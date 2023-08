Až přijde úplný konec... Co udělají Ukrajinci. Slova ze Západu

reklama

Léto se pomalu chýlí ke konci. A s ním i letní ofenziva ukrajinské armády, která měla být původně jarní. Jistého postupu skutečně dosáhla. Podle analytika veřejně dostupných dat Emila Kastelhelmiho se Ukrajinci u Robotyne probojovali k první ruské obranné linii, ke které se snažili dostat od začátku června, tedy dva a půl měsíce. Rusové už dle něho připravili své pozice a mají na nich i bunkry, takže ukrajinské vojáky čeká těžký boj.

Ukrainians have been trying to advance in the Robotyne area since June. After over two and a half months of fighting, Ukraine has liberated most of Robotyne and continued south, bypassing Novoprokokivka.



In this map, you can see the Southern front on 1.6. and now, 27.8.



2/ pic.twitter.com/XUHilYXiyS — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 27, 2023

Dle dalšího analytika, vystupujícího pod přezdívkou Armchair Warlord, je ukrajinská jarní/letní ofenziva katastrofou. A protože Západ nezasáhne, tak Zelenskyj sáhne k totální mobilizaci. Ale ani to Ukrajinu nezachrání. Připomíná, že na mobilizaci Ukrajina závisí od prvního dne války a že povolání většího množství vojáků byla ukrajinská metoda, jak vyrovnat ruskou palebnou přesilu. Což ovšem vedlo ke značným ztrátám. Tento analytik mluví o 300 tisících zabitých a pokládá to za rozumný odhad. Americký plukovník Douglas McGregor uvedl číslo 400 tisíc zabitých. Že ukrajinské ztráty jsou značné napovídá i rozsah nového vojenského hřbitova, který má na Ukrajině vzniknout.

Podle analytika jsou tyto ztráty takové, že Ukrajina už bude mít problém sehnat kvalitní mužstvo, což bude začátek kolapsu. To ovšem nebude znamenat, že ztráty budou menší. Na setkání tzv. Krymské platformy prezident Zelenskyj uvedl, že ho vojenské velení požádalo, aby mohlo rozšířit mobilizaci. Náborová centra byla „vyčištěna“ od zkorumpovaných důstojníků, kteří si účtovali tisíce dolarů za to, že některé lidi nechávali doma ze „zdravotních důvodů“. Ti byli nahrazeni spolehlivějšími. Z toho analytik usuzuje, že Zelenskyj hodlá „vyškrábnout, co je na dně“.

Analytik připomíná, že by to nebylo poprvé, co by byl takový rozkaz vydán, a připomíná, jak v nacistickém Německu vznikl Volkssturm, tedy milice, která měla pomoci spojenecké armády zastavit. V souvislosti s tím v posledním roce války měli Němci také největší ztráty, až 40 % z celkových ztrát. „Jednoduše řečeno, čísla samotná netvoří bojovou sílu,“ konstatuje a připomíná, že na tu je potřeba určitá kvalita mužstva, výcviku a vybavení.

Podotýká také, že většina kvalitního mužstva už povolána byla a velké množství bylo zraněno či zabito. „I povolat mladé ženy by teď bylo obtížné vzhledem k tomu, kolik jich uteklo, stejně tak vracet uprchlíky do nebezpečí (což není legální),“ míní. Systém výcviku na Ukrajině se podle jeho informací zhroutil a přicházejí zprávy o vojácích zabitých jen pár dní potom, co byli odvedeni. Jak „výcvik“ probíhal, prozradil také instruktor střelby Jan Šafařík, který o něm také neměl valné mínění. Ale ani výcvik v zemích NATO prý nezajistil dostatečnou kvalitu a hlavně dostatečné množství vojáků.

Dle analytika jsou v NATO poté, co dodali „třetí armádu“ a viděli, jak s malým efektem na Rusy byla rozstřílena u Záporoží, obezřetní, co se týče dodávání dalších zbraní. K dispozici jsou pouze „staré tanky a pár F-16“.

„Takže po ztrátě třetí armády se Zelenskyj snaží vytvořit čtvrtou z dětí a starců, aby bojovali s Rusy, ale nebudou mít dostatečný výcvik ani vybavení na moderní válku. Tento ‚ukrajinský volkssturm válku neprodlouží, ale bude více krvavá,“ usuzuje a dodává, že je to možná pokus dostat NATO do boje přes příběhy, jak ozbrojení civilisté odrážejí Rusy ve vybombardovaných městech. Ale nesází na to, že by vyšel.

Ukraine has relied on mass conscription since Day 1 of this war, and in fact did a large-scale reserve callup beforehand, in an attempt to offset Russian firepower with sheer numbers.



This has led to astronomical casualties, with reasonable estimates over 300,000 KIA by now. pic.twitter.com/zwhwV3Ihy4 — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 25, 2023

Naopak má za to, že až se ukáže, že Ukrajinci nemají žádnou šanci vyhrát a už nezpůsobují Rusům ztráty, tak je NATO odstřihne, protože NATO podporuje Ukrajinu jen jako způsob jak poškodit Rusko. „Veškerá vznešená rétorika o svobodě a demokracii, boji s autokraty a podobně, která ze Západu vychází, je určena ke spotřebě obyčejnými lidmi, ale neměla by být vnímána jako potvrzení politického přístupu. Západ s radostí podporuje režimy mnohem autokratičtější než Rusko, pokud hrají jeho hru. Některé západní země porušily práva svých občanů tak, že by se i Putin červenal, nemluvě o tom, co porušují Ukrajinci,“ říká.

