„Babiš otevřel sejf. Na deskách bylo Fialovo jméno.“ Výhra ve volbách přestává platit

„Když se podíváme, jak to dopadlo, tak ano, prohráli jsme. Prohráli jsme v počtu hlasů. Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. My jsme si mysleli, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů. Takže ten rozdíl v hlasech je minimální. 35 tisíc necelých. Ale co se stalo, když se podíváme na ta uskupení Přísaha, ČSSD, KSČM a Trikolóra, tak tam došlo ke ztrátě hlasů v počtu 844 tisíc. Když se podíváme, kolik získal PirSTAN, tak to je 840 tisíc. Když to vezmeme takhle, tak je asi bohužel znovu ta naše společnost rozdělena. Co se týče mandátů, tak těch máme nejvíce. 72. Spolu má 71. ODS má 33,“ řekl Babiš v neděli ve svém pravidelném videu.

ParlamentnímListům.cz se podařilo hovořit s řadou politiků ANO. Ti už vědí, tuší, mají jasno.

„Premiér Babiš se v sobotu probíral z šoku. Nejprve výsledek, o němž se tady vůbec nehovořilo, potom zjištění, jak se podařilo zašlapat Piráty do země. Pak šok, že vyhrálo SPOLU. V neděli už bylo všechno jinak, hodně lidí uvnitř ANO se začalo zabývat kroky politologa Fialy. Představte si složku, kterou Babiš vytáhne ze sejfu. Na ní bude Fialovo jméno. Žádné fotky, nic podobného. Jen Fialovy projevy, údajné vize, dosavadní politická praxe. Navíc k tomu připočtěte neukojené zástupce STAN a těch pár Pirátů, kteří opanují vládní křesla, bude to ještě hodně zajímavé," řekl náš pražský zdroj.

Druhý, moravský poslanec, přidal taky svůj pohled.

„Babiš má obrovskou výhodu v pracovitosti, ale ještě větší v paměti. Takže jestli si něco neumím představit, je to pohodová opozice. Co nejhoršího se může Fialovi stát? Že na něj bude mít Andrej Babiš čas, pan Fiala netuší, co ho čeká,“ uvedl.

Sám premiér se k potenciálu Petra Fialy vládnout vyjádřil opakovaně. Zejména v oblasti ekonomiky ho před kamerami pravidelně upozorňoval, že tomu nerozumí. Babiš o Fialovi obvykle hovořil jako o politologovi, o Ivanu Bartošovi jako o ajťákovi. Ani jednomu se přiřazené označení, jak vyplynulo z televizních záběrů, nelíbilo.

„To je určitě podstatný aspekt. O hodně věcech se nahlas nemluvilo, ale teď bude. Opozice se kritizovala jen letmo, protože se muselo makat. Teď bude skoro osmdesát poslankyň a poslanců ANO sledovat vládu a koukat jí pod ruce, bude to ještě hodně vyostřené,“ řekl náš pražský zdroj z dosud vládnoucího hnutí.

Jestli je prý něco nad výhrou SPOLU, je to prohra Pirátů, shodly se naše zdroje.

„To byla fantazie, nikoho nenapadlo, že se sami vykroužkují…“

Piráti měli v končícím poslaneckém období 22 členů. Nyní jen čtyři: Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Olgu Richterovou a Kláru Kocmanovou. I přesto podle všeho založí poslanecký klub, zřejmě nejmenší ze všech.

