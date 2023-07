Rušili důchodcům svačiny. Vražedné kombinace. Dopad balíčku na staré

reklama

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3407 lidí prošla Sněmovnou 86 hlasy poslanců koaličních stran a nezařazeného poslance Iva Vondráka (dříve ANO), proti níž se postavilo všech 69 přítomných opozičních poslanců, prodlužuje minimální dobu hrazení odvodů o pět let na 40 let a stanovuje, že budou lidé do předčasného důchodu moci odejít nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších pěti let. Pobíraná částka se navíc bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu.



Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, také upravuje pravidelné lednové valorizace, a to tím způsobem, že se již nebudou penze valorizovat o polovinu růstu reálných mezd, ale započítávala by se pouze třetina jejich růstu a v úvahu by se bral výhradně růst cenové hladiny pro domácnosti důchodců.



Pokud by ceny vzrostly nejméně o pět procent od posledního navýšení penzí, pak důchodci podle ČTK dostanou při mimořádné valorizaci více peněz, stejně jakožto v současné době, ovšem nejdříve od července kalendářního roku. Mimořádné navýšení penzí se také – na rozdíl od nynějška – nebude promítat do dalších valorizací. Dočasný přídavek budou penzisté pobírat do konce roku, a do budoucí výše důchodů se nebude započítávat, jelikož do té se promítne pouze pravidelná valorizace, s níž Ministerstvo práce a sociálních věcí nově počítá jen na začátku roku. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr bude podle novely odrážet 60 procent růstu cen.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) novelu, která by mohla vstoupit v účinnost v případě kladného stanoviska Senátu a prezidenta k 1. září letošního roku, komentoval se slovy, že jde o krok směrem k vnoučatům současných seniorů. „Děláme to proto, aby tady byly důstojné důchody pro vnoučata současných důchodců,“ řekl na tiskové konferenci.

Dopadla inflace na důchodce více než na ostatní?



O dopadech růstu cen na české důchodce se přitom hovoří již delší dobu a think-tank opozičního hnutí ANO Institut pro politiku a společnost v dubnu letošního roku uváděl, že meziroční inflace měla loni pro domácnosti seniorů být na úrovni 15,6 procenta, tedy o půl procenta vyšší než byla průměrná roční míra inflace. Letos v únoru pak měl tento rozdíl dosáhnout podle uvedeného think-tanku až na 3,8 procenta a meziroční inflace pro seniory se měla zvýšit až na 20,5 procenta.



Česká národní banka si ve své analýze povšimla, že díky valorizacím penzí a dalším sociálním transferům byl pokles reálných příjmů nejchudších dvou pětin domácností mírnější, avšak dopady inflace měly dle analytika ČNB Martina Kábrta dopadnout znatelně na nejchudší pětinu obyvatelstva, mezi níž jsou zastoupeny také samostatně žijící důchodci s nízkými penzemi.

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Mimo to však při debatě o nižším růstu mezd několikrát zaznívalo, že díky valorizacím měla inflační vlna na seniory dopadnout znatelně méně než na ostatní obyvatele Česka a po omezení mimořádné valorizace důchodů ministr Jurečka apeloval na seniory, že i oni musejí být solidární. „My za vládu říkáme, že musí fungovat mezigenerační solidarita,“ uvedl a upozorňoval, že důchody „stojí na mezigenerační solidaritě, a pokud budeme podporovat stále jen ty starší, nebude tu jednou dostatek dětí a těch, kteří na důchody vydělávají“.



Že díky valorizacím dopadla inflace na důchodce méně než na ostatní obyvatele Česka dle předsedkyně Rady seniorů ČR Lenky Desatové nelze říci plošně. Pro ParlamentníListy.cz Desatová upozornila, že podobné výroky jsou častokrát vázané k důchodcům s průměrnou penzí, na níž však mnoho seniorů nedosáhlo a ti tak „inflaci vykrytou neměli“, zatímco senioři s vysokou penzí se naopak dostali díky valorizacím až nad inflaci. „Dá se s trochou nadsázky říct, že u seniorů s vysokými důchody se jejich životní úroveň zlepšila, ale u těch, kteří nemají průměrný důchod, inflace naopak vykompenzována nebyla. A samozřejmě – čím nižší byl důchod, tím vyšší byla i ta inflační zátěž,“ potvrdila Desatová závěry analýzy ČNB, která ukazovala na vyšší dopad růstu cen právě u seniorů s nižšími důchody.



