„Ježíšek má letos víc starostí.“ Rady rodičům za peníze vlády, ČT a bank

Celá řada rodičů bude letos vysvětlovat dětem, proč nedostanou to, co si k Ježíšku přály. A podle statistik jich bude více než obvykle. Proto pražské centrum Locika sestavilo návod, jak mají rodiče chudší Vánoce vysvětlit. Podle tohoto centra, které dotuje především Praha, ale také tři ministerstva a úřad vlády, by rodiče měli dětem říct pravdu a vysvětlit jim, že Vánoce nejsou o tom, kolik dostanou dárků, případně použít humor nebo dokonce z menšího počtu dárků udělat přednost.

reklama

Vzhledem k inflaci cen v podstatě ve všech odvětvích je nabíledni, že pro řadu obyvatel budou Vánoce chudší. Dle průzkumu nákupního poradce Heureka.cz ze září a října (na vzorku 2 000 lidí) se 37 % Čechů chystá utratit méně než minulé Vánoce. Jen šest procent chce utratit více. Částka se u většiny bude pohybovat mezi pěti a deseti tisíci. „Lidé o nákupech více přemýšlejí, a letos budou ještě poctivěji srovnávat a vybírat produkty tak, aby neutráceli za ‚zbytečnosti‘ či nevhodné dárky,“ uvedl generální ředitel Heureky Jan Mayer. Řada lidí se podle něho chystá koupit jeden, „pořádný“ dárek místo toho, aby kupovali více menších.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 90% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 7% hlasovalo: 7685 lidí připravilo návod, jak vysvětlit dětem, že Vánoce budou chudší. Děti podle něho zhoršenou ekonomickou situaci vnímají už delší čas, například pokud se v rodině řešila dovolená, účty za energie, potraviny a další věci. „Momentální ekonomická situace tedy jejich život provází již nějakou dobu. Určitě se o ní hovoří ve škole. Chudší Vánoce pro ně nejspíš nebudou překvapením. Mohou ale být prvním, pro ně hmatatelným, důkazem toho, že rodina disponuje menšími finančními prostředky,“ konstatuje centrum.

Klíčový je dle centra přístup rodičů. Ti by měli vysvětlovat věci pravdivě, ovšem přiměřeně věku dítěte. „Nestrašit je zbytečně, nepřenášet na ně svou úzkost, nepřehánět, nezveličovat,“ nabádá Locika a varuje, že děti nemusejí správně vyhodnotit, když rodiče nadávají u televize, a mohou pak mít děsivé a zkreslené představy.

Centrum připomíná, že děti mají nárok na své negativní emoce. „Ukažte jim, že je berete vážně, že mohou ventilovat svůj vztek, strach, smutek. Není dobré emoce dětí potlačovat, zlehčovat (není to tak hrozné, co ty máš za starosti atd.), nevěřit jim je nebo naopak je zveličovat,“ vzkazuje rodičům s tím, že děti se mohou za pocity rodičů cítit zodpovědné a mělo by jim být dáno najevo, že za situaci v rodině zodpovědné nejsou.

Fotogalerie: - Hilšer to zatím nevzdává

V iluzích děti dle centra žít nemohou, ale situaci a dění musejí rozumět. „Není žádným selháním rodičů, pokud děti nedostanou pod stromeček nákladné dárky či jejich velké množství. Vzájemný vztah není založen na tom, co a kolik toho dostanou. Je možné projevit porozumění pro případné zklamání dětí, že nedostaly to, co si přály. I to je život a součást plnohodnotného vztahu. Buďte autentičtí v tom, co prožíváte,“ doporučuje centrum a dodává, že by se zejména neměla chudší nadílka dávat do souvislosti s chováním dítěte.

„Dětem, které věří na Ježíška, je možné říci, že Ježíšek letos má také více starostí a proto vybere ty nejdůležitější dárky. Soustřeďte se s dítětem na výběr dárků. Sestavte seznam společně a vyberte ty, které jsou ‚nejvíc důležité‘. Pojměte to jako výběr, ‚co je důležité‘, ne ‚omezení‘ a motivujte dítě k tomu se na dárek těšit, vybrat ho opravdu smysluplně. Veďte děti k tomu, aby o dárku přemýšlely a našly si v nich pro sebe hodnotu. Množství dárků není projevem míry lásky k dítěti. Ukazujte mu zájem a lásku jiným způsobem. Buďte nápadití – dárek může být třeba i předplatné časopisu,“ radí Locika.

Jak dětem chudší Vánoce vysvětlit? Podívejte se na naší infografiku a přečtěte si článek na webu ??:https://t.co/S3iRZassjy#detstvibeznasili — Centrum LOCIKA (@centrumlocika) December 18, 2022

Naopak starší děti dle centra snesou pravdu přímo a otevřeně. Rodiče by jim prý neměli vyčítat, že něco chtějí nebo že jsou jejich potřeby nákladné. „Neomlouvejte se, nesnažte se slibovat kompenzaci příští rok nebo si peníze na dárky navíc půjčovat,“ varuje centrum před neuváženými finančními rozhodnutími a dodává: „Pro starší děti mohou mít význam i nehmotné dárky, které ukážou, že o dítěti přemýšlíte a všimli jste si, co má rádo a co rádo dělá.“

Aby toho nebylo málo, příprava se prý nemá přehánět, tedy stále zdůrazňovat, že Vánoce budou chudší. „Fakt, že Vánoce budou letos jiné, z důvodu zhoršené ekonomické situace, zakomponujte už do výběru dárků. Tím na to děti připravíte. Zaměřte se na to, z čeho jiného mohou mít děti radost, než jsou materiální dárky,“ nabádá centrum Locika a ještě naposledy apeluje, aby rodiče své emoce a zodpovědnost nepřenášely na děti. „Máte na svou frustraci, vztek, strach, smutek samozřejmě právo a jsou v současné době pochopitelné, ale oddělte je od svého chování a komunikace s dítětem,“ říká. Tématu, kdo za současné potíže může a zda by to rodiče měli sdělit dítěti, se centrum vyhnulo.

Pro účely prezentace připravilo jednoduchou infografiku, podle které by rodiče měli dětem říct na rovinu, že dárků bude méně a sdělit jim důvody, dále jim vysvětlit, že Vánoce nejsou o tom, kolik dárků dostali, ale o společně stráveném čase, měli by zapojit humor a herní prvky, „udělat z menšího počtu dárků přednost“ a vybrat s dětmi ty, které jsou nejdůležitější.

Infografika centra Locika

Centrum Locika dle své poslední výroční zprávy své projekty realizuje za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, úřadu vlády, pražského magistrátu a městských částí Prahy 1, 2, 4, 7, 9, 10 a 20. Kromě nich centrum sponzorují např. Česká spořitelna, Komerční banka, Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize v rámci sbírky Pomozte dětem, ČEZ či Tesco. Mezi partnery je uvedena i nadace Open Society Fund Praha.

Psali jsme: Češi proti zbraním pro Ukrajinu. A nejen to. Průzkum EU, který nedopadl Řízek v Krumlově už za 450 Kč. I Němci zděšeni, otec rodiny se naštval Nevětrat, šetřit energie. Tak změna, větrat, jsou viry. Nové doporučení od Válka „Svět se zbláznil.“ Konec kaprů odmítnut. Tvrdě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.