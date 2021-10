„Cože, Orbán? To je vzor? Tam si opozice ani neškrtne.“ Bartoš lidem vyprávěl o Maďarsku

reklama

V téměř nejsilnější sestavě se konal poslední takto velký předvolební mítink Pirátů a Starostů v pondělním odpoledni v Liberci. Kromě různých stánků, pirátského autobusu, hudebníků a místních kandidátů dorazil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. V úvodu omluvil Víta Rakušana, který absentoval ze zdravotních důvodů. Nejvýše postavený Pirát před návštěvou Liberce absolvoval debatu na iDnes. „Debata byla dobrá. Hned první téma bylo samozřejmě kauza, kterou rozkrylo šest set novinářů z celého světa. Týká se různých politiků včetně pana Putina a figuruje v ní bohužel i pan premiér,“ konstatoval na pódiu v rozhovoru s moderátorem, který se otázal na načasování tohoto odhalení krátce před volbami. „Nechci, aby tady od pódia zaznívala kritika jen na pana premiéra, i když si ji podle mě zaslouží. Ale v České republice jsou každý rok volby. Krajské, komunální, evropské, sněmovní. A taky máme řadu státních svátků – Vánoce, 17. listopadu, vznik republiky. Tady se valí takových kauz zejména na pana premiéra a lidi v jeho okolí, pány Faltýnka, Vondráčka či paní Jermanovou a další. Vždycky slyším, že třeba opozice zneužívá 17. listopad. Nebo – je to naschvál, protože jsou tu volby,“ připomněl.

„Bohužel jsme teď na prvních stránkách téměř všech světových médií – je to Washington Post, Guardian, Le Monde. Je v nich i premiér Babiš za vyvádění peněz přes daňové ráje. Ten průšvih je tak velký, že se nelze trefit do nějakého momentu, aby se řeklo, že to vadí. Myslím, že lidem, kteří sledují práci stran ve Sněmovně i v krajích to jenom zapadne do mozaiky, kterou už stejně znají. Možná to zafunguje u lidí, kteří nejsou rozhodnutí. Věřím, že většina lidí na tomto náměstí už své preference mají poskládané. Je to mezinárodní ostuda, která boří oblíbený premiérův slogan, že věci si máme řešit doma. Toto bude asi vyšetřovat Francie, Amerika. Není to dobrá vizitka České republiky,“ uvedl pirátský předseda.

Naše země zaostává téměř ve všem

Poté se rozhovořil o významu nadcházejícím voleb. „My jsme si to dali do hesla Vraťme zemi budoucnost. Politice se věnuji dvanáct let. Předtím nám vadili politici z různých stran – ať to byla sociální demokracie, ODS, KDU-ČSL. Ale pořád mi přišlo, že si jen syslej pro sebe a občas nějaká ťafka občanovi přiletí. Ale co se stalo za posledních osm, respektive čtyři roky,“ podivil se. „Naše země zaostává téměř ve všem. Covid to jen prohloubil. Ať je to míra korupce, progres ve vzdělávání, budování silnic. Máme levnou práci, protože máme levnou ekonomiku. Jestli chceme, aby Česká republika patřila mezi vyspělé evropské země, tak se přístup musí změnit. Místo hodinových tiskovek musí ministr říci – moje priorita je, aby se do deseti let postavily dálnice. Jako je tomu v Polsku. Budoucnost České republiky záleží na pracovitých lidech, kteří dostanou od lidí důvěru. Abychom věci mohli skutečně měnit,“ sdělil.

„Současné zadlužení je problém našich dětí. To, že tady nebude dobré vzdělávání, to už teď je problém našich dětí. Když vidím, kam země směřuje a reálné riziko, že budoucí vládu by mohly teoreticky – a věřím, že nebudou – sestavovat ANO a SPD za podpory komunistů, tak takovouto budoucnost si pro Českou republiku nepřeju,“ řekl a věnoval se i návštěvě maďarského premiéra Orbána. „Co to je za zprávu pro občany České republiky? Co je to za budoucnost? S kým se porovnáváme? Svoboda médií neexistuje. Tam se vládne v nouzovém stavu pět let pomocí dekretů. Opozice si téměř neškrtne. Vítězí tedy aspoň že tak ve velkých městech. Ekonomika tam nejede, platy jsou tam nízké, zdravotnictví je tam na štíru a společně jsme sdíleli i nejhorší zvládnutí covidu,“ vyjmenoval.

„Pokud má mít Česká republika budoucnost musí do vlády nastoupit noví lidé, musí být umožněná veřejná kontrola nad tím, co dělají. Garantovat, že státní instituce a soudy budou fungovat, aby v této zemi byla spravedlnost a aby se lidi těšili na to, co bude, nikoliv obávali toho, co bude. Věřím, že se nám to povede skrz volby. Práce pak bude těžká. Budeme sklízet ovoce, které se tu zaselo v období covidu a stagnace rozvoje České republiky,“ domníval se Ivan Bartoš.

Vystoupili i další místní kandidáti Pirátů a Starostů. Jedničkou je Jan Farský, dvojkou Tomáš Martínek, za nimi následují Jan Berki a Marek Förster. Nebo také zástupce seniorů spolupracujících s tímto uskupením pod názvem Stříbrný šíp Pepa Břečka. „Protestovali jsme před více než třiceti lety proti totalitě. Proto nás dnes už důchodce štve, že nějaký bývalý marxista a estébák Andrej Babiš říká Pirátům neomarxisti a ještě nás vychovává. To je opravdu drzost, co si dovolí. Opravdu v tom osmdesátém devátém bychom s ním byli rychle hotoví. Kdo ho dneska volí, tak asi zapomněl na všechno. Ať žije paměť svobody, a totalitní blázni a megalomani už konečně odpadnou. Chci, aby se politici začali starat o stát a o lidi,“ zadoufal.

Pokud by zase vyhrál Babiš, chtěl bych se odstěhovat k synovi na Nový Zéland

Na akci Pirátů a Starostů se přišel podívat i Honza z Liberce. „Chci jim dát šanci, ať se ukážou. Když zklamou, tak je za čtyři roky volit nebudu,“ konstatoval. Starosty a Piráty stejně jako koalici Spolu podporuje i Ivan. „Říkal jsem, že pokud zase vyhraje Babiš, tak se odstěhuju k synovi na Nový Zéland. Kvůli covidu to ale nyní nejde. Tak doufám, že prohraje,“ zadoufal. Náměstím procházela ale i seniorka bydlící v okrajové části města Harcově, která má jiné politické preference. „Minule jsem volila Babiše, ale teď chci dát hlas sociální demokracii. Vždyť i oni nám zvedli důchody. Přijde mi nespravedlivé, že se na to zapomíná. Doufám, že se zachrání a do Sněmovny se dostanou. Manžel dříve volil ODS, ale teď to hodí právě Babišovi,“ vysvětlila. Další senior Honza také volí zcela jinak. „Já fandím Okamurovi. Z toho pirátského hesla Vrátíme zemi budoucnost mám spíš strach, aby nás to naopak nevrátilo do minulosti,“ obával se.

Návštěvníci si mohli kromě politiků poslechnout i muziku a vidět divadelní scénku. Nejdříve vystoupil harmonikář Václav Koubek, který v Liberci prožil patrně dost bouřlivá vysokoškolská léta, zahrál i Jaroslav Hutka a na závěr plzeňská kapela Znouzecnost, kterou má rád předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zda budou po volbách hrát radostně nebo smutně, se uvidí o víkendu.