Seniorů, kteří pobírají úplně nejnižší důchody do 5 tisíc korun dle Desatové již dnes ovšem mnoho není a jde především o lidi, kteří celý život nepracovali či mají souběh penzí a pracovali delší dobu svého života například na Slovensku. Z 2 367 185 starobních důchodců totiž k 31. 12. 2022 pobíralo důchod nižší než 10 tisíc korun pouze 55 426 lidí.

Zdroj: ČSÚ

U žen, které měly nižší penze z důvodu, že se staraly o děti a nepracovaly, tak se situace podle Desatové znatelně zlepšila díky výchovnému, rozdíl mezi ženami a muži je však u výší důchodů stále dosti znatelný. Průměrná výše starobního důchodu u žen činila v loňském roce 16 509 korun a 19 807 korun u mužů. Po valorizaci 1. ledna letošního roku průměrný starobní důchod ženám vzrostl na 18 255 Kč a mužům na 20 710 Kč. Problémem u žen s nízkými penzemi má být plnění podmínky 35 let důchodového pojištění, respektive 30 let při žádosti o předčasný důchod.

Zdroj: ČSÚ



Kvůli růstu cen energií a nájmů se již v problémech ocitají i muži



Nižší penze pozoruje Rada seniorů České republiky také u seniorů, kterým je kolem 80 let. „To jsou lidé, kteří odcházeli do důchodu a neměli tedy odpracováno tolik let. Tudíž se to počítalo z nižší částky a nižší byla i výše samotného důchodu,“ poukázala Desatová s tím, že jde o lidi, kteří si již nemohou většinou nikterak přivydělávat ke svým důchodům a „jsou odkázáni na nižší důchod, aniž by si to ‚sami způsobili‘, jelikož nemohli tušit tyto dopady. Ocenila však, že se alespoň těm, kteří oslaví 85. narozeniny, následně zvýší důchody o tisícikorunu.



„Určitě by nebylo od věci se zamyslet, zdali by další hranice neměla být 90 let,“ podotýká předsedkyně Rady seniorů ČR s tím, že tolik lidí v tomto věku, „aby to stát zruinovalo“, není, ovšem daným seniorům by to výrazně pomohlo.



V rámci nízkých penzí se mají objevovat také senioři, kteří dříve pracovali coby OSVČ a platili si jen minimální pojistné, které je pod hranicí minimální mzdy. „Máme dokladovány případy, že některým OSVČ chybějí roky (tedy minimální počet let pojištění) pro přiznání starobního důchodu, což je pozůstatek z 90. let, kdy po určitou dobu OSVČ sociální pojištění neplatily (pokud byly ve ztrátě),“ doplnila.

Fotogalerie: - Penze porostou pomaleji

Největší pomoc v současnosti podle Desatové aktuálně potřebují ti senioři, kteří žijí sami, nemají pozůstalostní penzi a žijí v nájemním bytě ve velkém městě. „To je vražedná kombinace,“ komentovala.



V poradnách Rady seniorů České republiky se v loňském roce kvůli růstu nájmů a cen energií mimo žen měli ocitat již i muži.



Zhorší se situace seniorů kvůli konsolidačnímu balíčku?



Značněji, nežli na ostatní skupiny obyvatelstva, by také mohl dopadnout vládní konsolidační balíček na seniory, neboť obsahuje mimo jiného úpravu DPH. Soubor opatření, který Sněmovna poslala do druhého čtení, přináší změnu sazeb DPH ze tří na dvě sazby 12 a 21 procent. Do nové 12procentní sazby DPH se sice dostanou potraviny a daň z přidané hodnoty tak u nich poklesne z 15 na 12 procent, ale do dvanáctiprocentní sazby z dosud 10procentní sazby přejde veřejná doprava, stravovací služby a ubytovací služby, vodné a stočné, centrální teplo, ale i léky. Nápoje zdraží na 21 procent a hrozí tak, že zdraží statky, které jsou nejvíce obsaženy v rámci spotřeby seniorů.



