„Chlapi, to ne.“ V ODS děs z trestání. A co zarmoutí gen. Pavla

Nikdy nemohou být spokojeni všichni, ani v rámci jedné politické strany. To je známé pravidlo. Co se týče ODS, která se po osmi letech v opozici vrátila do Strakovy akademie, nespokojenost uvnitř strany s tím, kam se kabinet ubírá, co řeší, nebo spíš co neřeší, pod pokličkou pěkně bublá.

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1893 lidí

„Měli jsme využít okno příležitosti spočívající v nasranosti národa na Babiše. Měli jsme dělat smělou a obsažnou politiku. Teď nás tady Blažek častuje novou a dost nechutnou trestně-právní filozofií a někteří lidi už se diví. Shodou okolností je to ten muž, který vytáhl a vymyslel Fialu. Nedá se tedy čekat, že by proti němu Fiala vystoupil nebo ho aspoň usměrnil. Je mu vděčný za svou politickou existenci,“ sdělil naší redakci rozčarovaný občanský demokrat z Olomoucka.

Naráží tak na ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který v rozhovoru pro Seznam Zprávy přišel s nápadem zakázat dezinformační weby. Toto téma v regionech mezi členy ODS nyní rezonuje výrazně.

„Ten šílený rozhovor snad nemůže myslet vážně,“ podivuje se nad tím i královéhradecký zastupitel z ODS. „Pavel se mi vždy jevil jako jeden z nejrozumnějších lidí u nás. Teď nevím, co si mám myslet. Při nejbližší příležitosti se ho na to zeptám. Nejsem sám, koho to mezi občanskými demokraty zajímá. A celkově – občas se divím, co tam chlapi nahoře vymýšlejí. Nikdo to s námi nekonzultuje, jedou si svoji vysokou politiku. Když nezvednu telefon a přímo se nezeptám, nic nevím. To je u nás v ODS poslední léta trendem,“ stěžuje si na odříznutí členské základny a regionů od nejužšího vedení.

Pavel Blažek je prý nejen u části veřejnosti, ale i uvnitř samotné ODS vnímán podobně kontroverzně, jako třeba toho času Ivan Langer: „Skvělý komunikátor, vždy přístupný rozhovoru. Není to zaslepený ideolog, ale ani ne vyloženě pragmatik, občas jedná pod tlakem emocí. Vždy se však umí ohlídat. Dobrý vyjednavač. Ví, co chce, udržuje si kontakty a vliv ve všech důležitých sférách. Umí podpořit lidi, ve kterých vidí potenciál, ale rozhodně to nedělá z altruismu. Jen si nechce přímo špinit ruce, a tak nechá vedle sebe vyrůst politika, který mu bude vděčit za svou kariéru. Tak je to s Fialou, tak je to i s Vaňkovou (primátorkou Brna, pozn. red.),“ prozradil nám zdroj, který se pohybuje v zákulisí vysoké politiky. Měl možnost být nablízku dnešnímu premiérovi během celé volební kampaně a ví, jaké vztahy mezi politickými špičkami panují.

„Petr Fiala je slušný chlap, na tom se shodneme asi napříč politickým spektrem. I Miloš (Zeman pozn. red.) si ho váží víc než třeba Babiše. Jím do značné míry opovrhuje, jejich vztah je založený na vzájemné pragmatické výhodě, žádná sympatie tam není. Petr Fiala je ale intelektuál, sečtělý člověk, a takové lidi má Miloš prostě rád, i když třeba nejsou politicky ve shodě,“ dodává svůj pohled na věc zkušený zákulisní stratég.

Volby nové hlavy státu se konají za několik měsíců a veřejnost už nyní diskutuje, kdo má největší šanci vystřídat Miloše Zemana. Průzkumy veřejného mínění zatím favorizují Andreje Babiše a uvnitř vládnoucí pětikoalice zní volání po jednotném kandidátovi, který by se mu postavil.

„Těch jmen se přetřásalo několik, ale nenašla se shoda. Každá strana totiž samozřejmě chtěla nominovat někoho sobě blízkého, a tak tam vznikalo napětí. Určitá shoda panuje na Petru Pavlovi, jenže není vůbec jisté, že on bude chtít jít do voleb jako reprezentant pětikoalice,“ prozradil PL zdroj blízký vládě.

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 3% Nezajímá mě 3% hlasovalo: 31708 lidí

Sám Petr Fiala, který minulý týden navštívil válkou zmítaný Kyjev, se však stal v očích mnohých lidí také možným kandidátem na prezidenta. Aspoň se o tom začalo mluvit. Kromě četných pozitivních ohlasů na sociálních sítích se tento návrh podle našich informací řešil i mezi členy ODS na interním fóru: „Jak Fialu moc nemusím, tak ale uznávám, že jako prezident by byl přijatelnější než premiér. To by mu sedělo víc,“ napsal člen z konzervativní frakce strany.

„Státnické gesto, symbol pro celý svět. Myslím, že je důvod o prezidentské kandidatuře diskutovat, co to třeba vznést jako téma na kongresu?“ uvažoval jiný diskutér na interním fóru ODS.

Kongres občanských demokratů proběhne ve dnech 8.–9. dubna 2022 v prostorách O2 Universum v pražské Libni. Bude to po více než dvou letech, co se občanští demokraté sejdou na jednom místě. Kvůli koronavirovým opatřením se kongres nekonal a neproběhl ani on-line, i když po tom mnozí členové volali.

„Chtěli jsme kongres, i kdyby to mělo být na dálku. Jiné strany to taky tak měly. Přišlo nám to důležité hlavně kvůli parlamentním volbám,“ řekl nám jeden z členů ODS na Královéhradecku. „Ale vedení rozhodlo, že nebude. Vše nám bylo řečeno shora, bez prostoru k diskusi. Mohl bych sice kolegy nahánět a obvolávat, ale jako starosta mám na práci fůru dalších věcí. Teď tam teda jedu a jsem zvědavý, jak to bude probíhat. I když jsme vyhráli volby, tak zvlášť my, obyčejní členové na komunální úrovni, vidíme, že lidi se potýkají s hroznými problémy a vláda jim neumí pomoct ani vysvětlit, proč se tak děje. Jestli se s tou komunikací něco neudělá, šeredně to odneseme všichni,“ uzavírá starosta.

