poláci, Maďaři, Britové, Američané, kteří by měli být jejich nepřáteli. Mým hlavním posláním od začátku SMO bylo udržovat tento most přátelství mezi Rusy a cizinci. Je to důležité, když vidíme, k jaké dehumanizaci dochází,“ okomentoval to mladík.