„Samozřejmě že to senioři pocítí. Rozporovali jsme to zejména u těch léků, u nichž to bylo v první fázi dokonce prezentováno jako zlevnění, ale to já moc nevidím,“ okomentovala tyto změny pro ParlamentníListy.cz předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová. Zdůraznila, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) během své rozpravy měl slíbit, že v každé kategorii léků by měl být jeden lék zcela bez doplatku, což by mohlo seniorům pomoci. Otázkou prý je, zdali je něco takového aktuálně chystáno nějakou novelou.

Fotogalerie: - Důchody a penze

„Co se týče vodného a stočného, tak tam už delší dobu říkáme, že je to katastrofická situace. Na jedné straně říkáte lidem, aby šetřili vodou, protože je všeobecné sucho a podobně, ale ve chvíli, kdy to ti lidé udělají, tak většina vodárenských společností jim cenu vodného a stočného zvýší,“ varovala dále s tím, že pak slýchá argumenty, že vodárenským společnostem „chybějí peníze na opravy“.



„Tak mi vysvětlete, v čem to má logiku? To přece není vůbec ani motivační pro lidi, aby šetřili. A jestliže se to ještě zvedne, tak to postihne všechny, nejen seniory. U tepla zrovna tak,“ zaznělo od předsedkyně Rady seniorů ČR.



V důsledku podle Desatové na zvýšení DPH za teplo či vodné a stočné doplatí i stát, jelikož jde o položky, se kterými se kalkuluje v rámci příspěvku na bydlení. „Takže jestli si to stát zvýší, tak to zvyšuje i sám sobě, protože tu zvýšenou kalkulaci následně musí zohlednit v příspěvku na bydlení,“ řekla.

„Schizofrenní situace“

Problém je dle ní i v tom, že většina dávek od státu není vázána na automatické valorizace, což se projevuje i například u pečovatelských služeb. „U sociálních služeb to nebylo také a před dvěma lety jsme se dostávali i do situace, že některé domovy pro seniory škrtaly i svačiny, jelikož je neměly z čeho financovat a klienti neměli možnost si ani za ně sami připlatit. Samotní důchodci by si to i zaplatili, ale poskytovatelé pečovatelských služeb to nemohli v souladu se zákonem udělat,“ nastínila, že jde o dosti „schizofrenní situace“.



U nájmů se pak dle Desatové promítá to, že nájemné byty často u nás spadají pod jednoho velkého vlastníka či společnost, což ve zbytku Evropy není a kolem čtvrtiny bytů ve městech drží například obce či regiony a mohou pak v dané lokalitě regulovat výši nájmů.

Fotogalerie: - Jurečka a důchody

Potíže seniorů častokrát také mají pocházet z toho, že starší lidé u nás mají úspory, ale nechtějí se jich vzdát. Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová se s takovými případy setkala i v rámci poraden, do nichž dorazili senioři ve finanční tíži, kteří ovšem zároveň stále odkládali peníze na spoření a například i na penzijní připojištění. „Lidem je třeba vysvětlit také to, že pokud mají úspory, tak tu po nich nutně nemusí zůstat. Ve chvíli, kdy je lidé potřebují, tak by si měli říct, že je oni naspořili a dělali pro to první poslední a odříkali si. Není nic špatného na tom, aby lidé ve stáří na své naspořené peníze sáhli a zaplatili věci, které potřebují,“ komentovala.



Senioři, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci či potřebují s čímkoliv poradit, se dle Desatové mohou obrátit na bezplatné poradny Rady seniorů ČR až na devíti místech v Česku a i kdyby nebyla v dosahu, poradci za nimi mohou zajet. „V každém případě zavolat a poradci řeknou, zdali k řešení daného problému budou například potřebovat nějaké doklady či ne. Následně v poradně již lidem můžeme poradit se spoustou věcí a říct jim, na co mají nárok. Nasměrovat je například na dluhovou poradnu a domluvit jim schůzku, aby sami nemuseli nic shánět,“ jmenovala pro ParlamentníListy.cz Desatová s tím, že není problém pomoci ani seniorům, kteří hůře chodí, pomohou i terénní pracovníci.

Psali jsme: Takto se důchodová reforma dělat nemá. Dvě televize, dva experti, mimořádná shoda Jurečka dnes zveřejní podrobnosti k jednání o reformě penzí i k valorizaci důchodů Nemůžete chtít, abych tu seděl... Jenže poslankyně Stanjurovi ocitovala Ústavu Lidé se vrátí z dovolených a pak si toho všimnou. Varování Fialovi do Sněmovny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.