A vyvozuje z toho, že Ukrajinu Západ nebrání kvůli principům, ale dává jí peníze a zbraně, aby mohla útočit na Rusko, které má NATO správně vyhodnocené jako skutečně nebezpečného nepřítele. Zde není od věci zmínit komentáře některých politiků, například amerického senátora Lindseyho Grahama, který v Kyjevě prohlásil, že jen za tři procenta amerického rozpočtu na obranu byla Ukrajina schopná snížit ruské bojové schopnosti o polovinu. Nebo polského prezidenta Andrzeje Dudy, který v rozhovoru pro Washington Post prohlásil: „Teď se dá ruský imperialismus zastavit levně, protože američtí vojáci neumírají.“ Dodal, že tato cena bude pak vyšší.

Dle analytika se „demokratický Západ“ ve skutečnosti neidentifikuje s ukrajinskými cíli a nezáleží mu na tom, jak Zelenskyj dopadne. „Jenže to Ukrajinci buď nevědí a pokud vědí, tak tomu nechtějí uvěřit. Koneckonců je na veřejnosti (a povětšinou i v soukromí) prohlašují za hrdiny svobody a demokracie už rok a půl. V takovém prostředí se snadno stane, že si někdo jako Zelenskyj bude myslet, že jeho sponzorům na něm záleží více, než tomu tak ve skutečnosti je, a že když se situace hodně zhorší, tak že kvůli němu budou riskovat své bezpečí, aby ho zachránili. Nebude tomu tak,“ zakončil analytik svou úvahu.

A final thought to expand this a little. Why is NATO going to cut the Ukrainians off when it becomes clear that: (1) they have no hope of victory; AND (2) they are not inflicting substantial losses on the Russians?



It's because NATO is only supporting Ukraine to hurt Russia.… https://t.co/gq8oZVywsr — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 25, 2023

Analytik není jediný, kdo si myslí, že Ukrajina začíná připomínat Německo v pozdní fázi druhé světové války. Doug Bandow, kritik amerického zapojení na Ukrajině a odpůrce rozšiřování NATO, si také myslí, že Ukrajina se začíná spoléhat na „wunderwaffe“, tedy zázračné zbraně. Připomíná, že Německo na konci války bylo schopné produkovat balistické střely i proudové letouny, ale to mu nepomohlo proti početní převaze Američanů, Britů a Sovětů.

Stejně tak si myslí a opírá se o prohlášení Bidenovy vlády, že stroje F-16 a další střely nepomohou Ukrajincům prorazit obranné linie. Dodává, že skeptické jsou i americké tajné služby, jak zveřejnil deník Washington Post. A zatímco jiní srovnávají ukrajinskou ofenzivu s bitvou u Kurska, Bandow ji připodobňuje k bitvě v Ardenách. Tehdy alespoň v Berlíně neměli zahraniční generály, kteří by „kibicovali“ ofenzivu a stěžovali si, že jde moc pomalu a že jsou Ukrajinci moc citliví na ztráty, podotýká Bandow.

V souvislosti s tím, jak na Západě začínají počítat s tím, že se válka protáhne a že bude i další ofenziva, usuzuje Bandow: „Cíle Washingtonu se zdají být více škodit Rusku než pomáhat Ukrajině.“ A už se prý vypouštějí balonky, které mají veřejnost připravit na to, že Spojené státy Ukrajinu opustí. Podle Bandowa už by americká vláda měla Zelenského informovat že „neomezená“ podpora skončila. A že i když Kyjev má právo rozhodovat o své budoucnosti, nemá nárok na bezvýhradnou podporu při jakémkoliv rozhodnutí. Washington má podle něho zájem zachovat nezávislost Ukrajiny, ale její konečné hranice pro něho tak důležité nejsou.

Zajímavý je v tomto ohledu také průzkum, který získal magazín The European Conservative. Pochází z konce července a byl proveden ve všech regionech Ukrajiny, které nejsou obsazeny Rusy. Podle něho vidí 84 % respondentů budoucnost Ukrajiny nadějně. Nicméně, 71 % dotázaných odpovědělo, že NATO a EU sledují své vlastní cíle a využívají k nim Ukrajinu. 61 % uvedlo, že NATO a EU podporují Ukrajinu jenom proto, že se jim to vyplatí, a vedou tajná vyjednávání s Ruskem. Jen 29 % si myslí, že příští rok Ukrajina vstoupí do NATO.

Většina respondentů si myslí, že válka skončí v roce 2024. Ale nevědí jak. A 56 % má za to, že Ukrajina bude zadlužená vůči Západu za zbraně a další pomoc během války.

Velmi pozitivní je vztah Ukrajinců k Polsku. 81 % také považuje USA a Velkou Británii za „důvěryhodné spojence“. 57 % si také myslí, že válka byla nevyhnutelná, ovšem to je názor, který převládá především na západě země.

