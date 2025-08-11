Prahou jdou zprávy, že ve volbách jde opozici o život

České opoziční strany čelí bezprecedentnímu tlaku. Dříve to bývalo tak, že hlavní mediální zájem se soustředil na vládu či na vládnoucí koalici. Upozorňovalo se, do jaké míry vláda splnila své sliby a programové prohlášení, pátrá se po kauzách či průšvizích jednotlivých ministrů a představitelů. V posledních letech se situace proměnila a novináři se soustřeďují mnohdy více na opozici než na vládní tábor, který jediný v rukou třímá otěže reálné moci.
Kritická pozornost na opozici je soustředěna nejen mediální obcí, ale též politickou konkurencí a de facto státním aparátem. Stručné shrnutí: Pokračování soudu s Andrejem Babišem, které začalo opět v předvolební době, trestní stíhání Tomia Okamury za protimigrační plakát zahájené před volbami, avizované žaloby na SPD a STAČILO! za údajné skryté koalice, neustálá mediální kritika Motoristů a Filipa Turka za údajné, avšak mnohdy neprokázané prohřešky, nebo ostré útoky na Sociální demokracii za spojení se STAČILO!.
Jde o pokusy vládní moci potlačit či poškodit opoziční strany a hnutí – nebo o přirozené dění, které na volby nebude mít vliv? Názory se různí. Podle sdělení důvěryhodných zdrojů, které vidí či viděly pod ruce současné vládě a mají zkušenost s působením v bezpečnostních složkách státu, je však nejvýš pravděpodobné, že se v těchto dnech ostošest vymýšlí, co dalšího proti opozičním stranám vymyslet a vytáhnout. To je sice přirozené, ale pouze v případě, že to dělají volební štáby jednotlivých stran – a nikoli zpravodajské služby či jiné složky státu. A takové podezření prý nelze vyloučit.
Máte důvěru v generála Michala Koudelku?
Anketa
Máte důvěru v generála Michala Koudelku?
Další kapitolou je podle tohoto zdroje velení armády se svými kyberšpiony. „Ti dle zveřejněných důkazů jednoznačně ovlivňují politickou a veřejnou diskusi pomocí falešných webových účtů. Jinými slovy řečeno, státní složky nelegitimně do voleb nepochybně zasahují. Každá možná z trošku jiných důvodů či ve prospěch jiné části stávající vládní koalice, ale bohužel se to děje. Otázka zní, zda toto nedemokratické vměšování přinese své výsledky a zda se podaří část voličů ovlivnit. O tom, že některým představitelům menších opozičních stran bylo opakovaně sdělováno, že by se mohli bát i o život, jsem slyšel. Nesdílím názor, že by ty obavy byly reálné. To se v naší zemi zkrátka nedělá, to by bylo jako atomová bomba. Vůbec bych nevylučoval, že jsou ty zkazky mezi dané politiky šířený záměrně s cílem v nich vyvolat strach a donutit je dělat v kampani chyby. Tomu věřím a takové vysvětlení považuji za pravděpodobné,” dodal důvěryhodný zdroj pro ParlamentníListy.cz.
Politický pozorovatel Erik Best míní, že vládní koalice s podporou některých složek státu se pokusila zavést nástroje, které jim měly pomoci udržet se u moci. Druhým dechem ale dodává, že to celé může mít opačný efekt.
„Oficiální političtí hráči před rokem či dvěma netušili, jaká bude současná situace, a začali implementovat různé nástroje, které by mohli eventuálně používat proti opozici. Zavedli různá opatření, například paragraf 318a o činnosti pro cizí moc, trestní řízení proti Okamurovi, zákaz propagace komunistického hnutí apod. Teď to ale celé vypadá trošku jinak. Tedy, že ty nástroje tu jsou, ale nelze je efektivně použít. Mohou veřejně v médiích kritizovat Babiše, Okamuru, Motoristy, ale to je všechno. Rozsudek nad Babišem do voleb nebude, soud s Okamurou nebude, zákaz komunistického hnutí začne platit od příštího roku atd. Tato témata jsou sice v médiích, ale nikdo nemůže být kvůli tomu vyloučen z voleb. Alespoň to tak zatím vypadá,” zmínil Erik Best.
Zdůrazňuje i mediální tažení proti Filipu Turkovi. „Je to sice silné, ale neoficiální. Jsou to mediální zprávy nebo novináři na sociálních sítích, kteří by Motoristy rádi potopili. Můžeme se ptát, zda to všechno, o čem jsem hovořil, je pro opozici špatné, nebo dobré. Skoro si myslím, že to některým pomáhá. Tomio Okamura to pochopil s tím stíháním, tomu to pomáhá evidentně,” uvažuje s tím, že takové útoky mohou spíše opozici pomoct. „Motoristé jsou terčem kampaně kvůli tomu, že jsou ze všech opozičních stran nejvíce přijatelní coby Babišův koaliční partner,“ pokračuje Best s dovětkem, že část současného establishmentu chce ANO tlačit do vlády s hnutím STAN, i když je zatím nepravděpodobné, že by tato hnutí měla potřebnou většinu.
Varování před ovlivněním voleb, která zaznívají například od bývalého prezidenta Miloše Zemana, mohou být dle Erika Besta dány podobnými okolnostmi, za jakých o tom před prezidentskými volbami v USA hovořil Donald Trump.
„Myslím, že se o možném ovlivnění voleb mluví převážně, zdůrazňuji převážně, kvůli tomu, že pochopili stejně jako Donald Trump, že jde o způsob, jak vyhrát volby. Trump začal mluvit o tom, že volby v roce 2020 byly zmanipulované a že se o to pokusí druhá strana ještě jednou. Pak začal říkat, že jeho výhra musí být tak velká, že s volbami nepůjde manipulovat. Stále dokola opakoval heslo ‚too big to rig‘. Podle mě se ve skutečnosti nedomníval, že by ty volby byly ukradeny, ale pochopil, že je to výborný způsob, jak získat voliče. A obdobně uvažuje i Zeman. Je tam samozřejmě malá možnost, že k ovlivnění voleb dojde, ale kdyby to tak skutečně mělo být, jednodušší by bylo urychlit věci, o kterých jsem mluvil. Tedy soudní řízení s Babišem, zakázat SPD nebo někoho zatknout kvůli paragrafu 318a. Miloš Zeman podle mě chápe stejně jako Trump, že tohle může pomoci jako výborná strategie,” dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.
autor: Radim Panenka