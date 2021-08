,,Kluci a holky pirátský, to je smečka.” Věci se mění. Ptali jsme se. Velký hráč tahá, co zažil

reklama

Sněmovní volby se kvapem blíží a rozložení sil dané průzkumy se postupně a stabilně obrací. S jakými náladami vstupují strany a volební bloky do ostré fáze předvolební kampaně? Nálady v jednotlivých táborech se značně liší.

K volebnímu víkendu směřuje s relativně největším klidem hnutí SPD Tomia Okamury. Podporu voličů kolem deseti procent má jistou a sofistikovaně cílenou kampaní se snaží posbírat další procenta, což se mu může bez problému vydařit. Mnozí analytici míní, že si SPD může sáhnout až k 15 procentům.

Pokud jde o KSČM a ČSSD, tam toho k analýze příliš není. Obě tradiční strany hrají o svou budoucnost, tedy o přítomnost ve Sněmovně a překročení pětiprocentní hranice. Vládní sociální demokracii se v posledních několika průzkumech obrázek vylepšuje, jistého ale nic nemá.

Koalice SPOLU neztrácí ambici volby vyhrát, šéf ODS Petr Fiala se dlouhodobě chystá převzít “premiérské otěže”. Aby se tak stalo, potřeboval by zázrak. Stále totiž platí slova prezidenta republiky, že sestavením vlády pověří šéfa strany či hnutí, které získá nejvíc mandátů. Tedy samostatného politického subjektu, nikoli koalice. Je však třeba říct, že SPOLU v poslední době posiluje na úkor koalice Pirátů a STANu.

Nejsilnější politická formace v zemi, vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše zažívá po jarním pádu v průzkumech vzestup a opakovaně mu je přisuzováno nejvíc hlasů. Nepochybně za tím stojí obrat v situaci s covidem, postupující vakcinace a s tím související otevření ekonomiky, které přišlo s počátkem léta. Nervozita hnutí jako takového příliš vidět není, ANO jede se svou kampaní jako namazaný stroj a premiér Andrej Babiš nenechává nic náhodě.

Situace je pak zcela jiná u koalice Pirátů a hnutí STAN, tzv. PirStanu. Podle našich zjištění a četných rozhovorů s politiky napříč stranami a pozorovateli v kuloárech panuje v řadách Pirátů značná nervozita. Důkazem budiž i stále probíhající debata na internetovém pirátském fóru navrhující odvolání poslance Mikuláše Ferjenčíka z čela mediálního odboru mající na starost kampaň. Pirátský člen z Prostějova Petr Kapounek popsal situaci dosti kriticky a lapidárně. “Když někdo z novinářů Piráty kritizuje, je to hned kampaň a účelovka. Vypořádat se s argumenty? Přemýšlet nad jinými úhly pohledu? Ne. Když někdo ze členů kritizuje politku strany? Hned je to zbloudilá ovečka, co sešla z cesty a kazí kolektivního ducha pro společnou věc. Jsme sekta,” uvedl Kapounek.

Piráti utržili v posledních týdnech několik bolestivých ran a několik z nich si dokázali dát sami. Šlo například o prohlášení poslance Profanta o heterosexuálních páprdech ve Sněmovně inklinujících k fašismu, výrok Ivana Bartoše, že Ústecký kraj je zaostalejší než Rumunsko či prohlášení europoslance Mikuláše Peksy, že ODS spolupracuje v Evropě s fašisty.

Představitelé hnutí STAN mohou být relativně v klidu, protože i v případě nižšího volebního výsledku koalice jejich lidé ve Sněmovně zasednou, což by bylo nejisté v případě, že by do voleb šli samostatně.

Jenže Piráti se chystali na převzetí moci, Ivan Bartoš o sobě mluvil jako o budoucím premiérovi a dle slov Andreje Babiše si pirátské delegace chodili prohlížet některá ministerstva, aby zjistili, v jakých kancelářích budou po vyhraných volbách úřadovat. Tato naděje se, aspoň dle dosavadních průzkumů, stále rychleji vytrácí.

Nechme nyní promluvit významného sněmovního politika, který má s jednáním s Piráty bohaté zkušenosti a pod podmínkou zachování anonymity se pokusil své zkušenosti popsat. “Když se ptáte, jestli se Piráti začali ve Sněmovně chovat pokorněji potom, co v průzkumech padají, tak vás zklamu. V tomhle žádná změna nenastala. Prakticky každý tady vám řekne, že pirátští kluci a holky platili za arogantní smečku hned po vstupu do sněmovních lavic. Přestože nic neuměli, byli totálně bez zkušeností a většina z nich měla kolem pětadvaceti let. Potvrdí vám to i kolegové napříč stranami. Takové povýšené chování tu nikdo nepamatuje. Samozřejmě jsou výjimky, nechci aby to vyznělo, že jsou takoví všichni, ale celkový obrázek je jasný,” popisuje údajný styl vystupování pirátských politiků náš dobře obeznámený zdroj ze Sněmovny.

“Ve chvíli, kdy najednou přes noc vyrostli v preferencích přes 30 procent to bylo ještě horší. Začali se na ostatní tvářit jako na póvl a oni působili dojmem, že už všechno řídí a oni všechno znají nejlíp. Nikdy moc neplatili za konstruktivní opozici, chtěli hodně věcí tlačit na sílu, ale během jara začali být agresivnější. Nejhorší na tom všem je, že to nejspíš nebylo hrané, žádné divadýlko, aby ostatním nahnali hrůzu. Oni prostě vystupovali způsobem, že jsou ti nejlepší z nejlepších a všude byli, všechno znají. No a teď se prostě ukazuje, že to pomalu prokoukli už i občané a začínají od nich odcházet. Nikdo jim nebere právo podílet se na správě země, když dostanou mandát, ale vším co jsem zmínil jen prokazují, jak jsou k řízení státu nezpůsobilí, nevyzrálí. Myslím že i Ivan Bartoš je ze svého stáda často zoufalý. To je ale jeho boj. Piráti ve Strakovce jsou v současné době riziko a hrozba pro zemi. Nejlepší by bylo nechat je volně mluvit každý večer v televizi bez moderátora a problém se vyřeší sám, to by se snad ani nedostali do Sněmovny,” uzavírá svůj pohled na Piráty náš zdroj ze sněmovních kuloárů.

