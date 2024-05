Spotřeboval polovinu, zaplatil víc. „Zlevňování“ energie doložené fakturami

Přelom dubna a května je obdobím, kdy většina lidí dostává vyúčtování za energie a služby spojené s bydlením, a na nemálo Čechů tak právě v těchto dnech čeká nemilé překvapení v podobě obálky s nechvalně známou růžovou složenkou, doplněnou výzvou k úhradě nedoplatků. Děje se to přitom i těm, kteří v loňském roce svou spotřebu výrazně omezili. Ani to však leckdy nepomohlo. Proč? Právě v aktuálním vyúčtování lidé doplácejí na to, že bylo Česko vloni v cenách energií „na špici Evropy“. Jak dopadl „pokles cen energií“, o němž dříve hovořil premiér Petr Fiala (ODS), se na vlastní kůži přesvědčil někdejší brněnský radní. Spotřeboval téměř o polovinu méně, ale stejně musí doplácet.

Vládní činitelé na konci loňského léta varovali občany, že se šíří „poplašné zprávy“ o tom, že by měly v letošním roce „dramaticky“ narůst ceny energií. „Chtěl bych hned a jasně zdůraznit, že ceny energií v žádném případě neporostou o desítky procent,“ zdůraznil premiér Petr Fiala (ODS) a podotkl, že lidé u elektřiny budou platit převážně stejně jako v loňském roce nebo „maximálně v průměru o jednotky procent více“.



„Kdyby totiž předcházející vlády dělaly, co měly, staraly se o energetickou bezpečnost a o energetické zajištění České republiky, stavěly dostatek zdrojů energií, tak bychom v takové situaci, v jaké jsme dnes, nebyli,“ sdělil též Fiala, že na vysokých cenách energií podle něj mají zásadní podíl i předcházející vlády.

Na loňském ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka pak předseda vlády tvrdil, že Česká republika „díky vládním krokům úspěšně zvládla energetickou krizi a došlo k postupnému poklesu cen energií“.



Fiala tato slova pronesl zrovna v době, kdy dle dat Eurostatu Češi platili za elektřinu nejvíce v celé Evropě a o mnoho lépe jsme na tom nebyli ani s cenami plynu. Z dat zveřejněných na konci letošního dubna vyplývá, že zatímco v druhé polovině roku 2023 ceny elektřiny ve třinácti zemích EU klesaly, u nás ve srovnání s druhou polovinou roku 2022 vrostly až o 83 %.



Nominální cena elektřiny bez zohlednění odlišné kupní síly sice byla v druhé polovině loňského roku nejvyšší v Německu, Irsku a Belgii, avšak po přepočtu zohledňujícím odlišnou kupní sílu v jednotlivých evropských státech vyšlo najevo, že nejdráže ze všech Evropanů čerpali elektřinu právě Češi.





Zdroj: Eurostat

U zemního plynu už sice Češi nebyli na nelichotivé špici, avšak důvodů k radosti je i v tomto případě pomálu. Plyn byl totiž po přepočtu podle kupní síly nejdražší v Litvě, ve Švédsku, Portugalsku a Itálii, ale hned po této čtveřici zemí se i zde do první pětky dostalo též Česko.





Zdroj: Eurostat



A přestože se inflace – i přes její více než očekávané zvýšení – nachází stále v tolerančním pásmu a spotřebitelské ceny v dubnu meziročně vzrostly o 2,9 %, právě u energií a služeb pojících se s bydlením došlo k mnohem výraznějšímu zdražování. Na meziroční růst cenové hladiny měly ceny v oddíle bydlení dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) „již tradičně“ největší vliv a kromě toho, že vzrostly ceny nájemného z bytu o 7,2 %, se zvýšily ceny elektřiny o 12,0 %, tepla a teplé vody o 2,8 %, vodného o 10,9 % a stočného o 10,5 %. Naopak ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,8 % a tuhých paliv o 4,8 %.

Na zdražování vodného a stočného v letošním roce má vliv také navýšení sazby DPH z deseti na dvanáct procent, které vláda zvedla v rámci konsolidačního balíčku.



Nepomáhá ani snížení spotřeby na polovic

Zakládající člen ODS, jenž tuto stranu opustil po mnoha letech v roce 2014, jelikož podle něj mimo jiné „postupně opustila principy, na nichž byla založena“, v té souvislosti pro ParlamentníListy.cz popsal, že mu od společenství vlastníků jednotek přišlo v aktuálním vyúčtování k doplacení 2 451 korun, i přestože v loňském roce omezil svou spotřebu téměř na polovic.



Paulczyňski, jenž svůj byt vytápí skrze dálkové vytápění z Tepláren Brno, zaplatil v loňském roce na zálohách na teplo přes 15 tisíc, avšak ani to nestačilo a vznikl mu nedoplatek přes tisíc korun. Nedoplatek přes 3 100 korun mu pak vznikl také za vodné a stočné.

Doplácet tyto nedoplatky pak musí i přes výrazně nižší spotřebu tepla a teplé vody, u níž vloni například spotřeboval 15,2 metru krychlových, kdežto v roce předchozím to ještě bylo 24,2. Ani to však nepomohlo.





Celkově Paulczyňského všechny výdaje týkající se vodného, stočného a vytápění v bytě o 50 metrech čtverečních vyšly na částku přesahující 27 tisíc korun a například u ohřevu vody jej stál 267 korun každý metr krychlový a samotná voda pak 102 koruny.





Brněnské vodárny a kanalizace pak uvádějí, že letos má být cena vodného a stočného ještě vyšší, jelikož metr krychlový v moravské metropoli zdraží z 92,72 koruny bez DPH na 94,22 Kč bez DPH, což znamená, že cena za letošek již přesáhne 105,50 Kč za metr krychlový. Naopak Teplárny Brno tvrdí, že lidé v příštím roce zaplatí dost možná ceny za vytápění nižší. Od 1. října 2023 společnost snížila cenu tepelné energie na výstupu ze sekundární sítě na 1 199 Kč/GJ s DPH, což má být v porovnání s cenou po navýšení vloni v listopadu, zhruba o 473 korun nižší cena za GJ. Pokles ceny má být díky snížení cen na trhu se zemním plynem, který tvoří u Tepláren Brno hlavní palivo.

