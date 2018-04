Na křečka! Petice za dostavbu dvojice dálnic na Moravě předána senátorům. Doprovodili ji plyšoví hlodavci

ZE SENÁTU Petice za dostavbu dvojice úseků dálnic D49 a D55 na Moravě byla předána senátorům. Dokončení komunikací brání řadu let odpor ze strany ekologických aktivistů. Jejich argumentem je existence ohrožených živočišných druhů na území, kterým by měla dálniční komunikace procházet. Podle iniciátorů petice se ale některé zmiňované druhy na daném území vůbec nevyskytují.

Příprava projektů komunikací D49 a D55 trvá již téměř patnáct let. Aktuálně je ale výstavba v případě prvně zmiňované dálnice pozastavena. Brání ji odpor ze strany ekologických aktivistů. Ti argumentují existencí řady ohrožených druhů na území, kudy mají úseky procházet. Jedním z nich má právě být i křeček polní, jenž se tak proti své vůli stal i nechtěným zvířecím hrdinou celého sporu. Nutno zmínit, že organizátoři petice přinesli senátorům i symbolicky klícku s plyšovými křečky.

Petici za dostavbu dvojice úseků dálnic D49 a D55 podepsalo na 15 tisíc občanů a její iniciátoři předali ve středu 4. dubna archy s podpisy k posouzení senátorům z petičního výboru. Oba dálniční úseky mají být pro region zcela specifické. V budoucnu mají rovněž představovat i dálniční spojení se Slovenskou republikou, které zatím mezi oběma zeměmi neexistuje.

Podle předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které vznik petice iniciovalo a organizovalo, Libora Lukáše se křeček na daném území vůbec nevyskytuje. To měl podle Lukáše potvrdit i průzkum Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). ŘSD je jedním z orgánů, který se za dostavbu dvojice dálnic angažuje.

Fotogalerie: - Křeček v Senátu

Podle Lukáše ekologičtí aktivisté zákonnou normu ochrany životního prostředí „nadužívají“. „Ekologické spolky se obracejí k soudu, soud vydává předběžná opatření a v zásadě blokuje kvůli těmto apelům přípravu jednotlivých staveb,“ dodal pro ParlamentníListy.cz.

„Problém je v legislativě, která umožňuje zneužívat nastavená pravidla hry,“ dodal. Aktivisté se podle něj neustále domáhají nějakého odvolání, dovolání a přezkumu rozhodnutí, což podle Lukáše v pořádku není. Křeček se tak podle něj „nezaslouženě stává symbolem boje proti zneužívání nedokonalosti zákonů ČR“. Činnost ekologických aktivistů Lukáš neváhá nazývat „obstrukcemi“, které „brzdí veřejné investice“.

„Občané Kunovic, Veselí nad Moravou, Otrokovic jsou otravováni hlukem vozidel, prachem, tisíci automobilů před svými okny. Těmto občanům to samozřejmě vadí,“ sdělil Lukáš k nelehké dopravní situaci v postižené oblasti. Obyvatelé této oblasti se podle něj k situaci vyjádřili právě prostřednictvím petičního archu.

Jedním z příznivců petice je i senátor za Slovácko Ivo Valenta. „Ta problematika nás trápí a je to už strašně dlouhá doba, co se to řeší,“ sdělil k věci senátor Ivo Valenta, který z dotyčného regionu pochází a je s ním spojen i politicky (je senátorem a současně i zastupitelem Zlínského kraje).

Na adresu křečka si pak neodpustil malý žertík. „Vyrůstal jsem v selské rodině, když jsem byl malý. A tam byl křeček vždycky škodná. Možná se mnou mnozí nebudou souhlasit, ale můj děda mi vždy říkal, že na křečka patří motyka,“ uvedl. „Nejparadoxnější ovšem je, že ten křeček tam už dávno není. Odstěhoval se, možná na rozdíl od nás má rozum a šel někam, kde má obilí a klid. Přimlouval bych se za to, abychom co nejdříve mohli začít stavět, stavět to pro lidi, a ne pro křečky,“ dodal k tématu Valenta.

Petici podporuje i senátorka za Hodonínsko a starostka tamní obce Ratíškovice Anna Hubáčková. „Jsem jednou z těch, kteří tuto petici podporují. Možná budoucí dálnice by procházela obcemi mého regionu a potažmo ovlivní i obec, kde starostuji,“ sdělila Hubáčková. „Mám ráda přírodu. Jsem ve své podstatě bývalý i současný ekolog. Křečka i kolihu, která byla tím problémem v Jihomoravském kraji, mám ráda. Jsem ale přesvědčena, že lze najít možnost soužití přírody i občanů, že lze najít a vybudovat kompenzační opatření pro všechny chráněné živočichy. Je namístě vytvořit komunikaci, která nebude obtěžovat provozem a znečišťovat ovzduší jmenovaných měst a obcí a ohrožovat bezpečnost jejich obyvatel,“ uvedla Hubáčková.

Petice bude po překontrolování počtu a platnosti hlasů zařazena na jednání petičního senátního výboru, kde bude prodiskutována. Možnou variantou je i veřejné slyšení.

Petice bude po překontrolování počtu a platnosti hlasů zařazena na jednání petičního senátního výboru, kde bude prodiskutována. Možnou variantou je i veřejné slyšení.

autor: Jonáš Kříž